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Список выгодоприобретателей по обязательному страхованию военных стал шире - 13.07.2024, ПРАЙМ
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Список выгодоприобретателей по обязательному страхованию военных стал шире
Список выгодоприобретателей по обязательному страхованию военных стал шире - 13.07.2024, ПРАЙМ
Список выгодоприобретателей по обязательному страхованию военных стал шире
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень выгодоприобретателей по обязательному государственному страхованию участников СВО в части... | 13.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-13T15:48+0300
2024-07-13T15:48+0300
россия
владимир путин
участники сво
страховые выплаты
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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень выгодоприобретателей по обязательному государственному страхованию участников СВО в части страховых выплат. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации. Нововведения позволяют обеспечить единый подход к предоставлению госгарантий членам семей таких военнослужащих. Ранее дети такого военнослужащего, которые не достигли двадцатитрехлетнего возраста, но прекратили обучаться в одном учебном заведении и находятся в процессе поступления в другую образовательную организацию, теряли право на страховую выплату в этот период времени. Закон устранил данный пробел и ввел право детей на получение страховой выплаты даже в этот период.
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россия, владимир путин, участники сво, страховые выплаты
РОССИЯ, Владимир Путин, участники СВО, страховые выплаты
15:48 13.07.2024
 
Список выгодоприобретателей по обязательному страхованию военных стал шире

Список получателей выгоды по обязательному страхованию участников СВО расширили

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции
Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции - ПРАЙМ, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень выгодоприобретателей по обязательному государственному страхованию участников СВО в части страховых выплат. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.
Нововведения позволяют обеспечить единый подход к предоставлению госгарантий членам семей таких военнослужащих.
Ранее дети такого военнослужащего, которые не достигли двадцатитрехлетнего возраста, но прекратили обучаться в одном учебном заведении и находятся в процессе поступления в другую образовательную организацию, теряли право на страховую выплату в этот период времени. Закон устранил данный пробел и ввел право детей на получение страховой выплаты даже в этот период.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 13.07.2024
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15:15
 
РОССИЯВладимир Путинучастники СВОстраховые выплаты
 
 
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