https://1prime.ru/20240713/turtsiya-850077140.html
В Турции отследили "безработных" с тратами выше $150 тысяч в месяц
В Турции отследили "безработных" с тратами выше $150 тысяч в месяц - 13.07.2024, ПРАЙМ
В Турции отследили "безработных" с тратами выше $150 тысяч в месяц
Министерство казначейства и финансов Турции в рамках мер по ужесточению налогообложения установило список из порядка 800 граждан, которые несмотря на... | 13.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-13T13:52+0300
2024-07-13T13:52+0300
2024-07-13T13:53+0300
происшествия
турция
траты
https://cdnn.1prime.ru/img/82909/82/829098275_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_2774cc4fa992d6d04f4b98ce76578b0c.jpg
МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Министерство казначейства и финансов Турции в рамках мер по ужесточению налогообложения установило список из порядка 800 граждан, которые несмотря на официальное отсутствие каких-либо доходов тратят более 5 миллионов лир (150 тысяч долларов) в месяц, передаёт турецкое агентство Anadolu. "Мы повысим эффективность и справедливость налогообложения - будем получать больше налогов с тех, кто много зарабатывает. Мы улучшаем финансирование бюджета через борьбу с теневой экономикой", - цитирует агентство источник в минфине страны. Как отмечает агентство, Совет по налоговому аудиту (VDK) на первом этапе определил список из 800 человек, которые подают документы об отсутствии доходов или крайне низком заработке, но ежемесячные траты которых превышают 5 миллионов лир. "В ряде случаев расходы в месяц превышают 10 миллионов лир (300 тысяч долларов). У этих граждан есть шикарные автомобили, они покупают товары премиального класса", - отметил источник. Ведомство установит источник доходов и предъявит гражданам из списка сумму недополученных налогов, отметили в минфине. Также под прицелом ведомства оказались те предприятия, которые не выдают чеки и просят оплачивать услуги через банковский перевод, тем самым уходя от налогов. Минфин Турции уже длительное время готовит реформу системы налогообложения. Годовая инфляция в Турции в июне замедлилась впервые за год - до 71,6% с 75,45% в мае, в месячном выражении рост цен составил 1,64%, сообщил в среду Институт статистики страны (TUIK). В последний раз замедление годовой инфляции в Турции фиксировали в июне 2023 года - тогда она составила 38,21% против 39,6% в мае. После этого инфляция лишь ускорялась: показатель нынешнего мая в 75,45% стал максимальным с ноября 2022 года.
https://1prime.ru/20240712/sanktsii-850071029.html
турция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82909/82/829098275_126:0:910:588_1920x0_80_0_0_6dd077318e30e2f8e73d7597e0bae161.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, траты
Происшествия, ТУРЦИЯ, траты
В Турции отследили "безработных" с тратами выше $150 тысяч в месяц
Anadolu: в Турции отследили 800 "безработных" с тратами выше $150 тысяч в месяц
МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Министерство казначейства и финансов Турции в рамках мер по ужесточению налогообложения установило список из порядка 800 граждан, которые несмотря на официальное отсутствие каких-либо доходов тратят более 5 миллионов лир (150 тысяч долларов) в месяц, передаёт турецкое агентство Anadolu.
"Мы повысим эффективность и справедливость налогообложения - будем получать больше налогов с тех, кто много зарабатывает. Мы улучшаем финансирование бюджета через борьбу с теневой экономикой", - цитирует агентство источник в минфине страны.
Как отмечает агентство, Совет по налоговому аудиту (VDK) на первом этапе определил список из 800 человек, которые подают документы об отсутствии доходов или крайне низком заработке, но ежемесячные траты которых превышают 5 миллионов лир.
"В ряде случаев расходы в месяц превышают 10 миллионов лир (300 тысяч долларов). У этих граждан есть шикарные автомобили, они покупают товары премиального класса", - отметил источник.
СМИ: ЕС стремится улучшить связи с Турцией для борьбы с обходом санкций
Ведомство установит источник доходов и предъявит гражданам из списка сумму недополученных налогов, отметили в минфине.
Также под прицелом ведомства оказались те предприятия, которые не выдают чеки и просят оплачивать услуги через банковский перевод, тем самым уходя от налогов.
Минфин Турции уже длительное время готовит реформу системы налогообложения.
Годовая инфляция в Турции в июне замедлилась впервые за год - до 71,6% с 75,45% в мае, в месячном выражении рост цен составил 1,64%, сообщил в среду Институт статистики страны (TUIK). В последний раз замедление годовой инфляции в Турции фиксировали в июне 2023 года - тогда она составила 38,21% против 39,6% в мае. После этого инфляция лишь ускорялась: показатель нынешнего мая в 75,45% стал максимальным с ноября 2022 года.