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Аргентинский депутат назвал главного проигравшего в конфликте на Украине
Аргентинский депутат назвал главного проигравшего в конфликте на Украине - 15.07.2024, ПРАЙМ
Аргентинский депутат назвал главного проигравшего в конфликте на Украине
Европа станет главным проигравшим в конфликте на Украине, а победителями выйдут США, заявил аргентинский депутат депутат Даниэль Гольян. | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T14:31+0300
2024-07-15T14:31+0300
2024-07-15T14:36+0300
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БУЭНОС-АЙРЕС, 15 июл - ПРАЙМ. Европа станет главным проигравшим в конфликте на Украине, а победителями выйдут США, заявил аргентинский депутат депутат Даниэль Гольян. Он напомнил, что Североатлантический альянс вырос в два раза после того, как заключил соглашение о непродвижении на восток. Как напомнил депутат, Минские соглашения о прекращении огня в ДНР и ЛНР не выполнялись. По словам Гольяна, Запад хотел поставить ракеты в нескольких минутах от Москвы."Двадцать тысяч раз им было сказано - "хватит это делать". И это провокация, в которой непонятна роль Европы", - сказал он.Как подчеркнул аргентинский политик, в конфликте на Украине Европа проигрывает, а США, которые ведут с Киевом оружейный бизнес, становятся победителем."Я жил в Европе, у меня там много друзей. Я не понимаю (например) немцев, потому что они потеряли больше всех среди стран Европы. У них была дешёвая энергия, а теперь дорогая", - рассказал гольян, призвав Европу защищать свои интересы.
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европа, сша, украина, аргентина
Экономика, ЕВРОПА, США, УКРАИНА, АРГЕНТИНА
Аргентинский депутат назвал главного проигравшего в конфликте на Украине
Депутать Гольян: Европа является главным проигравшим в конфликте на Украине
БУЭНОС-АЙРЕС, 15 июл - ПРАЙМ. Европа станет главным проигравшим в конфликте на Украине, а победителями выйдут США, заявил аргентинский депутат депутат Даниэль Гольян.
Он напомнил, что Североатлантический альянс вырос в два раза после того, как заключил соглашение о непродвижении на восток. Как напомнил депутат, Минские соглашения о прекращении огня в ДНР и ЛНР не выполнялись. По словам Гольяна, Запад хотел поставить ракеты в нескольких минутах от Москвы.
"Двадцать тысяч раз им было сказано - "хватит это делать". И это провокация, в которой непонятна роль Европы", - сказал он.
Как подчеркнул аргентинский политик, в конфликте на Украине Европа проигрывает, а США, которые ведут с Киевом оружейный бизнес, становятся победителем.
"Я жил в Европе, у меня там много друзей. Я не понимаю (например) немцев, потому что они потеряли больше всех среди стран Европы. У них была дешёвая энергия, а теперь дорогая", - рассказал гольян, призвав Европу защищать свои интересы.
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