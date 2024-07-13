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В Москве запустят беспилотный трамвай с пассажирами

В Москве запустят беспилотный трамвай с пассажирами - 13.07.2024, ПРАЙМ

В Москве запустят беспилотный трамвай с пассажирами

В сентябре в Москве запустят беспилотный трамвай с пассажирами. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. | 13.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-13T12:00+0300

2024-07-13T12:00+0300

2024-07-13T12:07+0300

экономика

москва

трамвай

беспилотник

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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. В сентябре в Москве запустят беспилотный трамвай с пассажирами. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. По его словам беспилотный трамвай в тестовом режиме к сегодняшнему дню уже прошел порядка 400 километров без единого ДТП или какого-либо сбоя в работе."По нашему плану в сентябре этот беспилотный трамвай, который сейчас 90% операций делает в автоматическом режиме, через нейронные сети, в сентябре этот трамвай будет уже ходить с пассажирами", - сообщил Ликсутов. В конце будущего года беспилотный трамвай сможет выходить на дороги Москвы в автоматическом режиме. Предусмотрено, что в трамвае будет присутствовать стажер-машинист для наблюдения за работой транспортного средства, добавил заммэра.

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москва, трамвай, беспилотник