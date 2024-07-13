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"Заставляет задуматься". В США заявили, что Зеленский ведет тайную политику - 13.07.2024, ПРАЙМ
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"Заставляет задуматься". В США заявили, что Зеленский ведет тайную политику
"Заставляет задуматься". В США заявили, что Зеленский ведет тайную политику - 13.07.2024, ПРАЙМ
"Заставляет задуматься". В США заявили, что Зеленский ведет тайную политику
Владимир Зеленский, делая вид, что противостоит Москве, на самом деле реализует политику по захвату власти на Украине. Об этом пишет American Conservative. | 13.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-13T16:53+0300
2024-07-13T16:53+0300
политика
украина
владимир зеленский
политика
конкуренция
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МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Владимир Зеленский, делая вид, что противостоит Москве, на самом деле реализует политику по захвату власти на Украине. Об этом пишет American Conservative.По данным издания, с момента своего избрания Зеленский провел ряд мер, которые выглядят антидемократическими и мало способствующими защите Украины."Это заставляет задуматься о том, не представляется ли их истинной целью создание монокультурной Украины, очищенной от русской культуры, и утверждение Зеленского у власти в этой стране", — сказано в публикации.Авторы материала также отметили, что провидимые Зеленским репрессии против оппозиционных партий и против СМИ преподносятся как вызванные конфликтом ограничения против пророссийских элементов и ни первые, не вторые не обладают преимуществами с точки зрения безопасности. Выгода состоит в том, что идет устранение оппозиции, говорится в статье.Отмечается, что "это осознание заставляет задуматься больше, чем об отсрочке выборов, о том, не принимает ли Зеленский меры по подрыву демократии и консолидации власти под видом мер безопасности, вызванных боевыми действиями".
https://1prime.ru/20240713/orban--850078107.html
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украина, владимир зеленский, политика, конкуренция
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, политика, конкуренция
16:53 13.07.2024
 
"Заставляет задуматься". В США заявили, что Зеленский ведет тайную политику

AC: Зеленский проводит тайную политику по узурпации власти на Украине

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 13.07.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Владимир Зеленский, делая вид, что противостоит Москве, на самом деле реализует политику по захвату власти на Украине. Об этом пишет American Conservative.
По данным издания, с момента своего избрания Зеленский провел ряд мер, которые выглядят антидемократическими и мало способствующими защите Украины.
"Это заставляет задуматься о том, не представляется ли их истинной целью создание монокультурной Украины, очищенной от русской культуры, и утверждение Зеленского у власти в этой стране", — сказано в публикации.
Авторы материала также отметили, что провидимые Зеленским репрессии против оппозиционных партий и против СМИ преподносятся как вызванные конфликтом ограничения против пророссийских элементов и ни первые, не вторые не обладают преимуществами с точки зрения безопасности. Выгода состоит в том, что идет устранение оппозиции, говорится в статье.
Отмечается, что "это осознание заставляет задуматься больше, чем об отсрочке выборов, о том, не принимает ли Зеленский меры по подрыву демократии и консолидации власти под видом мер безопасности, вызванных боевыми действиями".
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ПолитикаУКРАИНАВладимир Зеленскийполитикаконкуренция
 
 
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