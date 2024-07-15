https://1prime.ru/20240715/argentina-850115915.html
США больше не правят миром, заявили в Аргентине
США больше не правят миром, заявили в Аргентине - 15.07.2024, ПРАЙМ
США больше не правят миром, заявили в Аргентине
США, как бы им не хотелось править миром, больше это не делают, заявил журналистам аргентинский депутат Даниэль Гольян. | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T14:30+0300
2024-07-15T14:30+0300
2024-07-15T14:30+0300
экономика
сша
мир
аргентина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0f/850112832_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b1057d194413edbc904c9e3901fa8add.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 15 июл - ПРАЙМ. США, как бы им не хотелось править миром, больше это не делают, заявил журналистам аргентинский депутат Даниэль Гольян. По словам чиновника, многополярный мир уже существует. "Я слушал действующего президента и кандидата в президенты Джо Байдена, когда он говорил, что обладает ясным умом, чтобы управлять США и продолжать управлять миром. Это то, во что они верят - что они управляют миром. Но они им не управляют", - рассказал аргентинский политик.Так, отметил он, Америка проигрывает войну технологий. По словам Гольяна, из 20 компаний, которые занимаются технологиями ИИ, американких только четыре. Кроме того, добавил депутат, США быстро проигрывают битву за мировую торговлю. "И они не понимают, что мир уже стал многополярным, что они уже не могут делать все, что хотят, в мире", - подчеркнул Гольян.По его словам, Америка, стремясь не допустить проигрыша, развяжет новый конфликт.
https://1prime.ru/20240715/tekhnika-850109305.html
сша
аргентина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0f/850112832_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d2188aae22e8b93dc1357669f9bd6f40.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, мир, аргентина
Экономика, США, МИР, АРГЕНТИНА
США больше не правят миром, заявили в Аргентине
Депутат Гольян: США больше не правят миром, как бы им этого ни хотелось
БУЭНОС-АЙРЕС, 15 июл - ПРАЙМ. США, как бы им не хотелось править миром, больше это не делают, заявил журналистам аргентинский депутат Даниэль Гольян.
По словам чиновника, многополярный мир уже существует.
"Я слушал действующего президента и кандидата в президенты Джо Байдена, когда он говорил, что обладает ясным умом, чтобы управлять США и продолжать управлять миром. Это то, во что они верят - что они управляют миром. Но они им не управляют", - рассказал аргентинский политик.
Так, отметил он, Америка проигрывает войну технологий. По словам Гольяна, из 20 компаний, которые занимаются технологиями ИИ, американких только четыре. Кроме того, добавил депутат, США быстро проигрывают битву за мировую торговлю.
"И они не понимают, что мир уже стал многополярным, что они уже не могут делать все, что хотят, в мире", - подчеркнул Гольян.
По его словам, Америка, стремясь не допустить проигрыша, развяжет новый конфликт.
"Сложно отследить". В США испугались увиденного в зоне спецоперации