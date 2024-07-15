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В "Аэрофлоте" назвали последствия введения потолка цен на авиабилеты

В "Аэрофлоте" назвали последствия введения потолка цен на авиабилеты - 15.07.2024, ПРАЙМ

В "Аэрофлоте" назвали последствия введения потолка цен на авиабилеты

Установка верхней границы стоимости авиабилетов приведет к росту стоимости билетов более дешевого сегмента, считает директор департамента управления сетью и... | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T17:27+0300

2024-07-15T17:27+0300

2024-07-15T17:27+0300

экономика

авиаперевозки

цены на авиабилеты

потолок цен

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Установка верхней границы стоимости авиабилетов приведет к росту стоимости билетов более дешевого сегмента, считает директор департамента управления сетью и доходами "Аэрофлота" Иван Батанов в рамках совещания "О мерах по повышению доступности воздушных перевозок" в Совете Федерации. "Кстати говоря, я еще пару слов скажу по поводу инициатив ограничить пределы тарифов. Я вам могу открыть любой рейс, показать еще раз, 80% перевозок реализуется по тарифам ниже себестоимости, 20% - выше, из них, условно говоря, 3% - по максимальным тарифам. Если мы ограничим максимальные тарифы, за это заплатит самый "дешевый" пассажир, самый низкоплатежный пассажир", - отметил Батанов. Он подчеркнул, что у авиакомпаний нет ресурсов компенсировать такого рода расходы. Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что в комитете по транспорту Госдумы планируют установить "потолок" цен на авиабилеты. К работе планируется подключить Минтранс и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) по оценке экономической целесообразности тарифов. Верхние границы цен на авиабилеты могут быть определены на отдельные категории билетов до конца года.

https://1prime.ru/20240715/aeroflot-850126525.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авиаперевозки, цены на авиабилеты, потолок цен