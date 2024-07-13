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Румыния хочет приобрести компанию - поставщика энергии в Молдавию - 13.07.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240713/rumyniya-850076159.html
Румыния хочет приобрести компанию - поставщика энергии в Молдавию
Румыния хочет приобрести компанию - поставщика энергии в Молдавию - 13.07.2024, ПРАЙМ
Румыния хочет приобрести компанию - поставщика энергии в Молдавию
Румыния намерена приобрести компанию RED Nord, которая обеспечивает производство электрической и тепловой энергии для севера Молдавии, заявил румынский премьер... | 13.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-13T11:49+0300
2024-07-13T11:50+0300
экономика
румыния
энергия
молдавия
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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Румыния намерена приобрести компанию RED Nord, которая обеспечивает производство электрической и тепловой энергии для севера Молдавии, заявил румынский премьер Марчел Чолаку. "Мы должны привести в равновесие систему энергетики, это позволит позже значительно снизить цены на энергоресурсы. У нас одна из самых больших сетей взаимоподключения в Европе, если мы расширимся и в зону Молдавии - сейчас мы это обсуждаем, возможно купим RED Nord - то система еще быстрее придет в норму", - заявил Чолаку на брифинге. По его словам, Румынии помогает разнообразие энергорынка, поскольку она использует всевозможные методы для получения энергоресурсов. Он отметил, что до 2027 года Румыния получит средства от Евросоюза, чтобы граждане также могли устанавливать себе солнечные батареи. Компания RED Nord предлагает услуги по распределению электроэнергии всем пользователям электрораспределительной сети в северной части Молдавии. Она поставляет ресурсы жителям 13 районов, а также города Бельцы, второго по величине города Молдавии. Министры энергетики Молдавии и Румынии в декабре 2023 года подписали меморандум, который предполагает соединение молдавского энергетического рынка с европейским. Пресс-служба минэнергетики Молдавии в сентябре 2023 года сообщила, что ГТС республики перейдет на пять лет в управление румынской компании Vestmoldtransgaz. Ведомство также отметило, что передача газотранспортных сетей обусловлена обязательствами Молдавии в рамках третьего энергетического пакета ЕС. Газотранспортная система Молдавии принадлежит российско-молдавскому "Молдовагазу", его крупнейший акционер - "Газпром", который контролирует 50% акций.
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румыния, энергия, молдавия
Экономика, РУМЫНИЯ, энергия, МОЛДАВИЯ
11:49 13.07.2024 (обновлено: 11:50 13.07.2024)
 
Румыния хочет приобрести компанию - поставщика энергии в Молдавию

Чолаку: Румыния намерена купить RED Nord - поставщика энергии на север Молдавии

© Public Domain/Arlington National CemeteryФлаг Румынии
Флаг Румынии
© Public Domain/Arlington National Cemetery
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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Румыния намерена приобрести компанию RED Nord, которая обеспечивает производство электрической и тепловой энергии для севера Молдавии, заявил румынский премьер Марчел Чолаку.
"Мы должны привести в равновесие систему энергетики, это позволит позже значительно снизить цены на энергоресурсы. У нас одна из самых больших сетей взаимоподключения в Европе, если мы расширимся и в зону Молдавии - сейчас мы это обсуждаем, возможно купим RED Nord - то система еще быстрее придет в норму", - заявил Чолаку на брифинге.
По его словам, Румынии помогает разнообразие энергорынка, поскольку она использует всевозможные методы для получения энергоресурсов. Он отметил, что до 2027 года Румыния получит средства от Евросоюза, чтобы граждане также могли устанавливать себе солнечные батареи.
Компания RED Nord предлагает услуги по распределению электроэнергии всем пользователям электрораспределительной сети в северной части Молдавии. Она поставляет ресурсы жителям 13 районов, а также города Бельцы, второго по величине города Молдавии.
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22 июня, 13:51
Министры энергетики Молдавии и Румынии в декабре 2023 года подписали меморандум, который предполагает соединение молдавского энергетического рынка с европейским.
Пресс-служба минэнергетики Молдавии в сентябре 2023 года сообщила, что ГТС республики перейдет на пять лет в управление румынской компании Vestmoldtransgaz. Ведомство также отметило, что передача газотранспортных сетей обусловлена обязательствами Молдавии в рамках третьего энергетического пакета ЕС. Газотранспортная система Молдавии принадлежит российско-молдавскому "Молдовагазу", его крупнейший акционер - "Газпром", который контролирует 50% акций.
 
ЭкономикаРУМЫНИЯэнергияМОЛДАВИЯ
 
 
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