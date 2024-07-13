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В Москве запустят беспилотный трамвай с пассажирами - 13.07.2024, ПРАЙМ
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В Москве запустят беспилотный трамвай с пассажирами
В Москве запустят беспилотный трамвай с пассажирами - 13.07.2024, ПРАЙМ
В Москве запустят беспилотный трамвай с пассажирами
В сентябре в Москве запустят беспилотный трамвай с пассажирами. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. | 13.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-13T12:00+0300
2024-07-13T12:07+0300
экономика
москва
трамвай
беспилотник
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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. В сентябре в Москве запустят беспилотный трамвай с пассажирами. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. По его словам беспилотный трамвай в тестовом режиме к сегодняшнему дню уже прошел порядка 400 километров без единого ДТП или какого-либо сбоя в работе."По нашему плану в сентябре этот беспилотный трамвай, который сейчас 90% операций делает в автоматическом режиме, через нейронные сети, в сентябре этот трамвай будет уже ходить с пассажирами", - сообщил Ликсутов. В конце будущего года беспилотный трамвай сможет выходить на дороги Москвы в автоматическом режиме. Предусмотрено, что в трамвае будет присутствовать стажер-машинист для наблюдения за работой транспортного средства, добавил заммэра.
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москва, трамвай, беспилотник
Экономика, МОСКВА, трамвай, беспилотник
12:00 13.07.2024 (обновлено: 12:07 13.07.2024)
 
В Москве запустят беспилотный трамвай с пассажирами

Ликсутов: в сентябре в Москве запустят беспилотный трамвай с пассажирами

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкТрамвай.
Трамвай. - ПРАЙМ, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. В сентябре в Москве запустят беспилотный трамвай с пассажирами. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
По его словам беспилотный трамвай в тестовом режиме к сегодняшнему дню уже прошел порядка 400 километров без единого ДТП или какого-либо сбоя в работе.
"По нашему плану в сентябре этот беспилотный трамвай, который сейчас 90% операций делает в автоматическом режиме, через нейронные сети, в сентябре этот трамвай будет уже ходить с пассажирами", - сообщил Ликсутов.
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В конце будущего года беспилотный трамвай сможет выходить на дороги Москвы в автоматическом режиме. Предусмотрено, что в трамвае будет присутствовать стажер-машинист для наблюдения за работой транспортного средства, добавил заммэра.
 
ЭкономикаМОСКВАтрамвайбеспилотник
 
 
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