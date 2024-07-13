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В Турции отследили "безработных" с тратами выше $150 тысяч в месяц - 13.07.2024, ПРАЙМ
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В Турции отследили "безработных" с тратами выше $150 тысяч в месяц
В Турции отследили "безработных" с тратами выше $150 тысяч в месяц - 13.07.2024, ПРАЙМ
В Турции отследили "безработных" с тратами выше $150 тысяч в месяц
Министерство казначейства и финансов Турции в рамках мер по ужесточению налогообложения установило список из порядка 800 граждан, которые несмотря на... | 13.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-13T13:52+0300
2024-07-13T13:53+0300
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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Министерство казначейства и финансов Турции в рамках мер по ужесточению налогообложения установило список из порядка 800 граждан, которые несмотря на официальное отсутствие каких-либо доходов тратят более 5 миллионов лир (150 тысяч долларов) в месяц, передаёт турецкое агентство Anadolu. "Мы повысим эффективность и справедливость налогообложения - будем получать больше налогов с тех, кто много зарабатывает. Мы улучшаем финансирование бюджета через борьбу с теневой экономикой", - цитирует агентство источник в минфине страны. Как отмечает агентство, Совет по налоговому аудиту (VDK) на первом этапе определил список из 800 человек, которые подают документы об отсутствии доходов или крайне низком заработке, но ежемесячные траты которых превышают 5 миллионов лир. "В ряде случаев расходы в месяц превышают 10 миллионов лир (300 тысяч долларов). У этих граждан есть шикарные автомобили, они покупают товары премиального класса", - отметил источник. Ведомство установит источник доходов и предъявит гражданам из списка сумму недополученных налогов, отметили в минфине. Также под прицелом ведомства оказались те предприятия, которые не выдают чеки и просят оплачивать услуги через банковский перевод, тем самым уходя от налогов. Минфин Турции уже длительное время готовит реформу системы налогообложения. Годовая инфляция в Турции в июне замедлилась впервые за год - до 71,6% с 75,45% в мае, в месячном выражении рост цен составил 1,64%, сообщил в среду Институт статистики страны (TUIK). В последний раз замедление годовой инфляции в Турции фиксировали в июне 2023 года - тогда она составила 38,21% против 39,6% в мае. После этого инфляция лишь ускорялась: показатель нынешнего мая в 75,45% стал максимальным с ноября 2022 года.
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турция, траты
Происшествия, ТУРЦИЯ, траты
13:52 13.07.2024 (обновлено: 13:53 13.07.2024)
 
В Турции отследили "безработных" с тратами выше $150 тысяч в месяц

Anadolu: в Турции отследили 800 "безработных" с тратами выше $150 тысяч в месяц

© РИА Новости . Алена ПалажченкоВид Анкары
Вид Анкары - ПРАЙМ, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости . Алена Палажченко
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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Министерство казначейства и финансов Турции в рамках мер по ужесточению налогообложения установило список из порядка 800 граждан, которые несмотря на официальное отсутствие каких-либо доходов тратят более 5 миллионов лир (150 тысяч долларов) в месяц, передаёт турецкое агентство Anadolu.
"Мы повысим эффективность и справедливость налогообложения - будем получать больше налогов с тех, кто много зарабатывает. Мы улучшаем финансирование бюджета через борьбу с теневой экономикой", - цитирует агентство источник в минфине страны.
Как отмечает агентство, Совет по налоговому аудиту (VDK) на первом этапе определил список из 800 человек, которые подают документы об отсутствии доходов или крайне низком заработке, но ежемесячные траты которых превышают 5 миллионов лир.
"В ряде случаев расходы в месяц превышают 10 миллионов лир (300 тысяч долларов). У этих граждан есть шикарные автомобили, они покупают товары премиального класса", - отметил источник.
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Ведомство установит источник доходов и предъявит гражданам из списка сумму недополученных налогов, отметили в минфине.
Также под прицелом ведомства оказались те предприятия, которые не выдают чеки и просят оплачивать услуги через банковский перевод, тем самым уходя от налогов.
Минфин Турции уже длительное время готовит реформу системы налогообложения.
Годовая инфляция в Турции в июне замедлилась впервые за год - до 71,6% с 75,45% в мае, в месячном выражении рост цен составил 1,64%, сообщил в среду Институт статистики страны (TUIK). В последний раз замедление годовой инфляции в Турции фиксировали в июне 2023 года - тогда она составила 38,21% против 39,6% в мае. После этого инфляция лишь ускорялась: показатель нынешнего мая в 75,45% стал максимальным с ноября 2022 года.
 
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