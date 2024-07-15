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Основной акционер "Яндекса" завершил расчеты по обмену акций Yandex N.V. - 15.07.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240715/aktsii-850103187.html
Основной акционер "Яндекса" завершил расчеты по обмену акций Yandex N.V.
Основной акционер "Яндекса" завершил расчеты по обмену акций Yandex N.V. - 15.07.2024, ПРАЙМ
Основной акционер "Яндекса" завершил расчеты по обмену акций Yandex N.V.
УК "Солид менеджмент", доверительный управляющий ЗПИФ "Консорциум. Первый" - основного акционера "Яндекса", завершила все расчеты в рамках биржевого обмена и... | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T11:05+0300
2024-07-15T11:05+0300
экономика
яндекс
акции
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. УК "Солид менеджмент", доверительный управляющий ЗПИФ "Консорциум. Первый" - основного акционера "Яндекса", завершила все расчеты в рамках биржевого обмена и внебиржевого обмена и выкупа акций Yandex N.V., говорится в сообщении консорциума. "ЗПИФ "Консорциум. Первый" перечислил акции МКПАО "Яндекс" или денежные средства инвесторам или брокерам для их последующего перечисления инвесторам", - говорится в сообщении. У разных брокеров могут варьироваться сроки зачисления акций и денежных средств на индивидуальные счета участников обмена или выкупа, отметили в консорциуме. В мае ЗПИФ "Консорциум. Первый" объявил предложение об обмене учитывающихся в российских депозитариях акций Yandeх N.V. на акции МКПАО или их выкупе. Yandex N.V. в феврале объявила о продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму российских частных инвесторов. В мае был завершен первый этап, в рамках которого новой головной компанией группы стало МКПАО "Яндекс", а около 68% его акций приобрел ЗПИФ "Консорциум. Первый" во главе с менеджерами "Яндекса". Продажа оставшихся 28% ожидается в июле.
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яндекс, акции
Экономика, Яндекс, Акции
11:05 15.07.2024
 
Основной акционер "Яндекса" завершил расчеты по обмену акций Yandex N.V.

Ведущий акционер "Яндекса" закончил расчеты по обмену и выкупу акций Yandex N.V.

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкОфис компании "Яндекс" в Москве
Офис компании Яндекс в Москве - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. УК "Солид менеджмент", доверительный управляющий ЗПИФ "Консорциум. Первый" - основного акционера "Яндекса", завершила все расчеты в рамках биржевого обмена и внебиржевого обмена и выкупа акций Yandex N.V., говорится в сообщении консорциума.
"ЗПИФ "Консорциум. Первый" перечислил акции МКПАО "Яндекс" или денежные средства инвесторам или брокерам для их последующего перечисления инвесторам", - говорится в сообщении.
У разных брокеров могут варьироваться сроки зачисления акций и денежных средств на индивидуальные счета участников обмена или выкупа, отметили в консорциуме.
В мае ЗПИФ "Консорциум. Первый" объявил предложение об обмене учитывающихся в российских депозитариях акций Yandeх N.V. на акции МКПАО или их выкупе.
Yandex N.V. в феврале объявила о продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму российских частных инвесторов. В мае был завершен первый этап, в рамках которого новой головной компанией группы стало МКПАО "Яндекс", а около 68% его акций приобрел ЗПИФ "Консорциум. Первый" во главе с менеджерами "Яндекса". Продажа оставшихся 28% ожидается в июле.
 
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