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Российская валюта нашла на Мосбирже равновесие: юань – чуть ниже 12 рублей - 13.07.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240713/valyuta-850071867.html
Российская валюта нашла на Мосбирже равновесие: юань – чуть ниже 12 рублей
Российская валюта нашла на Мосбирже равновесие: юань – чуть ниже 12 рублей - 13.07.2024, ПРАЙМ
Российская валюта нашла на Мосбирже равновесие: юань – чуть ниже 12 рублей
Курс российской валюты на прошлой неделе справился с волатильностью, скачок которой произошел в середине июня после введения США санкций против Московской... | 13.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-13T06:10+0300
2024-07-13T06:10+0300
экономика
рубль
юань
экспертное мнение
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/850071867.jpg?1720840241
МОСКВА, 13 июл – ПРАЙМ. Курс российской валюты на прошлой неделе справился с волатильностью, скачок которой произошел в середине июня после введения США санкций против Московской биржи. При этом единственный значимый биржевой инструмент, оставшийся на российском валютном рынке - юань - в краткосрочном периоде нашел равновесие немного ниже 12 рублей.Продажи валюты экспортерами и финансовыми властями сократились, что привело их к равновесию с покупками валюты под импорт, который сохраняется подавленным из-за сложностей с трансграничными платежами на фоне санкций и геополитических неурядиц.В итоге, юань на Московской бирже провел неделю в узком коридоре: 11,88-12,07 рубля. При этом на три дня повышения валюты КНР пришлось две сессии ее снижения.В целом же, за неделю, юань на Мосбирже практически не изменился и составил 11,97 рубля. Курс доллара за неделю упал на 39 копеек до 87,74 рубля, евро – поднялся на 19 копеек, до 95,76 рубля (для расчетов использован официальный курс ЦБ РФ).Недельный объем торгов юанем на Мосбирже продолжил падать – до 339,5 миллиарда рублей на торгах с расчетами "завтра" против 383,2 миллиарда неделей ранее. До санкций США на Мосбиржу этот показатель стабильно превышал 500 миллиардов рублей.Рублевая цена барреля марки Brent к концу недели снизилась до 7,45 тысячи против 7,65 тысячи неделей ранее.РУБЛЬ НАШЕЛ БАЛАНСРубль начал рабочую неделю ростом против юаня на Московской бирже, который сразу обновил недельный минимум. Однако участники торгов, похоже, избрали тактику "мелких колебаний". После скачка волатильности середины июня курс приблизился к некоторому равновесию, и день формального роста юаня против рубля сменялся таким же днем формального снижения – на несколько копеек, в крайнем случае был график "два через два". В целом же, курс оставался стабильным.Между тем, игроки рынка обратили внимание на данные ЦБ РФ о том, что чистые продажи валюты крупнейшими российскими экспортерами за июнь снизились на 2%, до 14,6 миллиарда долларов.При этом на фоне периода выплаты налогов среднедневной объем чистых продаж экспортеров увеличился во второй половине месяца на 69% (до 12 июня – 533 миллиона долларов, после этой даты – 902 миллиона долларов. Видимо, также сказались опасения по поводу инфраструктурных рисков на фоне санкций, и игроки поспешили избавиться от валюты.ПРОГНОЗЫВторую половину рабочей недели рубль также провел в "маятниковых" колебаниях против юаня. При этом продажи валюты экспортерами, несмотря на послабления правительства, видимо, остаются высокими, а новостной фон поддерживает эти оценки.В частности, ЦБ РФ заявил, что отношение чистых продаж иностранной валюты к валютной экспортной выручке крупнейших экспортеров в апреле составило рекордные 104%, увеличившись на 7 процентных пунктов относительно марта в условиях продажи накопленных ранее валютных депозитов, в том числе для выплаты компаниями дивидендов по результатам 2023 года. Между тем, в июне-июле крупные российские компании закрывали реестры акционеров под выплату промежуточных дивидендов за текущий год, и тенденция объемных продаж валюты может опять проявиться.Если же к этому добавить приближение налогового периода июля, то продажи инвалюты могут опять надавить на биржевой курс юаня, а следом – и на внебиржевые (и официальные) курсы доллара и евро.Между тем, приток валюты в страну сохраняется высоким, и продавать экспортерам есть что. ЦБ РФ оценил, что положительное сальдо внешней торговли России товарами в январе-июне увеличилось на 19,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 67,8 миллиарда долларов. Профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-июне текущего года вырос в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составило 40,6 миллиарда долларов.
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Дмитрий Майоров
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192
40
192
40
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5
4.7
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рубль, юань, экспертное мнение
Экономика, рубль, юань, экспертное мнение
06:10 13.07.2024
 
Российская валюта нашла на Мосбирже равновесие: юань – чуть ниже 12 рублей

Российская валюта нашла на Мосбирже равновесие: юань – чуть ниже 12 рублей

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Майоров Дмитрий
Дмитрий Майоров
корреспондент агентства "Прайм"
Все материалы
МОСКВА, 13 июл – ПРАЙМ. Курс российской валюты на прошлой неделе справился с волатильностью, скачок которой произошел в середине июня после введения США санкций против Московской биржи. При этом единственный значимый биржевой инструмент, оставшийся на российском валютном рынке - юань - в краткосрочном периоде нашел равновесие немного ниже 12 рублей.
Продажи валюты экспортерами и финансовыми властями сократились, что привело их к равновесию с покупками валюты под импорт, который сохраняется подавленным из-за сложностей с трансграничными платежами на фоне санкций и геополитических неурядиц.
В итоге, юань на Московской бирже провел неделю в узком коридоре: 11,88-12,07 рубля. При этом на три дня повышения валюты КНР пришлось две сессии ее снижения.
В целом же, за неделю, юань на Мосбирже практически не изменился и составил 11,97 рубля. Курс доллара за неделю упал на 39 копеек до 87,74 рубля, евро – поднялся на 19 копеек, до 95,76 рубля (для расчетов использован официальный курс ЦБ РФ).
Недельный объем торгов юанем на Мосбирже продолжил падать – до 339,5 миллиарда рублей на торгах с расчетами "завтра" против 383,2 миллиарда неделей ранее. До санкций США на Мосбиржу этот показатель стабильно превышал 500 миллиардов рублей.
Рублевая цена барреля марки Brent к концу недели снизилась до 7,45 тысячи против 7,65 тысячи неделей ранее.
РУБЛЬ НАШЕЛ БАЛАНС
Рубль начал рабочую неделю ростом против юаня на Московской бирже, который сразу обновил недельный минимум. Однако участники торгов, похоже, избрали тактику "мелких колебаний". После скачка волатильности середины июня курс приблизился к некоторому равновесию, и день формального роста юаня против рубля сменялся таким же днем формального снижения – на несколько копеек, в крайнем случае был график "два через два". В целом же, курс оставался стабильным.
Между тем, игроки рынка обратили внимание на данные ЦБ РФ о том, что чистые продажи валюты крупнейшими российскими экспортерами за июнь снизились на 2%, до 14,6 миллиарда долларов.
При этом на фоне периода выплаты налогов среднедневной объем чистых продаж экспортеров увеличился во второй половине месяца на 69% (до 12 июня – 533 миллиона долларов, после этой даты – 902 миллиона долларов. Видимо, также сказались опасения по поводу инфраструктурных рисков на фоне санкций, и игроки поспешили избавиться от валюты.
ПРОГНОЗЫ
Вторую половину рабочей недели рубль также провел в "маятниковых" колебаниях против юаня. При этом продажи валюты экспортерами, несмотря на послабления правительства, видимо, остаются высокими, а новостной фон поддерживает эти оценки.
В частности, ЦБ РФ заявил, что отношение чистых продаж иностранной валюты к валютной экспортной выручке крупнейших экспортеров в апреле составило рекордные 104%, увеличившись на 7 процентных пунктов относительно марта в условиях продажи накопленных ранее валютных депозитов, в том числе для выплаты компаниями дивидендов по результатам 2023 года. Между тем, в июне-июле крупные российские компании закрывали реестры акционеров под выплату промежуточных дивидендов за текущий год, и тенденция объемных продаж валюты может опять проявиться.
Если же к этому добавить приближение налогового периода июля, то продажи инвалюты могут опять надавить на биржевой курс юаня, а следом – и на внебиржевые (и официальные) курсы доллара и евро.
Между тем, приток валюты в страну сохраняется высоким, и продавать экспортерам есть что. ЦБ РФ оценил, что положительное сальдо внешней торговли России товарами в январе-июне увеличилось на 19,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 67,8 миллиарда долларов. Профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-июне текущего года вырос в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составило 40,6 миллиарда долларов.
 
Экономикарубльюаньэкспертное мнение
 
 
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