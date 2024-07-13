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Путин подписал закон о системообразующих электросетевых организациях

Путин подписал закон о системообразующих электросетевых организациях - 13.07.2024, ПРАЙМ

Путин подписал закон о системообразующих электросетевых организациях

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о системообразующих территориальных сетевых организациях (СТСО) и внедрении автоматического дистанционного управления | 13.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-13T16:10+0300

2024-07-13T16:10+0300

2024-07-13T16:10+0300

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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о системообразующих территориальных сетевых организациях (СТСО) и внедрении автоматического дистанционного управления режимами работы объектов электроэнергетики. Документ размесили на портале официального опубликования правовых актов. Согласно закону, формирование в каждом субъекте РФ системообразующих территориальных сетевых организаций как единого центра ответственности за надежное энергоснабжение на объектах распределительной сети. СТСО будут работать в режиме "одного окна" для потребителей и энергосбытовых организаций. Также они будут эксплуатировать бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства и устранять масштабные аварии на сетях прочих территориальных сетевых организаций (ТСО) по решению региональных штабов по обеспечению безопасности электроснабжения. Статус системообразующей будет присваиваться крупнейшей территориальной сетевой организации в регионе на основании критериев, утверждаемых правительством РФ. На территории Москвы допускается функционирование двух СТСО. Это обусловлено технологическим состоянием и топологией сетей (в основном это линии электропередачи в кабельном исполнении, не подверженные воздействию погоды). Вместе с тем организациям, находящимся под контролем иностранных инвесторов, запрещается вести деятельность по передаче электроэнергии в качестве СТСО или ТСО. Законом также предусмотрено участие СТСО в рассмотрении проектов инвестпрограмм ТСО, находящихся в одном с ней регионе. Представителей СТСО будут в обязательном порядке привлекать и в качестве экспертов при обсуждении в регионах предложений по тарифам на услуги по передаче электроэнергии по сетям, принадлежащим ТСО. Экономически обоснованные расходы СТСО, планируемые и (или) фактически понесенные при исполнении ими своих обязанностей, будут включаться в состав цен (тарифов) на услуги по передаче электроэнергии. Исключением являются только расходы, учтенные при установлении платы за технологическое присоединение, и расходы на ликвидацию (на основании решений регионального штаба) аварийных ситуаций на объектах других ТСО, которые должны возмещаться на основании договора о порядке использования такого объекта. Закон также позволит сформировать условия для постепенного создания и введения цифровых информационных моделей, внедрить интеллектуальные системы управления и автоматическое дистанционное управление режимами работы объектов электрической сети и генерации из диспетчерских центров. Закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года.

https://1prime.ru/20240711/energetika-850021046.html

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россия, закон, энергетические компании, энергетика рф