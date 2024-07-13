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Гражданам стран с разрешенной сменой пола запретят усыновление в России

Гражданам стран с разрешенной сменой пола запретят усыновление в России - 13.07.2024, ПРАЙМ

Гражданам стран с разрешенной сменой пола запретят усыновление в России

В Государственную Думу внесли законопроект, который запрещает усыновление в Российской Федерации для граждан стран, где разрешена смена пола. Документ размещен... | 13.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-13T10:07+0300

2024-07-13T10:07+0300

2024-07-13T10:13+0300

россия

усыновление

законопроект

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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. В Государственную Думу внесли законопроект, который запрещает усыновление в Российской Федерации для граждан стран, где разрешена смена пола. Документ размещен в электронной базе ГД РФ. Инициировали законопроект спикер ГД РФ Вячеслав Володин, вице-спикеры ГД РФ Петр Толстой, Ирина Яровая и Анна Кузнецова. Как говорится с пояснительной записке, проект ФЗ "О внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации" "вводит запрет на усыновление в России для граждан, в странах гражданства которых разрешена смена пола, а равно и на опеку указанным категориям иностранных граждан". По словам авторов, законопроект нацелен на реализацию госполитики для исключения любых возможностей усыновления российских детей представителями ЛГБТ*-сообществ.*Признано экстремистским движением и запрещено в России

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россия, усыновление, законопроект