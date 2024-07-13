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"Вплоть до Киева". Зеленскому сообщили пугающие новости - 13.07.2024, ПРАЙМ
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"Вплоть до Киева". Зеленскому сообщили пугающие новости
"Вплоть до Киева". Зеленскому сообщили пугающие новости - 13.07.2024, ПРАЙМ
"Вплоть до Киева". Зеленскому сообщили пугающие новости
Если будет необходимо, то Россия может дойти и до Киева, считает бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн. Свое мнение он выразил в интервью YouTube-каналу Judging... | 13.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-13T23:43+0300
2024-07-13T23:43+0300
политика
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МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Если будет необходимо, то Россия может дойти и до Киева, считает бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн. Свое мнение он выразил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.По его словам, администрация главы Белого дома США Джо Байдена рассчитывает, что президент РФ Владимир Путин "продолжит проявлять к ним терпение". "Я осмелюсь сказать, что они, вероятно, правы в том, что его (Путина — ред.) нельзя спровоцировать на то, что он не хочет делать. У него есть возможности, как я уже говорил, что он может дойти вплоть до Киева, Харькова и Одессы. Но сейчас он этого не делает", — пояснил Макговерн.Эксперт считает, что госсекретарь США Энтони Блинкен и советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан играют на грани войны. Макговерн добавил, что при этом Россия "не попадется на эту удочку".Макговерн также добавил, что Владимира Зеленского предупреждают, что российские войска продолжат уничтожать ВСУ в своем темпе.В начале июля глава Минобороны РФ Андрей Белоусов заявил, что кризис на Украине, спровоцированный США и их союзниками, сознательно ими же сейчас и затягивается.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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украина, всу, россия, владимир путин, сво
Политика, УКРАИНА, ВСУ, РОССИЯ, Владимир Путин, СВО
23:43 13.07.2024
 
"Вплоть до Киева". Зеленскому сообщили пугающие новости

Макговерн: Россия обладает потенциалом, чтобы дойти до Киева, если потребуется

© Unsplash/Glib AlbovskyКиев, Украина
Киев, Украина
© Unsplash/Glib Albovsky
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МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Если будет необходимо, то Россия может дойти и до Киева, считает бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн. Свое мнение он выразил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
По его словам, администрация главы Белого дома США Джо Байдена рассчитывает, что президент РФ Владимир Путин "продолжит проявлять к ним терпение".
"Я осмелюсь сказать, что они, вероятно, правы в том, что его (Путина — ред.) нельзя спровоцировать на то, что он не хочет делать. У него есть возможности, как я уже говорил, что он может дойти вплоть до Киева, Харькова и Одессы. Но сейчас он этого не делает", — пояснил Макговерн.
Эксперт считает, что госсекретарь США Энтони Блинкен и советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан играют на грани войны. Макговерн добавил, что при этом Россия "не попадется на эту удочку".
Макговерн также добавил, что Владимира Зеленского предупреждают, что российские войска продолжат уничтожать ВСУ в своем темпе.
В начале июля глава Минобороны РФ Андрей Белоусов заявил, что кризис на Украине, спровоцированный США и их союзниками, сознательно ими же сейчас и затягивается.
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Саммит НАТО - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2024
Поддержки НАТО ВСУ не хватит на новое наступление, пишет NYT
12 июля, 14:04
 
ПолитикаУКРАИНАВСУРОССИЯВладимир ПутинСВО
 
 
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