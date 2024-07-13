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"Русские не так глупы". Немецкий эксперт рассказал о превосходстве ВС РФ
"Русские не так глупы". Немецкий эксперт рассказал о превосходстве ВС РФ - 13.07.2024, ПРАЙМ
"Русские не так глупы". Немецкий эксперт рассказал о превосходстве ВС РФ
Русские не так глупы, как хотелось бы думать союзникам Киева, они уже давно превосходят Запад в том, что касается ведения электронной войны, а кроме того, они... | 13.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-13T13:15+0300
2024-07-13T13:15+0300
2024-07-13T13:15+0300
вооружения
вс россии
превосходство
экспертное мнение
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МОСКВА, 13 июл – ПРАЙМ. Русские не так глупы, как хотелось бы думать союзникам Киева, они уже давно превосходят Запад в том, что касается ведения электронной войны, а кроме того, они быстро учатся и совершенствуют свою тактику. Такое мнение в беседе с немецким изданием Focus высказал полковник бундесвера в отставке, председатель берлинского Военно-политического общества Ральф Тиле.Комментируя сообщения из Украины о российских ракетах, летающих на "чрезвычайно низкой высоте" до 50 метров над землей, немецкий эксперт пояснил, что "такие крылатые ракеты запускаются с земли, с воздуха или с моря".При этом полковник в отставке заявил: "Русские планируют каждую ракетную миссию до мельчайших деталей. Они не так глупы, как мы хотели бы думать. Наоборот: они очень быстро учатся".После этого он отметил, что Вооруженные силы России уже давно превосходят Запад в средствах и тактике ведения электронной войны.В частности, Тиле упомянул электромагнитные сигнатуры, которые он назвал "отпечатками пальцев" технических систем, включая БПЛА, крылатые ракеты, самолеты и системы противовоздушной обороны. Так вот ВС России научились так скрывать "отпечатки" своих дронов, что у ВСУ не получается их обнаруживать до последней секунды.Именно так можно добиться успеха в страшных внезапных атаках, подчеркнул эксперт."Когда дело доходит до электронной войны, русские уже давно находятся в лучшем положении, чем Запад, — говорит Тиле. — Они применяют клетку Фарадея для защиты своего оружия. Они математики и анализируют, как предотвратить обнаружение и считывание своих сигнатур без особых усилий".
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вс россии, превосходство, экспертное мнение
Вооружения, ВС России, превосходство, экспертное мнение
"Русские не так глупы". Немецкий эксперт рассказал о превосходстве ВС РФ
Эксперт Тиле: Россия превосходят Запад в средствах и методах электронной войны
МОСКВА, 13 июл – ПРАЙМ.
Русские не так глупы, как хотелось бы думать союзникам Киева, они уже давно превосходят Запад в том, что касается ведения электронной войны, а кроме того, они быстро учатся и совершенствуют свою тактику. Такое мнение в беседе с немецким изданием Focus
высказал полковник бундесвера в отставке, председатель берлинского Военно-политического общества Ральф Тиле.
Комментируя сообщения из Украины о российских ракетах, летающих на "чрезвычайно низкой высоте" до 50 метров над землей, немецкий эксперт пояснил, что "такие крылатые ракеты запускаются с земли, с воздуха или с моря".
При этом полковник в отставке заявил: "Русские планируют каждую ракетную миссию до мельчайших деталей. Они не так глупы, как мы хотели бы думать. Наоборот: они очень быстро учатся".
После этого он отметил, что Вооруженные силы России уже давно превосходят Запад в средствах и тактике ведения электронной войны.
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В частности, Тиле упомянул электромагнитные сигнатуры, которые он назвал "отпечатками пальцев" технических систем, включая БПЛА, крылатые ракеты, самолеты и системы противовоздушной обороны. Так вот ВС России научились так скрывать "отпечатки" своих дронов, что у ВСУ не получается их обнаруживать до последней секунды.
Именно так можно добиться успеха в страшных внезапных атаках, подчеркнул эксперт.
"Когда дело доходит до электронной войны, русские уже давно находятся в лучшем положении, чем Запад, — говорит Тиле. — Они применяют клетку Фарадея для защиты своего оружия. Они математики и анализируют, как предотвратить обнаружение и считывание своих сигнатур без особых усилий".