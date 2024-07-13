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Гражданам стран с разрешенной сменой пола запретят усыновление в России - 13.07.2024, ПРАЙМ
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Гражданам стран с разрешенной сменой пола запретят усыновление в России
Гражданам стран с разрешенной сменой пола запретят усыновление в России - 13.07.2024, ПРАЙМ
Гражданам стран с разрешенной сменой пола запретят усыновление в России
В Государственную Думу внесли законопроект, который запрещает усыновление в Российской Федерации для граждан стран, где разрешена смена пола. Документ размещен... | 13.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-13T10:07+0300
2024-07-13T10:13+0300
россия
усыновление
законопроект
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. В Государственную Думу внесли законопроект, который запрещает усыновление в Российской Федерации для граждан стран, где разрешена смена пола. Документ размещен в электронной базе ГД РФ. Инициировали законопроект спикер ГД РФ Вячеслав Володин, вице-спикеры ГД РФ Петр Толстой, Ирина Яровая и Анна Кузнецова. Как говорится с пояснительной записке, проект ФЗ "О внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации" "вводит запрет на усыновление в России для граждан, в странах гражданства которых разрешена смена пола, а равно и на опеку указанным категориям иностранных граждан". По словам авторов, законопроект нацелен на реализацию госполитики для исключения любых возможностей усыновления российских детей представителями ЛГБТ*-сообществ.*Признано экстремистским движением и запрещено в России
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россия, усыновление, законопроект
РОССИЯ, Усыновление, законопроект
10:07 13.07.2024 (обновлено: 10:13 13.07.2024)
 
Гражданам стран с разрешенной сменой пола запретят усыновление в России

В России могут запретить усыновление гражданам стран с разрешенной сменой пола

© РИА Новости . Тарас Литвиненко | Перейти в медиабанк" Ребенок
 Ребенок - ПРАЙМ, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. В Государственную Думу внесли законопроект, который запрещает усыновление в Российской Федерации для граждан стран, где разрешена смена пола. Документ размещен в электронной базе ГД РФ.
Инициировали законопроект спикер ГД РФ Вячеслав Володин, вице-спикеры ГД РФ Петр Толстой, Ирина Яровая и Анна Кузнецова.
Как говорится с пояснительной записке, проект ФЗ "О внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации" "вводит запрет на усыновление в России для граждан, в странах гражданства которых разрешена смена пола, а равно и на опеку указанным категориям иностранных граждан".
По словам авторов, законопроект нацелен на реализацию госполитики для исключения любых возможностей усыновления российских детей представителями ЛГБТ*-сообществ.
*Признано экстремистским движением и запрещено в России
 
РОССИЯУсыновлениезаконопроект
 
 
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