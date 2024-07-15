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В Аргентине предрекли потерь места в мировой торговле - 15.07.2024, ПРАЙМ
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В Аргентине предрекли потерь места в мировой торговле
В Аргентине предрекли потерь места в мировой торговле - 15.07.2024, ПРАЙМ
В Аргентине предрекли потерь места в мировой торговле
Аргентина рискует потерять свои позиции в мировой торговле из-за идеологической позиции нового правительства, считает аргентинский депутат Даниэль Гольян. | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T14:15+0300
2024-07-15T14:31+0300
аргентина
экономика
мир
торговля
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БУЭНОС-АЙРЕС, 15 июл - ПРАЙМ. Аргентина рискует потерять свои позиции в мировой торговле из-за идеологической позиции нового правительства, считает аргентинский депутат Даниэль Гольян. "Очевидно, что в Аргентине, с правительством, которое так упрямо придерживается идеологической позиции, полностью противоречащей собственным национальным интересам, бизнесу становится сложно чувствовать заинтересованность в установлении коммерческих связей с Россией. Под вопрос ставятся даже торговые отношения с Китаем, который является нашим вторым торговым партнером и который также закупает у нас ряд товаров, которые могут быть заменены продуктами из Бразилии и США", - сказал депутат журналистам. "Например, соя из США и Бразилии может заменить аргентинскую сою для Китая, хотя предыдущее правительство предлагало политику добавленной стоимости при продаже сои Китаю, что дало бы Аргентине новые рабочие места", - отметил Гольян. Аргентина входит в пятерку крупнейших мировых экспортеров сои. Во время предвыборной кампании президент Аргентины Хавьер Милей не раз говорил, что намерен ориентироваться на сотрудничество с США и Израилем, прекратив при этом продвигать связи на правительственном уровне с основным торговым партнером Аргентины - Китаем, мотивируя это тем, что он не хочет вести дела с коммунистами. При этом он отмечал, что государство не будет мешать бизнесу строить кооперацию с КНР.
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аргентина, мир, торговля
АРГЕНТИНА, Экономика, МИР, торговля
14:15 15.07.2024 (обновлено: 14:31 15.07.2024)
 
В Аргентине предрекли потерь места в мировой торговле

Гольян: Аргентина может потерять место в мировой торговле из-за позиции правительства

© Фото : Unsplash/Sasha StoriesВид на Буэнос-Айрес, Аргентина
Вид на Буэнос-Айрес, Аргентина - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
© Фото : Unsplash/Sasha Stories
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БУЭНОС-АЙРЕС, 15 июл - ПРАЙМ. Аргентина рискует потерять свои позиции в мировой торговле из-за идеологической позиции нового правительства, считает аргентинский депутат Даниэль Гольян.
"Очевидно, что в Аргентине, с правительством, которое так упрямо придерживается идеологической позиции, полностью противоречащей собственным национальным интересам, бизнесу становится сложно чувствовать заинтересованность в установлении коммерческих связей с Россией. Под вопрос ставятся даже торговые отношения с Китаем, который является нашим вторым торговым партнером и который также закупает у нас ряд товаров, которые могут быть заменены продуктами из Бразилии и США", - сказал депутат журналистам.
"Например, соя из США и Бразилии может заменить аргентинскую сою для Китая, хотя предыдущее правительство предлагало политику добавленной стоимости при продаже сои Китаю, что дало бы Аргентине новые рабочие места", - отметил Гольян.
Аргентина входит в пятерку крупнейших мировых экспортеров сои.
Во время предвыборной кампании президент Аргентины Хавьер Милей не раз говорил, что намерен ориентироваться на сотрудничество с США и Израилем, прекратив при этом продвигать связи на правительственном уровне с основным торговым партнером Аргентины - Китаем, мотивируя это тем, что он не хочет вести дела с коммунистами. При этом он отмечал, что государство не будет мешать бизнесу строить кооперацию с КНР.
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