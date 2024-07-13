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Список выгодоприобретателей по обязательному страхованию военных стал шире
Список выгодоприобретателей по обязательному страхованию военных стал шире - 13.07.2024, ПРАЙМ
Список выгодоприобретателей по обязательному страхованию военных стал шире
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень выгодоприобретателей по обязательному государственному страхованию участников СВО в части... | 13.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-13T15:48+0300
2024-07-13T15:48+0300
2024-07-13T15:48+0300
россия
владимир путин
участники сво
страховые выплаты
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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень выгодоприобретателей по обязательному государственному страхованию участников СВО в части страховых выплат. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации. Нововведения позволяют обеспечить единый подход к предоставлению госгарантий членам семей таких военнослужащих. Ранее дети такого военнослужащего, которые не достигли двадцатитрехлетнего возраста, но прекратили обучаться в одном учебном заведении и находятся в процессе поступления в другую образовательную организацию, теряли право на страховую выплату в этот период времени. Закон устранил данный пробел и ввел право детей на получение страховой выплаты даже в этот период.
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россия, владимир путин, участники сво, страховые выплаты
РОССИЯ, Владимир Путин, участники СВО, страховые выплаты
Список выгодоприобретателей по обязательному страхованию военных стал шире
Список получателей выгоды по обязательному страхованию участников СВО расширили
МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень выгодоприобретателей по обязательному государственному страхованию участников СВО в части страховых выплат. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.
Нововведения позволяют обеспечить единый подход к предоставлению госгарантий членам семей таких военнослужащих.
Ранее дети такого военнослужащего, которые не достигли двадцатитрехлетнего возраста, но прекратили обучаться в одном учебном заведении и находятся в процессе поступления в другую образовательную организацию, теряли право на страховую выплату в этот период времени. Закон устранил данный пробел и ввел право детей на получение страховой выплаты даже в этот период.
Путин подписал закон об индексации военных пенсий с 1 октября