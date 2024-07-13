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В Госдуму внесли проект, освобождающий от наказания за вооруженный мятеж

В Госдуму внесли проект, освобождающий от наказания за вооруженный мятеж - 13.07.2024, ПРАЙМ

В Госдуму внесли проект, освобождающий от наказания за вооруженный мятеж

В Государственную Думу внесли законопроект, предусматривающий освобождение от уголовной ответственности за вооруженный мятеж, если участник мятежа способствовал | 13.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-13T11:29+0300

2024-07-13T11:29+0300

2024-07-13T11:36+0300

законопроект

наказание

освобождение

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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. В Государственную Думу внесли законопроект, предусматривающий освобождение от уголовной ответственности за вооруженный мятеж, если участник мятежа способствовал предотвращению большего ущерба интересам Российской Федерации. Документ размещен размещен в электронной базе ГД РФ.Как указывается в пояснительной записке, проектом "предлагается внести в пункт 2 примечаний к статье 275 "Государственная измена" Кодекса изменение, согласно которому мятежник может избежать наказания в том случае, если своевременно сообщит органам власти или каким-либо еще образом поспособствует "предотвращению дальнейшего ущерба".

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законопроект, наказание, освобождение