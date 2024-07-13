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Путин подписал закон о выплате работающим россиянам с двумя и более детьми - 13.07.2024, ПРАЙМ
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Путин подписал закон о выплате работающим россиянам с двумя и более детьми
Путин подписал закон о выплате работающим россиянам с двумя и более детьми - 13.07.2024, ПРАЙМ
Путин подписал закон о выплате работающим россиянам с двумя и более детьми
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вводит ежегодную семейную выплату работающим россиянам, у которых есть двое и более детей, если... | 13.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-13T15:10+0300
2024-07-13T15:11+0300
россия
россияне
социальные выплаты
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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вводит ежегодную семейную выплату работающим россиянам, у которых есть двое и более детей, если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточных минимума. Закон разместили на сайте официального опубликования правовых актов. В документе предусмотрены основания для назначения ежегодной выплаты работающим родителям (усыновителям, опекунам, попечителям), имеющим двух и более детей. Выплата положена гражданам РФ, которые постоянно проживают на ее территории, являются налоговыми резидентами РФ, и с их доходов уплачен НДФЛ в предшествующем обращению за назначением выплаты году. При этом среднедушевой доход семьи, которая вправе рассчитывать на выплату, не должен превышать 1,5 прожиточного минимума, установленного в регионе по месту жительства. Выплата определяется как разница между суммой расчетного исчисленного без применения других налоговых вычетов НДФЛ за год, предшествующий году обращения за выплатой, и суммой, исчисленной с того же дохода по ставке 6%. Таким образом, разница между 13% и 6% налога будет возвращаться семье по итогам года. Минфин сравнивал данный вид поддержки с "кешбэком" или с выплатой "тринадцатой зарплаты" по итогам года. Россияне смогут подать в территориальное подразделение Соцфонда РФ заявление о назначении выплаты с 1 июня до 1 октября года, следующего за годом, в котором исчислен НДФЛ. Выплата производится каждому из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей в возрасте до 18 лет и детей-студентов в возрасте до 23 лет, при условии, что у них нет задолженности по уплате алиментов. Суммы будет перечисляться на счет заявителя, открытый в российском банке. При этом не будет взиматься плата за банковские услуги по операциям со средствами, предусмотренными на осуществление выплаты. Закон должен вступить в силу с 1 января 2026 года. При этом налоговая база для расчетов выплаты будет сформирована в 2025 году.
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россия, россияне, социальные выплаты
РОССИЯ, россияне, социальные выплаты
15:10 13.07.2024 (обновлено: 15:11 13.07.2024)
 
Путин подписал закон о выплате работающим россиянам с двумя и более детьми

Путин подписал закон о ежегодной выплате работающим россиянам с 2 и более детьми

© РИА Новости . Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкМосква
Москва - ПРАЙМ, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости . Владимир Сергеев
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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вводит ежегодную семейную выплату работающим россиянам, у которых есть двое и более детей, если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточных минимума. Закон разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
В документе предусмотрены основания для назначения ежегодной выплаты работающим родителям (усыновителям, опекунам, попечителям), имеющим двух и более детей. Выплата положена гражданам РФ, которые постоянно проживают на ее территории, являются налоговыми резидентами РФ, и с их доходов уплачен НДФЛ в предшествующем обращению за назначением выплаты году. При этом среднедушевой доход семьи, которая вправе рассчитывать на выплату, не должен превышать 1,5 прожиточного минимума, установленного в регионе по месту жительства.
Выплата определяется как разница между суммой расчетного исчисленного без применения других налоговых вычетов НДФЛ за год, предшествующий году обращения за выплатой, и суммой, исчисленной с того же дохода по ставке 6%. Таким образом, разница между 13% и 6% налога будет возвращаться семье по итогам года. Минфин сравнивал данный вид поддержки с "кешбэком" или с выплатой "тринадцатой зарплаты" по итогам года.
Россияне смогут подать в территориальное подразделение Соцфонда РФ заявление о назначении выплаты с 1 июня до 1 октября года, следующего за годом, в котором исчислен НДФЛ. Выплата производится каждому из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей в возрасте до 18 лет и детей-студентов в возрасте до 23 лет, при условии, что у них нет задолженности по уплате алиментов.
Суммы будет перечисляться на счет заявителя, открытый в российском банке. При этом не будет взиматься плата за банковские услуги по операциям со средствами, предусмотренными на осуществление выплаты.
Закон должен вступить в силу с 1 января 2026 года. При этом налоговая база для расчетов выплаты будет сформирована в 2025 году.
*Ольга Баталина - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2024
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