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Путин подписал закон о выплате работающим россиянам с двумя и более детьми

Путин подписал закон о выплате работающим россиянам с двумя и более детьми - 13.07.2024, ПРАЙМ

Путин подписал закон о выплате работающим россиянам с двумя и более детьми

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вводит ежегодную семейную выплату работающим россиянам, у которых есть двое и более детей, если... | 13.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-13T15:10+0300

2024-07-13T15:10+0300

2024-07-13T15:11+0300

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россияне

социальные выплаты

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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вводит ежегодную семейную выплату работающим россиянам, у которых есть двое и более детей, если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточных минимума. Закон разместили на сайте официального опубликования правовых актов. В документе предусмотрены основания для назначения ежегодной выплаты работающим родителям (усыновителям, опекунам, попечителям), имеющим двух и более детей. Выплата положена гражданам РФ, которые постоянно проживают на ее территории, являются налоговыми резидентами РФ, и с их доходов уплачен НДФЛ в предшествующем обращению за назначением выплаты году. При этом среднедушевой доход семьи, которая вправе рассчитывать на выплату, не должен превышать 1,5 прожиточного минимума, установленного в регионе по месту жительства. Выплата определяется как разница между суммой расчетного исчисленного без применения других налоговых вычетов НДФЛ за год, предшествующий году обращения за выплатой, и суммой, исчисленной с того же дохода по ставке 6%. Таким образом, разница между 13% и 6% налога будет возвращаться семье по итогам года. Минфин сравнивал данный вид поддержки с "кешбэком" или с выплатой "тринадцатой зарплаты" по итогам года. Россияне смогут подать в территориальное подразделение Соцфонда РФ заявление о назначении выплаты с 1 июня до 1 октября года, следующего за годом, в котором исчислен НДФЛ. Выплата производится каждому из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей в возрасте до 18 лет и детей-студентов в возрасте до 23 лет, при условии, что у них нет задолженности по уплате алиментов. Суммы будет перечисляться на счет заявителя, открытый в российском банке. При этом не будет взиматься плата за банковские услуги по операциям со средствами, предусмотренными на осуществление выплаты. Закон должен вступить в силу с 1 января 2026 года. При этом налоговая база для расчетов выплаты будет сформирована в 2025 году.

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россия, россияне, социальные выплаты