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В Госдуму внесли проект, освобождающий от наказания за вооруженный мятеж - 13.07.2024, ПРАЙМ
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В Госдуму внесли проект, освобождающий от наказания за вооруженный мятеж
В Госдуму внесли проект, освобождающий от наказания за вооруженный мятеж - 13.07.2024, ПРАЙМ
В Госдуму внесли проект, освобождающий от наказания за вооруженный мятеж
В Государственную Думу внесли законопроект, предусматривающий освобождение от уголовной ответственности за вооруженный мятеж, если участник мятежа способствовал | 13.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-13T11:29+0300
2024-07-13T11:36+0300
законопроект
наказание
освобождение
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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. В Государственную Думу внесли законопроект, предусматривающий освобождение от уголовной ответственности за вооруженный мятеж, если участник мятежа способствовал предотвращению большего ущерба интересам Российской Федерации. Документ размещен размещен в электронной базе ГД РФ.Как указывается в пояснительной записке, проектом "предлагается внести в пункт 2 примечаний к статье 275 "Государственная измена" Кодекса изменение, согласно которому мятежник может избежать наказания в том случае, если своевременно сообщит органам власти или каким-либо еще образом поспособствует "предотвращению дальнейшего ущерба".
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законопроект, наказание, освобождение
законопроект, наказание, Освобождение
11:29 13.07.2024 (обновлено: 11:36 13.07.2024)
 
В Госдуму внесли проект, освобождающий от наказания за вооруженный мятеж

В ГД внесли проект, который в ряде случаев освобождает от наказания за мятеж

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ - ПРАЙМ, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. В Государственную Думу внесли законопроект, предусматривающий освобождение от уголовной ответственности за вооруженный мятеж, если участник мятежа способствовал предотвращению большего ущерба интересам Российской Федерации. Документ размещен размещен в электронной базе ГД РФ.
Как указывается в пояснительной записке, проектом "предлагается внести в пункт 2 примечаний к статье 275 "Государственная измена" Кодекса изменение, согласно которому мятежник может избежать наказания в том случае, если своевременно сообщит органам власти или каким-либо еще образом поспособствует "предотвращению дальнейшего ущерба".
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8 июля, 18:18
 
законопроектнаказаниеОсвобождение
 
 
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