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В Турции задержали разыскиваемого Интерполом россиянина

В Турции задержали разыскиваемого Интерполом россиянина - 15.07.2024, ПРАЙМ

В Турции задержали разыскиваемого Интерполом россиянина

Турецкая полиция задержала 58-летнего россиянина, который находился в розыске Интерпола по красному бюллетеню. Об этом сообщило турецкое издание Anadolu. | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T13:24+0300

2024-07-15T13:24+0300

2024-07-15T13:24+0300

турция

арест

интерпол

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СТАМБУЛ, 15 июл - ПРАЙМ. Турецкая полиция задержала 58-летнего россиянина, который находился в розыске Интерпола по красному бюллетеню. Об этом сообщило турецкое издание Anadolu."Силовики задержали 58-летнего россиянина А. П., разыскиваемого РФ за взяточничество, так как стало известно о его планах попасть в другую страну из Турции по морю", — приводит издание слова руководства провинции Анталья.Отмечается, что россиянин получил турецкое гражданство в 2021 году, но оно было отозвано через два года после того, как он попал в розыск. Кроме того, мужчину вместе с сыном задержали на яхте-паруснике под флагом Украины. В ходе обыска на яхте были изъяты большая сумма денег в различных валютах, а также паспорта Турции и Российской Федерации.Кроме россиянина на яхте задержали двух иностранцев, которых позднее отпустили. Они оказались гражданами Азербайджана и Украины.

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турция

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турция, арест, интерпол