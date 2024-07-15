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В Аргентине предрекли потерь места в мировой торговле

В Аргентине предрекли потерь места в мировой торговле - 15.07.2024, ПРАЙМ

В Аргентине предрекли потерь места в мировой торговле

Аргентина рискует потерять свои позиции в мировой торговле из-за идеологической позиции нового правительства, считает аргентинский депутат Даниэль Гольян. | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T14:15+0300

2024-07-15T14:15+0300

2024-07-15T14:31+0300

аргентина

экономика

мир

торговля

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БУЭНОС-АЙРЕС, 15 июл - ПРАЙМ. Аргентина рискует потерять свои позиции в мировой торговле из-за идеологической позиции нового правительства, считает аргентинский депутат Даниэль Гольян. "Очевидно, что в Аргентине, с правительством, которое так упрямо придерживается идеологической позиции, полностью противоречащей собственным национальным интересам, бизнесу становится сложно чувствовать заинтересованность в установлении коммерческих связей с Россией. Под вопрос ставятся даже торговые отношения с Китаем, который является нашим вторым торговым партнером и который также закупает у нас ряд товаров, которые могут быть заменены продуктами из Бразилии и США", - сказал депутат журналистам. "Например, соя из США и Бразилии может заменить аргентинскую сою для Китая, хотя предыдущее правительство предлагало политику добавленной стоимости при продаже сои Китаю, что дало бы Аргентине новые рабочие места", - отметил Гольян. Аргентина входит в пятерку крупнейших мировых экспортеров сои. Во время предвыборной кампании президент Аргентины Хавьер Милей не раз говорил, что намерен ориентироваться на сотрудничество с США и Израилем, прекратив при этом продвигать связи на правительственном уровне с основным торговым партнером Аргентины - Китаем, мотивируя это тем, что он не хочет вести дела с коммунистами. При этом он отмечал, что государство не будет мешать бизнесу строить кооперацию с КНР.

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аргентина

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аргентина, мир, торговля