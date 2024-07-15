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Основной акционер "Яндекса" завершил расчеты по обмену акций Yandex N.V.

Основной акционер "Яндекса" завершил расчеты по обмену акций Yandex N.V. - 15.07.2024, ПРАЙМ

Основной акционер "Яндекса" завершил расчеты по обмену акций Yandex N.V.

УК "Солид менеджмент", доверительный управляющий ЗПИФ "Консорциум. Первый" - основного акционера "Яндекса", завершила все расчеты в рамках биржевого обмена и... | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T11:05+0300

2024-07-15T11:05+0300

2024-07-15T11:05+0300

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. УК "Солид менеджмент", доверительный управляющий ЗПИФ "Консорциум. Первый" - основного акционера "Яндекса", завершила все расчеты в рамках биржевого обмена и внебиржевого обмена и выкупа акций Yandex N.V., говорится в сообщении консорциума. "ЗПИФ "Консорциум. Первый" перечислил акции МКПАО "Яндекс" или денежные средства инвесторам или брокерам для их последующего перечисления инвесторам", - говорится в сообщении. У разных брокеров могут варьироваться сроки зачисления акций и денежных средств на индивидуальные счета участников обмена или выкупа, отметили в консорциуме. В мае ЗПИФ "Консорциум. Первый" объявил предложение об обмене учитывающихся в российских депозитариях акций Yandeх N.V. на акции МКПАО или их выкупе. Yandex N.V. в феврале объявила о продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму российских частных инвесторов. В мае был завершен первый этап, в рамках которого новой головной компанией группы стало МКПАО "Яндекс", а около 68% его акций приобрел ЗПИФ "Консорциум. Первый" во главе с менеджерами "Яндекса". Продажа оставшихся 28% ожидается в июле.

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