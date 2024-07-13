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В Ростовской области ликвидировали пожар на нефтебазе - 13.07.2024, ПРАЙМ
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В Ростовской области ликвидировали пожар на нефтебазе
В Ростовской области ликвидировали пожар на нефтебазе - 13.07.2024, ПРАЙМ
В Ростовской области ликвидировали пожар на нефтебазе
Пожар, который возник на нефтебазе в Цимлянском районе Ростовской области из-за атаки БПЛА, потушили, сообщил губернатор региона Василий Голубев. | 13.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-13T11:09+0300
2024-07-13T11:09+0300
происшествия
ростовская область
пожар
ликвидация
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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Пожар, который возник на нефтебазе в Цимлянском районе Ростовской области из-за атаки БПЛА, потушили, сообщил губернатор региона Василий Голубев. Ранее он сообщал, что возгорание на нефтебазе в Цимлянском районе произошло около 4.00 (совпадает с мск) в результате атаки БПЛА. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Пожару был присвоен третий ранг. "По состоянию на 10.19 пожар на нефтебазе в Цимлянском районе ликвидирован", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
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ростовская область, пожар, ликвидация
Происшествия, Ростовская область, пожар, ликвидация
11:09 13.07.2024
 
В Ростовской области ликвидировали пожар на нефтебазе

Губернатор Голубев: пожар на нефтебазе в Ростовской области ликвидирован

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкПожарная охрана
Пожарная охрана - ПРАЙМ, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости . Антон Денисов
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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Пожар, который возник на нефтебазе в Цимлянском районе Ростовской области из-за атаки БПЛА, потушили, сообщил губернатор региона Василий Голубев.
Ранее он сообщал, что возгорание на нефтебазе в Цимлянском районе произошло около 4.00 (совпадает с мск) в результате атаки БПЛА. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Пожару был присвоен третий ранг.
Работа службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта Домодедово - ПРАЙМ, 1920, 13.07.2024
Из-за атаки БПЛА загорелась нефтебаза в Ростовской области
06:22
"По состоянию на 10.19 пожар на нефтебазе в Цимлянском районе ликвидирован", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
 
ПроисшествияРостовская областьпожарликвидация
 
 
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