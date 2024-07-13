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Найденные на месте крушения SSJ-100 самописцы направили на расшифровку - 13.07.2024, ПРАЙМ
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Найденные на месте крушения SSJ-100 самописцы направили на расшифровку
Найденные на месте крушения SSJ-100 самописцы направили на расшифровку - 13.07.2024, ПРАЙМ
Найденные на месте крушения SSJ-100 самописцы направили на расшифровку
При осмотре места крушения самолета Sukhoi Superjet-100 в Подмосковье были найдены его бортовые самописцы упавшего, они направлены на расшифровку. Об этом... | 13.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-13T15:59+0300
2024-07-13T16:15+0300
происшествия
ск рф
авиакатастрофа
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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. При осмотре места крушения самолета Sukhoi Superjet-100 в Подмосковье были найдены его бортовые самописцы упавшего, они направлены на расшифровку. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко."В ходе осмотра места происшествия обнаружены бортовые самописцы воздушного судна, которые направлены на расшифровку", — сказала она. Петренко добавила, что по изъятым фрагментам фюзеляжа и другим вещественным доказательствам назначены необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего, продолжается осмотр места происшествия. Она также сообщила, что на территории завода, где проводилось техобслуживание упавшего самолета, идут следственные действия и изымается техническая документация.Кроме того, представитель СК отметила, что дело передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства.Позднее Межгосударственный авиационный комитет сообщил, что были обнаружены и доставлены бортовые регистраторы самолета, они получили значительные механические повреждения."Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) продолжает работу на месте авиационного происшествия с самолетом RRJ-95LR-100 ООО Авиапредприятие "Газпром Авиа". В ходе работ обнаружены и доставлены в МАК бортовые регистраторы параметрической и аудиоинформации. Регистраторы подверглись температурному воздействию и получили значительные механические повреждения. На базе лабораторного комплекса МАК специалисты провели необходимые предварительные процедуры по подготовке регистраторов с целью исключения риска утраты информации", — говорится в сообщении и уточняется, что вся полетная информация успешно скопирована, подготовлена для расшифровки и последующего анализа.В пятницу в Подмосковном лесу произошло крушение Sukhoi Superjet-100, на борту находились три члена экипажа, предварительно, они погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело. Как рассказали в СК РФ, лайнер, вылетев после ремонта с завода, направлялся в аэропорт "Внуково", однако рухнул в районе деревни Апраксино. Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщала, что лайнер принадлежал "Газпром Авиа".
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ск рф, авиакатастрофа
Происшествия, СК РФ, авиакатастрофа
15:59 13.07.2024 (обновлено: 16:15 13.07.2024)
 
Найденные на месте крушения SSJ-100 самописцы направили на расшифровку

СК: обнаруженные на месте крушения SSJ-100 самописцы переданы на расшифровку

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкШтаб пожаротушения на месте крушение SSJ 100 в Подмосковье
Штаб пожаротушения на месте крушение SSJ 100 в Подмосковье - ПРАЙМ, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. При осмотре места крушения самолета Sukhoi Superjet-100 в Подмосковье были найдены его бортовые самописцы упавшего, они направлены на расшифровку. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
"В ходе осмотра места происшествия обнаружены бортовые самописцы воздушного судна, которые направлены на расшифровку", — сказала она.
Петренко добавила, что по изъятым фрагментам фюзеляжа и другим вещественным доказательствам назначены необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего, продолжается осмотр места происшествия.
Она также сообщила, что на территории завода, где проводилось техобслуживание упавшего самолета, идут следственные действия и изымается техническая документация.
Кроме того, представитель СК отметила, что дело передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства.
Позднее Межгосударственный авиационный комитет сообщил, что были обнаружены и доставлены бортовые регистраторы самолета, они получили значительные механические повреждения.
"Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) продолжает работу на месте авиационного происшествия с самолетом RRJ-95LR-100 ООО Авиапредприятие "Газпром Авиа". В ходе работ обнаружены и доставлены в МАК бортовые регистраторы параметрической и аудиоинформации. Регистраторы подверглись температурному воздействию и получили значительные механические повреждения. На базе лабораторного комплекса МАК специалисты провели необходимые предварительные процедуры по подготовке регистраторов с целью исключения риска утраты информации", — говорится в сообщении и уточняется, что вся полетная информация успешно скопирована, подготовлена для расшифровки и последующего анализа.
В пятницу в Подмосковном лесу произошло крушение Sukhoi Superjet-100, на борту находились три члена экипажа, предварительно, они погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело. Как рассказали в СК РФ, лайнер, вылетев после ремонта с завода, направлялся в аэропорт "Внуково", однако рухнул в районе деревни Апраксино. Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщала, что лайнер принадлежал "Газпром Авиа".
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