https://1prime.ru/20240713/ukraina-850080892.html

"Крупнейший союзник". Украину ждут новые трудности после саммита НАТО

"Крупнейший союзник". Украину ждут новые трудности после саммита НАТО - 13.07.2024, ПРАЙМ

"Крупнейший союзник". Украину ждут новые трудности после саммита НАТО

По итогам прошедшего недавно саммита НАТО в Вашингтоне вскрылись новые проблемы, преграждающие Украине путь к членству в блоке, пишет Economist.Отмечается, что... | 13.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-13T22:11+0300

2024-07-13T22:11+0300

2024-07-13T22:11+0300

политика

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МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. По итогам прошедшего недавно саммита НАТО в Вашингтоне вскрылись новые проблемы, преграждающие Украине путь к членству в блоке, пишет Economist.Отмечается, что обещания альянса о будущем Украины были ослаблены оговорками, например, требованием провести дальнейшие реформы в сфере безопасности, а также демократические и экономические. "Кроме того, Украину пригласят в НАТО только "при согласии союзников и выполнении условий". Крупнейший союзник, президент Джо Байден, настроен скептически. Ранее в этом году он заявил, что выступает против "натоизации Украины". В своей вступительной речи он вообще не упомянул о членстве Украины", — сказано в материале.По мнению авторов материала, в силу политической слабости нынешнего главы Белого дома внутри США, все понимают, что "необратимый" путь Киева к членству в НАТО на самом деле очень даже обратим, если Дональд Трамп вновь возглавит США.Очередной саммит НАТО проходил в Вашингтоне с 9 по 11 июля. В ходе мероприятия рассматривались три большие темы: усиление роли альянса в координации и финансировании военной помощи Киеву, укрепление коллективной обороны и сдерживания для противодействия России, а также расширение партнерства со странами Азии на фоне нарастающего противостояния Запада и Китая.

https://1prime.ru/20240712/zelenskiy-850066310.html

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украина, нато, запад, поддержка украины