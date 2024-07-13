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Список выгодоприобретателей по обязательному страхованию военных стал шире

Список выгодоприобретателей по обязательному страхованию военных стал шире - 13.07.2024, ПРАЙМ

Список выгодоприобретателей по обязательному страхованию военных стал шире

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень выгодоприобретателей по обязательному государственному страхованию участников СВО в части... | 13.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-13T15:48+0300

2024-07-13T15:48+0300

2024-07-13T15:48+0300

россия

владимир путин

участники сво

страховые выплаты

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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень выгодоприобретателей по обязательному государственному страхованию участников СВО в части страховых выплат. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации. Нововведения позволяют обеспечить единый подход к предоставлению госгарантий членам семей таких военнослужащих. Ранее дети такого военнослужащего, которые не достигли двадцатитрехлетнего возраста, но прекратили обучаться в одном учебном заведении и находятся в процессе поступления в другую образовательную организацию, теряли право на страховую выплату в этот период времени. Закон устранил данный пробел и ввел право детей на получение страховой выплаты даже в этот период.

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россия, владимир путин, участники сво, страховые выплаты