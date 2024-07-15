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США больше не правят миром, заявили в Аргентине - 15.07.2024, ПРАЙМ
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США больше не правят миром, заявили в Аргентине
США больше не правят миром, заявили в Аргентине - 15.07.2024, ПРАЙМ
США больше не правят миром, заявили в Аргентине
США, как бы им не хотелось править миром, больше это не делают, заявил журналистам аргентинский депутат Даниэль Гольян. | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T14:30+0300
2024-07-15T14:30+0300
экономика
сша
мир
аргентина
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БУЭНОС-АЙРЕС, 15 июл - ПРАЙМ. США, как бы им не хотелось править миром, больше это не делают, заявил журналистам аргентинский депутат Даниэль Гольян. По словам чиновника, многополярный мир уже существует. "Я слушал действующего президента и кандидата в президенты Джо Байдена, когда он говорил, что обладает ясным умом, чтобы управлять США и продолжать управлять миром. Это то, во что они верят - что они управляют миром. Но они им не управляют", - рассказал аргентинский политик.Так, отметил он, Америка проигрывает войну технологий. По словам Гольяна, из 20 компаний, которые занимаются технологиями ИИ, американких только четыре. Кроме того, добавил депутат, США быстро проигрывают битву за мировую торговлю. "И они не понимают, что мир уже стал многополярным, что они уже не могут делать все, что хотят, в мире", - подчеркнул Гольян.По его словам, Америка, стремясь не допустить проигрыша, развяжет новый конфликт.
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сша, мир, аргентина
Экономика, США, МИР, АРГЕНТИНА
14:30 15.07.2024
 
США больше не правят миром, заявили в Аргентине

Депутат Гольян: США больше не правят миром, как бы им этого ни хотелось

© Фото : Unsplash/Lance ReisФлаг США на столе рядом с игральными картами
Флаг США на столе рядом с игральными картами - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
© Фото : Unsplash/Lance Reis
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БУЭНОС-АЙРЕС, 15 июл - ПРАЙМ. США, как бы им не хотелось править миром, больше это не делают, заявил журналистам аргентинский депутат Даниэль Гольян.
По словам чиновника, многополярный мир уже существует.
"Я слушал действующего президента и кандидата в президенты Джо Байдена, когда он говорил, что обладает ясным умом, чтобы управлять США и продолжать управлять миром. Это то, во что они верят - что они управляют миром. Но они им не управляют", - рассказал аргентинский политик.
Так, отметил он, Америка проигрывает войну технологий. По словам Гольяна, из 20 компаний, которые занимаются технологиями ИИ, американких только четыре. Кроме того, добавил депутат, США быстро проигрывают битву за мировую торговлю.
"И они не понимают, что мир уже стал многополярным, что они уже не могут делать все, что хотят, в мире", - подчеркнул Гольян.
По его словам, Америка, стремясь не допустить проигрыша, развяжет новый конфликт.
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ЭкономикаСШАМИРАРГЕНТИНА
 
 
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