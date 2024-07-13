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Захарова прокомментировала решение Швеции по делу о "Северных потоках"
Захарова прокомментировала решение Швеции по делу о "Северных потоках" - 13.07.2024, ПРАЙМ
Захарова прокомментировала решение Швеции по делу о "Северных потоках"
Решение Швеции закрыть дело о подрыве "Северных потоков" свидетельствует о правовой апатии страны. По сути, речь идет о международном сговоре с целью сокрытия... | 13.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-13T19:11+0300
2024-07-13T19:11+0300
2024-07-13T19:11+0300
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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Решение Швеции закрыть дело о подрыве "Северных потоков" свидетельствует о правовой апатии страны. По сути, речь идет о международном сговоре с целью сокрытия тяжкого преступления. Таким образом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала для РИА Новости действия Стокгольма. "Не прошло и полгода, как Швеция повторила то, о чем заявила в феврале: расследование взрывов на "Северных потоках" закрыто, виновных установить Стокгольм не может", — сказала она. Захарова напомнила, что преступление совершено в особой экономической зоне Швеции, а "причина такой правовой апатии в том, что главный бенефициар теракта — администрация Байдена, который и не скрывал соответствующих планов". По ее словам, возражать США Стокгольм не имеет "ни права, ни воли". "По сути, речь идет о международном сговоре с целью сокрытия тяжкого преступления - теракта. И Стокгольму отведена соответствующая роль в этой круговой поруке", — заключила Захарова. Прокурор Швеции Матс Юнгквист в феврале сообщил о прекращении расследования дела о взрывах на "Северных потоках". Он объяснил решение Стокгольма тем, что дело не относится к юрисдикции страны заявил, что расследование продолжит ФРГ. В интервью журналу Time премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что было проведено официальное расследование, "потому что это случилось не на территории Швеции, но в ее экономической зоне." По его словам, "оно было проведено довольно традиционным образом, и они (следователи — ред.) заключили, что не могут обвинить кого-либо. "У них не было дела. Так что для нас оно закрыто", — сказал премьер .
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северный поток-2, швеция, сша, мария захарова
Происшествия, Северный поток-2, ШВЕЦИЯ, США, Мария Захарова
Захарова прокомментировала решение Швеции по делу о "Северных потоках"
Захарова назвала действия Швеции и США по "Северным потокам" мировым сговором
МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Решение Швеции закрыть дело о подрыве "Северных потоков" свидетельствует о правовой апатии страны. По сути, речь идет о международном сговоре с целью сокрытия тяжкого преступления. Таким образом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала для РИА Новости действия Стокгольма.
"Не прошло и полгода, как Швеция повторила то, о чем заявила в феврале: расследование взрывов на "Северных потоках" закрыто, виновных установить Стокгольм не может", — сказала она.
Захарова напомнила, что преступление совершено в особой экономической зоне Швеции, а "причина такой правовой апатии в том, что главный бенефициар теракта — администрация Байдена, который и не скрывал соответствующих планов".
По ее словам, возражать США Стокгольм не имеет "ни права, ни воли".
"По сути, речь идет о международном сговоре с целью сокрытия тяжкого преступления - теракта. И Стокгольму отведена соответствующая роль в этой круговой поруке", — заключила Захарова.
Прокурор Швеции Матс Юнгквист в феврале сообщил о прекращении расследования дела о взрывах на "Северных потоках". Он объяснил решение Стокгольма тем, что дело не относится к юрисдикции страны заявил, что расследование продолжит ФРГ.
В интервью журналу Time премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что было проведено официальное расследование, "потому что это случилось не на территории Швеции, но в ее экономической зоне." По его словам, "оно было проведено довольно традиционным образом, и они (следователи — ред.) заключили, что не могут обвинить кого-либо. "У них не было дела. Так что для нас оно закрыто", — сказал премьер .
Прокуроры в ФРГ не стали комментировать новые сообщения о "Северном потоке"