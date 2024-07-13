Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Шереметьево и "Аэрофлоту" поручили ускорить предполетные процедуры - 13.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240713/protsedury-850081789.html
Шереметьево и "Аэрофлоту" поручили ускорить предполетные процедуры
Шереметьево и "Аэрофлоту" поручили ускорить предполетные процедуры - 13.07.2024, ПРАЙМ
Шереметьево и "Аэрофлоту" поручили ускорить предполетные процедуры
Минтранс РФ поручил аэропорту Шереметьево и авиакомпании "Аэрофлот" проработать дополнительные меры для ускорения прохождения предполетных процедур, сообщило... | 13.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-13T21:58+0300
2024-07-13T21:58+0300
экономика
транспорт
авиаперевозки
аэропорт шереметьево
https://cdnn.1prime.ru/img/82699/57/826995729_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_024784c5fea847413119ace425efe292.jpg
МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Минтранс РФ поручил аэропорту Шереметьево и авиакомпании "Аэрофлот" проработать дополнительные меры для ускорения прохождения предполетных процедур, сообщило ведомство в своем Telegram-канале. "Заместитель министра транспорта РФ Владимир Потешкин поручил Шереметьево и "Аэрофлоту" в ближайшее время проработать дополнительные меры, призванные ускорить для пассажиров (например, с детьми) прохождение предполетных процедур", — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что Шереметьево и "Аэрофлот" в плановом режиме обеспечивают полетную программу. Прохождения людей через входные группы терминала B Шереметьево в субботу соответствует общепринятой практике, в утренние часы не превышала 15 минут.В министерстве также отметили, что роста числа жалоб со стороны пассажиров в Росавиацию и Ространснадзор на работу аэропорта Шереметьево или "Аэрофлота" не зафиксировано."Количества стоек для регистрации пассажиров на рейсы достаточно, есть их резерв. Роста жалоб со стороны пассажиров в Росавиацию и Ространснадзор на работу аэропорта или авиакомпании не зафиксировано", - сказано в сообщении.В министерстве добавили, что работу Шереметьево и "Аэрофлота" из-за повышенного спроса на перевозки обсудили 13 июля в ходе выездного совещания.
https://1prime.ru/20240702/aeroflot-849669228.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82699/57/826995729_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_19302e780eb25daefa0b2ebe6b1552f1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
транспорт, авиаперевозки, аэропорт шереметьево
Экономика, Транспорт, авиаперевозки, аэропорт Шереметьево
21:58 13.07.2024
 
Шереметьево и "Аэрофлоту" поручили ускорить предполетные процедуры

Минтранс поручил Шереметьево и "Аэрофлоту" ускорить предполетные процедуры

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСамолет в небе.
Самолет в небе. - ПРАЙМ, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Минтранс РФ поручил аэропорту Шереметьево и авиакомпании "Аэрофлот" проработать дополнительные меры для ускорения прохождения предполетных процедур, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
"Заместитель министра транспорта РФ Владимир Потешкин поручил Шереметьево и "Аэрофлоту" в ближайшее время проработать дополнительные меры, призванные ускорить для пассажиров (например, с детьми) прохождение предполетных процедур", — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что Шереметьево и "Аэрофлот" в плановом режиме обеспечивают полетную программу. Прохождения людей через входные группы терминала B Шереметьево в субботу соответствует общепринятой практике, в утренние часы не превышала 15 минут.
В министерстве также отметили, что роста числа жалоб со стороны пассажиров в Росавиацию и Ространснадзор на работу аэропорта Шереметьево или "Аэрофлота" не зафиксировано.
"Количества стоек для регистрации пассажиров на рейсы достаточно, есть их резерв. Роста жалоб со стороны пассажиров в Росавиацию и Ространснадзор на работу аэропорта или авиакомпании не зафиксировано", - сказано в сообщении.
В министерстве добавили, что работу Шереметьево и "Аэрофлота" из-за повышенного спроса на перевозки обсудили 13 июля в ходе выездного совещания.
Аэрофлот - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2024
Акционеры "Аэрофлота" решили не выплачивать дивиденды
2 июля, 16:43
 
ЭкономикаТранспортавиаперевозкиаэропорт Шереметьево
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала