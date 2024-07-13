https://1prime.ru/20240713/zakharova-850080560.html

Захарова прокомментировала решение Швеции по делу о "Северных потоках"

Захарова прокомментировала решение Швеции по делу о "Северных потоках" - 13.07.2024, ПРАЙМ

Захарова прокомментировала решение Швеции по делу о "Северных потоках"

Решение Швеции закрыть дело о подрыве "Северных потоков" свидетельствует о правовой апатии страны. По сути, речь идет о международном сговоре с целью сокрытия... | 13.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-13T19:11+0300

2024-07-13T19:11+0300

2024-07-13T19:11+0300

происшествия

северный поток-2

швеция

сша

мария захарова

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1a/849510748_0:0:3012:1694_1920x0_80_0_0_5213534390e174f8fda2632649207aaa.jpg

МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Решение Швеции закрыть дело о подрыве "Северных потоков" свидетельствует о правовой апатии страны. По сути, речь идет о международном сговоре с целью сокрытия тяжкого преступления. Таким образом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала для РИА Новости действия Стокгольма. "Не прошло и полгода, как Швеция повторила то, о чем заявила в феврале: расследование взрывов на "Северных потоках" закрыто, виновных установить Стокгольм не может", — сказала она. Захарова напомнила, что преступление совершено в особой экономической зоне Швеции, а "причина такой правовой апатии в том, что главный бенефициар теракта — администрация Байдена, который и не скрывал соответствующих планов". По ее словам, возражать США Стокгольм не имеет "ни права, ни воли". "По сути, речь идет о международном сговоре с целью сокрытия тяжкого преступления - теракта. И Стокгольму отведена соответствующая роль в этой круговой поруке", — заключила Захарова. Прокурор Швеции Матс Юнгквист в феврале сообщил о прекращении расследования дела о взрывах на "Северных потоках". Он объяснил решение Стокгольма тем, что дело не относится к юрисдикции страны заявил, что расследование продолжит ФРГ. В интервью журналу Time премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что было проведено официальное расследование, "потому что это случилось не на территории Швеции, но в ее экономической зоне." По его словам, "оно было проведено довольно традиционным образом, и они (следователи — ред.) заключили, что не могут обвинить кого-либо. "У них не было дела. Так что для нас оно закрыто", — сказал премьер .

https://1prime.ru/20240708/sevpotok-849928778.html

швеция

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

северный поток-2, швеция, сша, мария захарова