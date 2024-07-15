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Алиханов рассказал о планах металлургов Донбасса

Алиханов рассказал о планах металлургов Донбасса - 15.07.2024, ПРАЙМ

Алиханов рассказал о планах металлургов Донбасса

Металлургический комплекс Донбасса нарастил объемы выпуска на 30% в 2023 году, сопоставимая динамика ожидается и в нынешнем году, сообщил министр промышленности | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T14:57+0300

2024-07-15T14:57+0300

2024-07-15T15:04+0300

антон алиханов

металлургия

донбасс

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Металлургический комплекс Донбасса нарастил объемы выпуска на 30% в 2023 году, сопоставимая динамика ожидается и в нынешнем году, сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в ходе совещания с участием президента ко Дню металлурга. "Особое внимание сейчас уделяется возрождению металлургического комплекса Донбасса. У нас есть детальные планы по восстановлению, инвестициям и интеграции предприятий в общенациональные кооперационные цепочки", - сказал Алиханов. "В прошлом году они нарастили объемы выпуска на 30%, до 2,5 миллиона тонн, и аналогичной динамики планируют добиться и в нынешнем году. Сделать это поможет в том числе обнуление акциза на жидкую сталь и НДПИ на железную руду, которое сейчас утверждено для всех производителей ДНР и ЛНР. Отмечу, что для всех предприятий этих регионов уже налажены бесперебойные поставки сырья", - добавил он.

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донбасс

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антон алиханов, металлургия, донбасс