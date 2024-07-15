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Виновата Россия? В Норвегии разрушилась система подводных кабелей
Виновата Россия? В Норвегии разрушилась система подводных кабелей - 15.07.2024, ПРАЙМ
Виновата Россия? В Норвегии разрушилась система подводных кабелей
Разрушение подводной кабельной системы в Норвегии совпало с необъяснимыми перемещениями рыболовного судна. Естественно, подозрения сразу же пали на Россию, но... | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T12:06+0300
2024-07-15T12:06+0300
2024-07-15T12:07+0300
россия
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МОСКВА, 15 июл – ПРАЙМ. Разрушение подводной кабельной системы в Норвегии совпало с необъяснимыми перемещениями рыболовного судна. Естественно, подозрения сразу же пали на Россию, но после проверки следствие пришло к разочаровывающим выводам. Об этом рассказывают в материале для Bloomberg обозреватели Джордан Робертсон и Дрейк Бенетт.В апреле 2021 года в Норвегии перестал работать 31-мильный подводный кабель Лофотенско-Вестероленской океанической обсерватории, называемой LoVe. Оборудование, установленное вдоль кабеля, и поступающая по нему информация, по данным авторов статьи, использовались как в научных, так и в военных целях.Первоначальное расследование ни к чему не привело, но в сентябре того же года выяснилось, что 12-тонный отрезок кабеля и закрепленное на нем оборудование исчезли. А вскоре оказалось, что в день инцидента над этим участком кабеля не менее четырех раз туда и обратно прошел траулер "Саами" под российским флагом."Саами" был единственным судном, находившимся вблизи кабеля в момент его повреждения", - утверждается в статье.Затем якобы "по следам" этого траулера были найдены и пропавший кусок кабеля, и вырванное оборудование - в шести милях от первоначального местоположения."Если бы кабель был разорван на части или перерезан дверью трала, излом получился бы неровным и зазубренным. Но вместо этого он был прорезан чисто, какой-то электропилой", - говорится в материале.В январе 2022 года перестал работать кабель связи, тянувшийся с норвежского материка на Шпицберген. Как отмечается, этот кабель обслуживал спутниковую станцию на Шпицбергене, собиравшую данные с полярных орбитальных спутников, которые используются, в том числе, в разведывательных целях, причем и США, и Европой.Как оказалось, в кабель непонятным образом попала вода. Но этого объяснения, судя по всему, норвежцам оказалось недостаточно. Журналисты Норвежской радиовещательной корпорации заявили, что, по их данным, траекторию кабеля как раз примерно в то время, когда он был поврежден, аж 130 раз пересекал рыболовецкий траулер "Мелькарт-5". Конечно, под российским флагом.В статье цитируется глава Норвежской разведывательной службы, который, в частности, заявил: "Мы знаем, что Россия использует гражданские суда для тайных разведывательных операций… Мы также следим за связанными с Россией судами, обладающими подводными возможностями, чтобы выяснить, не используются ли они для разведки или более вредоносной деятельности".При этом Норвежский институт оборонных исследований пришел к выводу, что перерезание кабеля LoVe и повреждение кабеля на Шпицбергене "имеют признаки операций российской разведки", говорится в статье.Однако, как ни билось следствие, а хоть сколько-нибудь убедительных доказательств вины России найти не сумело, о чем, по сути, открыто сожалеют авторы материала и в печальной тональности сообщают, что сначала было закрыто и объявлено официально нераскрытым дело о кабеле LoVe, а затем та же участь постигла и дело о кабеле на Шпицберген.В заключение в статье приводится позиция следственных органах Норвегии: "Любое из этих дел может быть возобновлено, если будут найдены новые улики, но это маловероятно".
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россия
Виновата Россия? В Норвегии разрушилась система подводных кабелей
Bloomberg: Норвегия не смогла доказать вину РФ в разрушении подводных кабелей
МОСКВА, 15 июл – ПРАЙМ.
Разрушение подводной кабельной системы в Норвегии совпало с необъяснимыми перемещениями рыболовного судна. Естественно, подозрения сразу же пали на Россию, но после проверки следствие пришло к разочаровывающим выводам. Об этом рассказывают в материале для Bloomberg
обозреватели Джордан Робертсон и Дрейк Бенетт.
В апреле 2021 года в Норвегии перестал работать 31-мильный подводный кабель Лофотенско-Вестероленской океанической обсерватории, называемой LoVe. Оборудование, установленное вдоль кабеля, и поступающая по нему информация, по данным авторов статьи, использовались как в научных, так и в военных целях.
Первоначальное расследование ни к чему не привело, но в сентябре того же года выяснилось, что 12-тонный отрезок кабеля и закрепленное на нем оборудование исчезли. А вскоре оказалось, что в день инцидента над этим участком кабеля не менее четырех раз туда и обратно прошел траулер "Саами" под российским флагом.
"Саами" был единственным судном, находившимся вблизи кабеля в момент его повреждения", - утверждается в статье.
Россия ответит на ужесточение Норвегией режима для рыболовных судов
Затем якобы "по следам" этого траулера были найдены и пропавший кусок кабеля, и вырванное оборудование - в шести милях от первоначального местоположения.
"Если бы кабель был разорван на части или перерезан дверью трала, излом получился бы неровным и зазубренным. Но вместо этого он был прорезан чисто, какой-то электропилой", - говорится в материале.
В январе 2022 года перестал работать кабель связи, тянувшийся с норвежского материка на Шпицберген. Как отмечается, этот кабель обслуживал спутниковую станцию на Шпицбергене, собиравшую данные с полярных орбитальных спутников, которые используются, в том числе, в разведывательных целях, причем и США, и Европой.
Как оказалось, в кабель непонятным образом попала вода. Но этого объяснения, судя по всему, норвежцам оказалось недостаточно. Журналисты Норвежской радиовещательной корпорации заявили, что, по их данным, траекторию кабеля как раз примерно в то время, когда он был поврежден, аж 130 раз пересекал рыболовецкий траулер "Мелькарт-5". Конечно, под российским флагом.
В статье цитируется глава Норвежской разведывательной службы, который, в частности, заявил: "Мы знаем, что Россия использует гражданские суда для тайных разведывательных операций… Мы также следим за связанными с Россией судами, обладающими подводными возможностями, чтобы выяснить, не используются ли они для разведки или более вредоносной деятельности".
При этом Норвежский институт оборонных исследований пришел к выводу, что перерезание кабеля LoVe и повреждение кабеля на Шпицбергене "имеют признаки операций российской разведки", говорится в статье.
Однако, как ни билось следствие, а хоть сколько-нибудь убедительных доказательств вины России найти не сумело, о чем, по сути, открыто сожалеют авторы материала и в печальной тональности сообщают, что сначала было закрыто и объявлено официально нераскрытым дело о кабеле LoVe, а затем та же участь постигла и дело о кабеле на Шпицберген.
В заключение в статье приводится позиция следственных органах Норвегии: "Любое из этих дел может быть возобновлено, если будут найдены новые улики, но это маловероятно".