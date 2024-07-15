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В США признали хорошую адаптацию российской армии к западному оружию
В США признали хорошую адаптацию российской армии к западному оружию - 15.07.2024, ПРАЙМ
В США признали хорошую адаптацию российской армии к западному оружию
Конгрессмены США направили письмо советнику президента США по нацбезопасности Джейку Салливану. В нем выражается обеспокоенность по поводу хорошей адаптации... | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T22:23+0300
2024-07-15T22:23+0300
2024-07-15T23:07+0300
вооружения
вс россии
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Конгрессмены США направили письмо советнику президента США по нацбезопасности Джейку Салливану. В нем выражается обеспокоенность по поводу хорошей адаптации Вооруженных сил РФ к развернутым на Украине западным вооружениям. Отмечается, что эффективность некоторых оружейных систем "подорвана". Об этом сообщило агентство Reuters. "Законодатели сослались на... "тревожные уровни российской адаптации", которые подорвали эффективность нескольких неназванных систем вооружений США", — сказано в публикации со ссылкой на текст письма. Кроме того, конгрессмены потребовали от Белого дома раскрыть сведения о том, передавала ли Россия Китаю данные о том, как бороться с американским оружием, применяемым на поле боя на Украине.Отмечается, что конгрессмены также призвали Салливана исходить из того, что Китай с большой вероятностью адаптируется к противодействию американскому оружию вслед за Россией, в том числе и в средствах радиоэлектронной борьбы.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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вс россии, нато, конгресс сша
Вооружения, ВС России, НАТО, Конгресс США
В США признали хорошую адаптацию российской армии к западному оружию
Reuters: конгрессмены США признали хорошую адаптацию армии РФ к западному оружию
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Конгрессмены США направили письмо советнику президента США по нацбезопасности Джейку Салливану. В нем выражается обеспокоенность по поводу хорошей адаптации Вооруженных сил РФ к развернутым на Украине западным вооружениям. Отмечается, что эффективность некоторых оружейных систем "подорвана". Об этом сообщило агентство Reuters.
"Законодатели сослались на... "тревожные уровни российской адаптации", которые подорвали эффективность нескольких неназванных систем вооружений США", — сказано в публикации со ссылкой на текст письма.
Кроме того, конгрессмены потребовали от Белого дома раскрыть сведения о том, передавала ли Россия Китаю данные о том, как бороться с американским оружием, применяемым на поле боя на Украине.
Отмечается, что конгрессмены также призвали Салливана исходить из того, что Китай с большой вероятностью адаптируется к противодействию американскому оружию вслед за Россией, в том числе и в средствах радиоэлектронной борьбы.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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