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Металлургическая отрасль России приближалась к рекордам, заявил Алиханов
Металлургическая отрасль России приближалась к рекордам, заявил Алиханов - 15.07.2024, ПРАЙМ
Металлургическая отрасль России приближалась к рекордам, заявил Алиханов
Металлургическая отрасль России в прошлом году вышла на близкие к рекордным объемы производства, в том числе за счет наращивания в разы отгрузок для ОПК, заявил | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T15:05+0300
2024-07-15T15:05+0300
2024-07-15T15:05+0300
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антон алиханов
россия
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Металлургическая отрасль России в прошлом году вышла на близкие к рекордным объемы производства, в том числе за счет наращивания в разы отгрузок для ОПК, заявил министр промышленности и торговли Антон Алиханов в ходе совещания с участием президента, которое приурочено ко Дню металлурга. "В прошлом году она (металлургическая отрасль - ред.) вышла на близкие к рекордным объемы, за счет активности в секторах потребления. В черной и цветной металлургии драйвером роста является строительный сектор, что обеспечено госпрограммами по модернизации ЖКХ, газификации, развитию жилищного и дорожного строительства в нашей стране. А со стороны промышленности свою роль сыграло увеличение производства в судостроении, автомобильном и железнодорожном машиностроении", - сказал Алиханов. Он признал, что с начала этого года есть незначительное снижение выплавки жидкой стали. "Но это обусловлено сокращением экспортных поставок сортового проката. В то же время на внутреннем рынке государство продолжает системно формировать емкий спрос на металлопродукцию за счет реализации масштабных инфраструктурных строек. В том числе тех, которые закладываются в новые нацпроекты", - указал глава Минпромторга. Отдельно он отметил металлургические компании за работу в интересах оборонно-промышленного комплекса. "Несмотря на санкции, коллеги многократно нарастили объемы отгрузок своей продукции в оборонку. Для этого были созданы дублирующие производства под выпуск широкой номенклатуры алюминиевых полуфабрикатов, высокопрочного проката и, особенно, специальных сплавов", - рассказал Алиханов.
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антон алиханов, россия, металлургия
Экономика, Антон Алиханов, РОССИЯ, металлургия
Металлургическая отрасль России приближалась к рекордам, заявил Алиханов
Алиханов: металлургическая отрасль РФ выходила на близкие к рекордным объемы
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Металлургическая отрасль России в прошлом году вышла на близкие к рекордным объемы производства, в том числе за счет наращивания в разы отгрузок для ОПК, заявил министр промышленности и торговли Антон Алиханов в ходе совещания с участием президента, которое приурочено ко Дню металлурга.
"В прошлом году она (металлургическая отрасль - ред.) вышла на близкие к рекордным объемы, за счет активности в секторах потребления. В черной и цветной металлургии драйвером роста является строительный сектор, что обеспечено госпрограммами по модернизации ЖКХ, газификации, развитию жилищного и дорожного строительства в нашей стране. А со стороны промышленности свою роль сыграло увеличение производства в судостроении, автомобильном и железнодорожном машиностроении", - сказал Алиханов.
Он признал, что с начала этого года есть незначительное снижение выплавки жидкой стали. "Но это обусловлено сокращением экспортных поставок сортового проката. В то же время на внутреннем рынке государство продолжает системно формировать емкий спрос на металлопродукцию за счет реализации масштабных инфраструктурных строек. В том числе тех, которые закладываются в новые нацпроекты", - указал глава Минпромторга.
Отдельно он отметил металлургические компании за работу в интересах оборонно-промышленного комплекса.
"Несмотря на санкции, коллеги многократно нарастили объемы отгрузок своей продукции в оборонку. Для этого были созданы дублирующие производства под выпуск широкой номенклатуры алюминиевых полуфабрикатов, высокопрочного проката и, особенно, специальных сплавов", - рассказал Алиханов.
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