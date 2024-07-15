Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Металлургическая отрасль России приближалась к рекордам, заявил Алиханов - 15.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240715/alikhanov-850118837.html
Металлургическая отрасль России приближалась к рекордам, заявил Алиханов
Металлургическая отрасль России приближалась к рекордам, заявил Алиханов - 15.07.2024, ПРАЙМ
Металлургическая отрасль России приближалась к рекордам, заявил Алиханов
Металлургическая отрасль России в прошлом году вышла на близкие к рекордным объемы производства, в том числе за счет наращивания в разы отгрузок для ОПК, заявил | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T15:05+0300
2024-07-15T15:05+0300
экономика
антон алиханов
россия
металлургия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/06/848923735_0:0:3082:1734_1920x0_80_0_0_3ed816359c18324471788935a5454f65.jpg
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Металлургическая отрасль России в прошлом году вышла на близкие к рекордным объемы производства, в том числе за счет наращивания в разы отгрузок для ОПК, заявил министр промышленности и торговли Антон Алиханов в ходе совещания с участием президента, которое приурочено ко Дню металлурга. "В прошлом году она (металлургическая отрасль - ред.) вышла на близкие к рекордным объемы, за счет активности в секторах потребления. В черной и цветной металлургии драйвером роста является строительный сектор, что обеспечено госпрограммами по модернизации ЖКХ, газификации, развитию жилищного и дорожного строительства в нашей стране. А со стороны промышленности свою роль сыграло увеличение производства в судостроении, автомобильном и железнодорожном машиностроении", - сказал Алиханов. Он признал, что с начала этого года есть незначительное снижение выплавки жидкой стали. "Но это обусловлено сокращением экспортных поставок сортового проката. В то же время на внутреннем рынке государство продолжает системно формировать емкий спрос на металлопродукцию за счет реализации масштабных инфраструктурных строек. В том числе тех, которые закладываются в новые нацпроекты", - указал глава Минпромторга. Отдельно он отметил металлургические компании за работу в интересах оборонно-промышленного комплекса. "Несмотря на санкции, коллеги многократно нарастили объемы отгрузок своей продукции в оборонку. Для этого были созданы дублирующие производства под выпуск широкой номенклатуры алюминиевых полуфабрикатов, высокопрочного проката и, особенно, специальных сплавов", - рассказал Алиханов.
https://1prime.ru/20240715/donbass-850118637.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/06/848923735_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_1677c5ecf955696bf8e2b79b2ba34603.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
антон алиханов, россия, металлургия
Экономика, Антон Алиханов, РОССИЯ, металлургия
15:05 15.07.2024
 
Металлургическая отрасль России приближалась к рекордам, заявил Алиханов

Алиханов: металлургическая отрасль РФ выходила на близкие к рекордным объемы

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2024. Стенд РИА Новости
ПМЭФ-2024. Стенд РИА Новости - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Металлургическая отрасль России в прошлом году вышла на близкие к рекордным объемы производства, в том числе за счет наращивания в разы отгрузок для ОПК, заявил министр промышленности и торговли Антон Алиханов в ходе совещания с участием президента, которое приурочено ко Дню металлурга.
"В прошлом году она (металлургическая отрасль - ред.) вышла на близкие к рекордным объемы, за счет активности в секторах потребления. В черной и цветной металлургии драйвером роста является строительный сектор, что обеспечено госпрограммами по модернизации ЖКХ, газификации, развитию жилищного и дорожного строительства в нашей стране. А со стороны промышленности свою роль сыграло увеличение производства в судостроении, автомобильном и железнодорожном машиностроении", - сказал Алиханов.
Он признал, что с начала этого года есть незначительное снижение выплавки жидкой стали. "Но это обусловлено сокращением экспортных поставок сортового проката. В то же время на внутреннем рынке государство продолжает системно формировать емкий спрос на металлопродукцию за счет реализации масштабных инфраструктурных строек. В том числе тех, которые закладываются в новые нацпроекты", - указал глава Минпромторга.
Отдельно он отметил металлургические компании за работу в интересах оборонно-промышленного комплекса.
"Несмотря на санкции, коллеги многократно нарастили объемы отгрузок своей продукции в оборонку. Для этого были созданы дублирующие производства под выпуск широкой номенклатуры алюминиевых полуфабрикатов, высокопрочного проката и, особенно, специальных сплавов", - рассказал Алиханов.
Металлург - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
Путин рассказал о резко выросшем производстве металлопродукции в Донбассе
15:03
 
ЭкономикаАнтон АлихановРОССИЯметаллургия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала