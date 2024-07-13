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Названы сроки пилотного запуска новой системы оплаты труда педагогов
Названы сроки пилотного запуска новой системы оплаты труда педагогов - 13.07.2024, ПРАЙМ
Названы сроки пилотного запуска новой системы оплаты труда педагогов
Пилотный запуск новой системы оплаты труда педагогов пройдет в 2025 году, сообщил лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов, ссылаясь на... | 13.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-13T10:24+0300
2024-07-13T10:24+0300
2024-07-13T10:24+0300
экономика
пилот
зарплата
педагоги
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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Пилотный запуск новой системы оплаты труда педагогов пройдет в 2025 году, сообщил лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов, ссылаясь на ответы Минтруда и Минпросвещения РФ. Ранее Миронов и первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложили премьер-министру РФ Михаилу Мишустину установить базовый оклад воспитателя детсада в размере двух региональных минимальных размеров оплаты труда (МРОТ). "В правительстве с ним (предложением) не согласились. На днях мы получили ответы из Минтруда и Минпросвещения: вместо поддержки нашей инициативы в ведомствах рассказали про пилотный запуск новой системы оплаты труда педагогов в 2025-м", - написал он в своем Telegram-канале.
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пилот, зарплата, педагоги
Экономика, пилот, зарплата, педагоги
Названы сроки пилотного запуска новой системы оплаты труда педагогов
Миронов: пилотный запуск новой системы оплаты труда педагогов пройдет в 2025 г
МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Пилотный запуск новой системы оплаты труда педагогов пройдет в 2025 году, сообщил лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов, ссылаясь на ответы Минтруда и Минпросвещения РФ.
Ранее Миронов и первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложили премьер-министру РФ Михаилу Мишустину установить базовый оклад воспитателя детсада в размере двух региональных минимальных размеров оплаты труда (МРОТ).
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"В правительстве с ним (предложением) не согласились. На днях мы получили ответы из Минтруда и Минпросвещения: вместо поддержки нашей инициативы в ведомствах рассказали про пилотный запуск новой системы оплаты труда педагогов в 2025-м", - написал он в своем Telegram-канале.