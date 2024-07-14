https://1prime.ru/20240714/samolety-850088419.html

СМИ оценили шансы НАТО на господство в воздухе при конфликте с Россией

СМИ оценили шансы НАТО на господство в воздухе при конфликте с Россией - 14.07.2024, ПРАЙМ

СМИ оценили шансы НАТО на господство в воздухе при конфликте с Россией

НАТО не сможет рассчитывать на превосходство в воздухе в случае конфликта с Российской Федерацией - впервые со времен Второй мировой войны. Об этом пишет... | 14.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-14T12:55+0300

2024-07-14T12:55+0300

2024-07-14T13:08+0300

вооружения

нато

авиация

превосходство

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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. НАТО не сможет рассчитывать на превосходство в воздухе в случае конфликта с Российской Федерацией - впервые со времен Второй мировой войны. Об этом пишет издание Business Insider. Как отмечается в статье, в случае возникновения конфликта НАТО с Российской Федерацией странам-участницам альянса, даже с учетом того, что они располагают множеством истребителей пятого поколения, "скорее всего, будет трудно установить тот же уровень господства в воздухе, которым они обладали со времен окончания Второй мировой войны".Авторы материала выражают уверенность, что для получения господства в воздухе странам Североатлантического альянса требуются более мощные средства противовоздушной обороны, новые, более изощренные способы борьбы с БПЛА, вместе с тем и новые концепции размещения своих вооруженных сил. В то же время в публикации Business Insider отмечается, что Российская Федерация обладает всеми возможностями для создания и развертывания массивных и сложных систем ПВО, которые противнику будет крайне сложно будет преодолеть.

https://1prime.ru/20240713/ukraina-850080892.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нато, авиация, превосходство