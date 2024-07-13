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Шольц: размещение ракет США в Германии - не повод для эскалации с Россией - 13.07.2024, ПРАЙМ
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Шольц: размещение ракет США в Германии - не повод для эскалации с Россией
Шольц: размещение ракет США в Германии - не повод для эскалации с Россией - 13.07.2024, ПРАЙМ
Шольц: размещение ракет США в Германии - не повод для эскалации с Россией
Размещение американских дальнобойных ракет на немецкой территории не вызовет эскалации противостояния Российской Федерации с НАТО. Об этом во время совместной... | 13.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-13T09:25+0300
2024-07-13T09:40+0300
вооружения
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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Размещение американских дальнобойных ракет на немецкой территории не вызовет эскалации противостояния Российской Федерации с НАТО. Об этом во время совместной пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой заявил канцлер Германии Олаф Шольц.Как ранее сообщили в Пентагоне, в 2026 году Соединенные Штаты начнут размещать на территории ФРГ дальнобойные ударные системы, существенно превосходящие по своим тактико-техническим характеристикам ныне находящиеся в странах Евросоюза орудия. В частности, речь может идти о ракетах SM-6, Tomahawk и "гиперзвуковом оружии". "Наш союзник, США, планирует теперь размещение здесь (в Германии - прим. ред.) подобных (дальнобойных - прим. ред.) систем, которые все это время были в центре внимания стратегии безопасности ФРГ..., - заявил канцлер. - Не будет ни решения, ни поставок оружия, ни возможности применения оружия, которое приведет к эскалации войны... России с НАТО". Речь всегда идет о "предотвращении войны", отметил Шольц.В то же время он в очередной раз заявил о необходимости создания системы ПВО в Европе, выделив инициативу "Небесный щит", которая была запущена ФРГ в августе 2022 года и к сегодняшнему дню объединяет 21 государство.
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Вооружения
09:25 13.07.2024 (обновлено: 09:40 13.07.2024)
 
Шольц: размещение ракет США в Германии - не повод для эскалации с Россией

Шольц: размещение американских ракет в ФРГ не приведет к эскалации с Россией

© Фото : European UnionКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 13.07.2024
© Фото : European Union
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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Размещение американских дальнобойных ракет на немецкой территории не вызовет эскалации противостояния Российской Федерации с НАТО. Об этом во время совместной пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
Как ранее сообщили в Пентагоне, в 2026 году Соединенные Штаты начнут размещать на территории ФРГ дальнобойные ударные системы, существенно превосходящие по своим тактико-техническим характеристикам ныне находящиеся в странах Евросоюза орудия. В частности, речь может идти о ракетах SM-6, Tomahawk и "гиперзвуковом оружии".
"Наш союзник, США, планирует теперь размещение здесь (в Германии - прим. ред.) подобных (дальнобойных - прим. ред.) систем, которые все это время были в центре внимания стратегии безопасности ФРГ..., - заявил канцлер. - Не будет ни решения, ни поставок оружия, ни возможности применения оружия, которое приведет к эскалации войны... России с НАТО".
Речь всегда идет о "предотвращении войны", отметил Шольц.
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2024
США не разрешают Киеву "глубокие" удары по РФ ракетами ATACMS
12 июля, 20:14
В то же время он в очередной раз заявил о необходимости создания системы ПВО в Европе, выделив инициативу "Небесный щит", которая была запущена ФРГ в августе 2022 года и к сегодняшнему дню объединяет 21 государство.
 
Вооружения
 
 
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