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В Ростовской области ликвидировали пожар на нефтебазе

В Ростовской области ликвидировали пожар на нефтебазе - 13.07.2024, ПРАЙМ

В Ростовской области ликвидировали пожар на нефтебазе

Пожар, который возник на нефтебазе в Цимлянском районе Ростовской области из-за атаки БПЛА, потушили, сообщил губернатор региона Василий Голубев. | 13.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-13T11:09+0300

2024-07-13T11:09+0300

2024-07-13T11:09+0300

происшествия

ростовская область

пожар

ликвидация

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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Пожар, который возник на нефтебазе в Цимлянском районе Ростовской области из-за атаки БПЛА, потушили, сообщил губернатор региона Василий Голубев. Ранее он сообщал, что возгорание на нефтебазе в Цимлянском районе произошло около 4.00 (совпадает с мск) в результате атаки БПЛА. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Пожару был присвоен третий ранг. "По состоянию на 10.19 пожар на нефтебазе в Цимлянском районе ликвидирован", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

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ростовская область

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ростовская область, пожар, ликвидация