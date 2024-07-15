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В Турции задержали разыскиваемого Интерполом россиянина - 15.07.2024, ПРАЙМ
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В Турции задержали разыскиваемого Интерполом россиянина
В Турции задержали разыскиваемого Интерполом россиянина - 15.07.2024, ПРАЙМ
В Турции задержали разыскиваемого Интерполом россиянина
Турецкая полиция задержала 58-летнего россиянина, который находился в розыске Интерпола по красному бюллетеню. Об этом сообщило турецкое издание Anadolu. | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T13:24+0300
2024-07-15T13:24+0300
турция
арест
интерпол
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СТАМБУЛ, 15 июл - ПРАЙМ. Турецкая полиция задержала 58-летнего россиянина, который находился в розыске Интерпола по красному бюллетеню. Об этом сообщило турецкое издание Anadolu."Силовики задержали 58-летнего россиянина А. П., разыскиваемого РФ за взяточничество, так как стало известно о его планах попасть в другую страну из Турции по морю", — приводит издание слова руководства провинции Анталья.Отмечается, что россиянин получил турецкое гражданство в 2021 году, но оно было отозвано через два года после того, как он попал в розыск. Кроме того, мужчину вместе с сыном задержали на яхте-паруснике под флагом Украины. В ходе обыска на яхте были изъяты большая сумма денег в различных валютах, а также паспорта Турции и Российской Федерации.Кроме россиянина на яхте задержали двух иностранцев, которых позднее отпустили. Они оказались гражданами Азербайджана и Украины.
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турция, арест, интерпол
ТУРЦИЯ, арест, Интерпол
13:24 15.07.2024
 
В Турции задержали разыскиваемого Интерполом россиянина

Anadolu: полиция Турции задержала в Анталье разыскиваемого Интерполом россиянина

© AFP / Jean-Philippe Ksiazek%Штаб-квартира Интерпола в Лионе
%Штаб-квартира Интерпола в Лионе - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
© AFP / Jean-Philippe Ksiazek
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СТАМБУЛ, 15 июл - ПРАЙМ. Турецкая полиция задержала 58-летнего россиянина, который находился в розыске Интерпола по красному бюллетеню. Об этом сообщило турецкое издание Anadolu.
"Силовики задержали 58-летнего россиянина А. П., разыскиваемого РФ за взяточничество, так как стало известно о его планах попасть в другую страну из Турции по морю", — приводит издание слова руководства провинции Анталья.
Отмечается, что россиянин получил турецкое гражданство в 2021 году, но оно было отозвано через два года после того, как он попал в розыск.
Кроме того, мужчину вместе с сыном задержали на яхте-паруснике под флагом Украины. В ходе обыска на яхте были изъяты большая сумма денег в различных валютах, а также паспорта Турции и Российской Федерации.
Кроме россиянина на яхте задержали двух иностранцев, которых позднее отпустили. Они оказались гражданами Азербайджана и Украины.
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