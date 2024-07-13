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Шереметьево и "Аэрофлоту" поручили ускорить предполетные процедуры
Шереметьево и "Аэрофлоту" поручили ускорить предполетные процедуры - 13.07.2024, ПРАЙМ
Шереметьево и "Аэрофлоту" поручили ускорить предполетные процедуры
Минтранс РФ поручил аэропорту Шереметьево и авиакомпании "Аэрофлот" проработать дополнительные меры для ускорения прохождения предполетных процедур, сообщило... | 13.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-13T21:58+0300
2024-07-13T21:58+0300
2024-07-13T21:58+0300
экономика
транспорт
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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Минтранс РФ поручил аэропорту Шереметьево и авиакомпании "Аэрофлот" проработать дополнительные меры для ускорения прохождения предполетных процедур, сообщило ведомство в своем Telegram-канале. "Заместитель министра транспорта РФ Владимир Потешкин поручил Шереметьево и "Аэрофлоту" в ближайшее время проработать дополнительные меры, призванные ускорить для пассажиров (например, с детьми) прохождение предполетных процедур", — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что Шереметьево и "Аэрофлот" в плановом режиме обеспечивают полетную программу. Прохождения людей через входные группы терминала B Шереметьево в субботу соответствует общепринятой практике, в утренние часы не превышала 15 минут.В министерстве также отметили, что роста числа жалоб со стороны пассажиров в Росавиацию и Ространснадзор на работу аэропорта Шереметьево или "Аэрофлота" не зафиксировано."Количества стоек для регистрации пассажиров на рейсы достаточно, есть их резерв. Роста жалоб со стороны пассажиров в Росавиацию и Ространснадзор на работу аэропорта или авиакомпании не зафиксировано", - сказано в сообщении.В министерстве добавили, что работу Шереметьево и "Аэрофлота" из-за повышенного спроса на перевозки обсудили 13 июля в ходе выездного совещания.
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транспорт, авиаперевозки, аэропорт шереметьево
Экономика, Транспорт, авиаперевозки, аэропорт Шереметьево
Шереметьево и "Аэрофлоту" поручили ускорить предполетные процедуры
Минтранс поручил Шереметьево и "Аэрофлоту" ускорить предполетные процедуры
МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Минтранс РФ поручил аэропорту Шереметьево и авиакомпании "Аэрофлот" проработать дополнительные меры для ускорения прохождения предполетных процедур, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
"Заместитель министра транспорта РФ Владимир Потешкин поручил Шереметьево и "Аэрофлоту" в ближайшее время проработать дополнительные меры, призванные ускорить для пассажиров (например, с детьми) прохождение предполетных процедур", — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что Шереметьево и "Аэрофлот" в плановом режиме обеспечивают полетную программу. Прохождения людей через входные группы терминала B Шереметьево в субботу соответствует общепринятой практике, в утренние часы не превышала 15 минут.
В министерстве также отметили, что роста числа жалоб со стороны пассажиров в Росавиацию и Ространснадзор на работу аэропорта Шереметьево или "Аэрофлота" не зафиксировано.
"Количества стоек для регистрации пассажиров на рейсы достаточно, есть их резерв. Роста жалоб со стороны пассажиров в Росавиацию и Ространснадзор на работу аэропорта или авиакомпании не зафиксировано", - сказано в сообщении.
В министерстве добавили, что работу Шереметьево и "Аэрофлота" из-за повышенного спроса на перевозки обсудили 13 июля в ходе выездного совещания.
Акционеры "Аэрофлота" решили не выплачивать дивиденды