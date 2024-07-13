https://1prime.ru/20240713/sholts-850074251.html

Шольц: размещение ракет США в Германии - не повод для эскалации с Россией

Шольц: размещение ракет США в Германии - не повод для эскалации с Россией - 13.07.2024, ПРАЙМ

Шольц: размещение ракет США в Германии - не повод для эскалации с Россией

Размещение американских дальнобойных ракет на немецкой территории не вызовет эскалации противостояния Российской Федерации с НАТО. Об этом во время совместной... | 13.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-13T09:25+0300

2024-07-13T09:25+0300

2024-07-13T09:40+0300

вооружения

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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Размещение американских дальнобойных ракет на немецкой территории не вызовет эскалации противостояния Российской Федерации с НАТО. Об этом во время совместной пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой заявил канцлер Германии Олаф Шольц.Как ранее сообщили в Пентагоне, в 2026 году Соединенные Штаты начнут размещать на территории ФРГ дальнобойные ударные системы, существенно превосходящие по своим тактико-техническим характеристикам ныне находящиеся в странах Евросоюза орудия. В частности, речь может идти о ракетах SM-6, Tomahawk и "гиперзвуковом оружии". "Наш союзник, США, планирует теперь размещение здесь (в Германии - прим. ред.) подобных (дальнобойных - прим. ред.) систем, которые все это время были в центре внимания стратегии безопасности ФРГ..., - заявил канцлер. - Не будет ни решения, ни поставок оружия, ни возможности применения оружия, которое приведет к эскалации войны... России с НАТО". Речь всегда идет о "предотвращении войны", отметил Шольц.В то же время он в очередной раз заявил о необходимости создания системы ПВО в Европе, выделив инициативу "Небесный щит", которая была запущена ФРГ в августе 2022 года и к сегодняшнему дню объединяет 21 государство.

https://1prime.ru/20240712/ukraina-850069788.html

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