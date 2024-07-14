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СМИ оценили шансы НАТО на господство в воздухе при конфликте с Россией - 14.07.2024, ПРАЙМ
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СМИ оценили шансы НАТО на господство в воздухе при конфликте с Россией
СМИ оценили шансы НАТО на господство в воздухе при конфликте с Россией - 14.07.2024, ПРАЙМ
СМИ оценили шансы НАТО на господство в воздухе при конфликте с Россией
НАТО не сможет рассчитывать на превосходство в воздухе в случае конфликта с Российской Федерацией - впервые со времен Второй мировой войны. Об этом пишет... | 14.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-14T12:55+0300
2024-07-14T13:08+0300
вооружения
нато
авиация
превосходство
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. НАТО не сможет рассчитывать на превосходство в воздухе в случае конфликта с Российской Федерацией - впервые со времен Второй мировой войны. Об этом пишет издание Business Insider. Как отмечается в статье, в случае возникновения конфликта НАТО с Российской Федерацией странам-участницам альянса, даже с учетом того, что они располагают множеством истребителей пятого поколения, "скорее всего, будет трудно установить тот же уровень господства в воздухе, которым они обладали со времен окончания Второй мировой войны".Авторы материала выражают уверенность, что для получения господства в воздухе странам Североатлантического альянса требуются более мощные средства противовоздушной обороны, новые, более изощренные способы борьбы с БПЛА, вместе с тем и новые концепции размещения своих вооруженных сил. В то же время в публикации Business Insider отмечается, что Российская Федерация обладает всеми возможностями для создания и развертывания массивных и сложных систем ПВО, которые противнику будет крайне сложно будет преодолеть.
https://1prime.ru/20240713/ukraina-850080892.html
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нато, авиация, превосходство
Вооружения, НАТО, авиация, превосходство
12:55 14.07.2024 (обновлено: 13:08 14.07.2024)
 
СМИ оценили шансы НАТО на господство в воздухе при конфликте с Россией

BI: НАТО не получит превосходство в воздухе в случае конфликта с Россией

© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Master Sgt. Tristan McIntireСамолеты F-16
Самолеты F-16 - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2024
© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Master Sgt. Tristan McIntire
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. НАТО не сможет рассчитывать на превосходство в воздухе в случае конфликта с Российской Федерацией - впервые со времен Второй мировой войны. Об этом пишет издание Business Insider.
Как отмечается в статье, в случае возникновения конфликта НАТО с Российской Федерацией странам-участницам альянса, даже с учетом того, что они располагают множеством истребителей пятого поколения, "скорее всего, будет трудно установить тот же уровень господства в воздухе, которым они обладали со времен окончания Второй мировой войны".
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 13.07.2024
"Крупнейший союзник". Украину ждут новые трудности после саммита НАТО
Вчера, 22:11
Авторы материала выражают уверенность, что для получения господства в воздухе странам Североатлантического альянса требуются более мощные средства противовоздушной обороны, новые, более изощренные способы борьбы с БПЛА, вместе с тем и новые концепции размещения своих вооруженных сил. В то же время в публикации Business Insider отмечается, что Российская Федерация обладает всеми возможностями для создания и развертывания массивных и сложных систем ПВО, которые противнику будет крайне сложно будет преодолеть.
 
ВооруженияНАТОавиацияпревосходство
 
 
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