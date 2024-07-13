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США сократили экспорт СПГ в Евросоюз до минимума с ноября 2021 года - 13.07.2024, ПРАЙМ
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США сократили экспорт СПГ в Евросоюз до минимума с ноября 2021 года
США сократили экспорт СПГ в Евросоюз до минимума с ноября 2021 года - 13.07.2024, ПРАЙМ
США сократили экспорт СПГ в Евросоюз до минимума с ноября 2021 года
США в мае этого года сократили свои поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз на 40% в годовом выражении, до минимальных значений за более чем два... | 13.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-13T08:14+0300
2024-07-13T08:14+0300
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сша
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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. США в мае этого года сократили свои поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз на 40% в годовом выражении, до минимальных значений за более чем два года, подсчитало РИА Новости, изучив открытые данные. Так, по итогам мая 2024 года экспорт американского СПГ в ЕС опустился до 860 миллионов долларов. По сравнению с апрелем снижение составило 5,5%. При этом поставки сжиженного газа оказались на минимальных значениях с ноября 2021 года, тогда они составляли 692 миллиона долларов. С тех пор ежемесячный объем поставок не опускался ниже отметки 1 миллиард долларов, пока в апреле 2024 года не снизился до 919 миллионов долларов, и не стал еще меньше уже в мае. Всего по итогам пяти месяцев этого года экспорт Штатами СПГ в Европу составил 5,6 миллиарда долларов, что в 1,4 раза меньше прошлогодних 8 миллиардов. А за весь 2023 год они превысили 17 миллиардов долларов. Тем не менее, падение поставок природного газа из США в ЕС происходит в рамках общей тенденции, прокомментировала РИА Новости начальник отдела аналитики и продвижения "БКС Мир инвестиций" Оксана Холоденко. "Сокращение наблюдается по всем ключевым регионам. Одно из объяснений - падение цен на энергоноситель с 2022 года", - отметила она. "Что касается именно импорта газа в ЕС, то ослаб эффект геополитики 2022 года. Запасы природного газа в Европе в весенне-летний период 2024 года заполняются более медленно, чем обычно. Регион завершил "зиму" со значительными запасами газа. На потребление природного ресурса негативно повлиял более слабый промышленный спрос, а также давление на традиционную энергетику со стороны "зеленой", - заключила эксперт.
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сша, спг, европа
Экономика, США, СПГ, ЕВРОПА
08:14 13.07.2024
 
США сократили экспорт СПГ в Евросоюз до минимума с ноября 2021 года

Эксперты: США в мае сократили экспорт СПГ в ЕС на 40% - до минимума с 2021 года

© CC BY 2.0 / Ken HodgeТанкер СПГ
Танкер СПГ - ПРАЙМ, 1920, 13.07.2024
© CC BY 2.0 / Ken Hodge
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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. США в мае этого года сократили свои поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз на 40% в годовом выражении, до минимальных значений за более чем два года, подсчитало РИА Новости, изучив открытые данные.
Так, по итогам мая 2024 года экспорт американского СПГ в ЕС опустился до 860 миллионов долларов. По сравнению с апрелем снижение составило 5,5%.
При этом поставки сжиженного газа оказались на минимальных значениях с ноября 2021 года, тогда они составляли 692 миллиона долларов. С тех пор ежемесячный объем поставок не опускался ниже отметки 1 миллиард долларов, пока в апреле 2024 года не снизился до 919 миллионов долларов, и не стал еще меньше уже в мае.
Всего по итогам пяти месяцев этого года экспорт Штатами СПГ в Европу составил 5,6 миллиарда долларов, что в 1,4 раза меньше прошлогодних 8 миллиардов. А за весь 2023 год они превысили 17 миллиардов долларов.
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Тем не менее, падение поставок природного газа из США в ЕС происходит в рамках общей тенденции, прокомментировала РИА Новости начальник отдела аналитики и продвижения "БКС Мир инвестиций" Оксана Холоденко. "Сокращение наблюдается по всем ключевым регионам. Одно из объяснений - падение цен на энергоноситель с 2022 года", - отметила она.
"Что касается именно импорта газа в ЕС, то ослаб эффект геополитики 2022 года. Запасы природного газа в Европе в весенне-летний период 2024 года заполняются более медленно, чем обычно. Регион завершил "зиму" со значительными запасами газа. На потребление природного ресурса негативно повлиял более слабый промышленный спрос, а также давление на традиционную энергетику со стороны "зеленой", - заключила эксперт.
 
ЭкономикаСШАСПГЕВРОПА
 
 
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