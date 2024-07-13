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Площадь пожара на нефтебазе под Ростовом достигла 200 "квадратов"
Площадь пожара на нефтебазе под Ростовом достигла 200 "квадратов" - 13.07.2024, ПРАЙМ
Площадь пожара на нефтебазе под Ростовом достигла 200 "квадратов"
Площадь возникшего в результате атаки украинского беспилотника возгорания на нефтебазе в Ростовской области достигла 200 кв. м. Об этом в своем Telegram-канале... | 13.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-13T10:34+0300
2024-07-13T10:34+0300
2024-07-13T12:10+0300
происшествия
ростовская область
нефтебаза
пожар
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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Площадь возникшего в результате атаки украинского беспилотника возгорания на нефтебазе в Ростовской области достигла 200 кв. м. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Василий Голубев. Ранее в сообщении главы региона указывалось, нефтебаза в Цимлянском районе Ростовской области загорелась около 4.00 в результате атаки беспилотника. Предварительно, погибших и пострадавших нет. Пожару присвоили третий ранг. "По состоянию на 8.00 площадь пожара - 200 кв. м. К месту тушения прибыл пожарный поезд", - говорится в сообщении Голубева.
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ростовская область, нефтебаза, пожар
Происшествия, Ростовская область, нефтебаза, пожар
Площадь пожара на нефтебазе под Ростовом достигла 200 "квадратов"
Площадь пожара на нефтебазе под Ростовом после атаки БПЛА составила 200 кв м
МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Площадь возникшего в результате атаки украинского беспилотника возгорания на нефтебазе в Ростовской области достигла 200 кв. м. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Василий Голубев.
Ранее в сообщении главы региона указывалось, нефтебаза в Цимлянском районе Ростовской области загорелась около 4.00 в результате атаки беспилотника. Предварительно, погибших и пострадавших нет. Пожару присвоили третий ранг.
Из-за атаки БПЛА загорелась нефтебаза в Ростовской области
"По состоянию на 8.00 площадь пожара - 200 кв. м. К месту тушения прибыл пожарный поезд", - говорится в сообщении Голубева.