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"Аэрофлот" и S7 заявили о продаже билетов по цене ниже себестоимости - 15.07.2024, ПРАЙМ
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"Аэрофлот" и S7 заявили о продаже билетов по цене ниже себестоимости
"Аэрофлот" и S7 заявили о продаже билетов по цене ниже себестоимости - 15.07.2024, ПРАЙМ
"Аэрофлот" и S7 заявили о продаже билетов по цене ниже себестоимости
Авиакомпания "Аэрофлот" продает ниже себестоимости 80% авиабилетов, а "Сибирь" (S7) - 70%, заявили представители этих перевозчиков в рамках совещания "О мерах... | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T17:07+0300
2024-07-15T17:07+0300
россия
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" продает ниже себестоимости 80% авиабилетов, а "Сибирь" (S7) - 70%, заявили представители этих перевозчиков в рамках совещания "О мерах по повышению доступности воздушных перевозок" в Совете Федерации. "80% перевозок, которые мы реализуем сегодня, продается по тарифам ниже себестоимости. И этим самым обеспечивается доступность перевозок. Потому что если бы сегодня мы продавали перевозки по тарифам, равным нашим расходам, мы вывозили бы в 10 раз меньше пассажиров, и эта услуга была бы для элиты. 20% перевозок реализуется по тарифу выше себестоимости", - сказал директор департамента управления сетью и доходами "Аэрофлота" Иван Батанов. Он пояснил, что доступность перевозок определяется не только доступной ценой авиабилетов, но и наличием свободных мест перед вылетом: если их не будет, то и доступности авиаперевозок также не будет. "Коллеги из "Аэрофлота" говорили, что у них 80%. Но с отрицательной экономикой у нас все-таки 70% билетов … в первом полугодии они продавались ниже себестоимости", - отметил коммерческий директор группы компаний S7 Константин Пьянков. В России при формировании стоимости билетов на авиарейс в большинстве случаев работает динамическая система ценообразования. Таким образом факторами, которые влияют на цены на авиабилеты, являются количество свободных мест на борту; сравнение текущих показателей заполняемости с показателями прошлых периодов; время года, день недели, время отправления или прибытия; количество дней до вылета; количество дней пребывания в пункте назначения.
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россия, дешевые авиабилеты, авиабилеты
РОССИЯ, дешевые авиабилеты, авиабилеты
17:07 15.07.2024
 
"Аэрофлот" и S7 заявили о продаже билетов по цене ниже себестоимости

"Аэрофлот" и S7 заявили о продаже 70-80% билетов по цене ниже себестоимости

© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанк"Аэрофлот"
Аэрофлот - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости . Александр Гальперин
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" продает ниже себестоимости 80% авиабилетов, а "Сибирь" (S7) - 70%, заявили представители этих перевозчиков в рамках совещания "О мерах по повышению доступности воздушных перевозок" в Совете Федерации.
"80% перевозок, которые мы реализуем сегодня, продается по тарифам ниже себестоимости. И этим самым обеспечивается доступность перевозок. Потому что если бы сегодня мы продавали перевозки по тарифам, равным нашим расходам, мы вывозили бы в 10 раз меньше пассажиров, и эта услуга была бы для элиты. 20% перевозок реализуется по тарифу выше себестоимости", - сказал директор департамента управления сетью и доходами "Аэрофлота" Иван Батанов.
Он пояснил, что доступность перевозок определяется не только доступной ценой авиабилетов, но и наличием свободных мест перед вылетом: если их не будет, то и доступности авиаперевозок также не будет.
"Коллеги из "Аэрофлота" говорили, что у них 80%. Но с отрицательной экономикой у нас все-таки 70% билетов … в первом полугодии они продавались ниже себестоимости", - отметил коммерческий директор группы компаний S7 Константин Пьянков.
В России при формировании стоимости билетов на авиарейс в большинстве случаев работает динамическая система ценообразования. Таким образом факторами, которые влияют на цены на авиабилеты, являются количество свободных мест на борту; сравнение текущих показателей заполняемости с показателями прошлых периодов; время года, день недели, время отправления или прибытия; количество дней до вылета; количество дней пребывания в пункте назначения.
 
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