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"Якутия" запустила чартерные авиарейсы из Хабаровска в китайский Яньтай - 15.07.2024, ПРАЙМ
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"Якутия" запустила чартерные авиарейсы из Хабаровска в китайский Яньтай
"Якутия" запустила чартерные авиарейсы из Хабаровска в китайский Яньтай - 15.07.2024, ПРАЙМ
"Якутия" запустила чартерные авиарейсы из Хабаровска в китайский Яньтай
Авиакомпания "Якутия" запустила чартерные авиарейсы из Хабаровска в китайский Яньтай, сообщает аэропорт Хабаровска. | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T07:05+0300
2024-07-15T07:06+0300
экономика
авиакомпания "якутия"
китай
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МОСКВА, 15 июл – ПРАЙМ. Авиакомпания "Якутия" запустила чартерные авиарейсы из Хабаровска в китайский Яньтай, сообщает аэропорт Хабаровска. "Чартерный рейс в Яньтай вылетел из международного аэропорта Хабаровск. Автором полетной программы выступил туроператор "Манго-ДВ", перевозчик – авиакомпания "Якутия", - говорится в сообщении. Отмечается, что первым рейсом на курорты Желтого моря вылетели 100 пассажиров. Прямые рейсы на Шаньдунский полуостров продлятся до середины сентября. На маршруте летает Sukhoi Superjet 100. Вылет – каждую субботу, время в пути – 3 часа. Яньтай расположен на Шаньдунском полуострове в восточной части Китая, который выступает в Бохайский залив и Желтое море.
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авиакомпания "якутия", китай
Экономика, авиакомпания "Якутия", КИТАЙ
07:05 15.07.2024 (обновлено: 07:06 15.07.2024)
 
"Якутия" запустила чартерные авиарейсы из Хабаровска в китайский Яньтай

Аэропорт: "Якутия" запустила чартерные авиарейсы из Хабаровска в Яньтай (Китай)

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк% Пассажирский дальнемагистральный лайнер Airbus A350 во время демонстрационных полетов
% Пассажирский дальнемагистральный лайнер Airbus A350 во время демонстрационных полетов - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 15 июл – ПРАЙМ. Авиакомпания "Якутия" запустила чартерные авиарейсы из Хабаровска в китайский Яньтай, сообщает аэропорт Хабаровска.
"Чартерный рейс в Яньтай вылетел из международного аэропорта Хабаровск. Автором полетной программы выступил туроператор "Манго-ДВ", перевозчик – авиакомпания "Якутия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что первым рейсом на курорты Желтого моря вылетели 100 пассажиров.
Прямые рейсы на Шаньдунский полуостров продлятся до середины сентября. На маршруте летает Sukhoi Superjet 100. Вылет – каждую субботу, время в пути – 3 часа.
%Индуистский храм Батукару, Бали - ПРАЙМ, 1920, 06.07.2024
Посол РФ объяснил, почему не запускают прямые рейсы Россия - Бали
6 июля, 07:24
Яньтай расположен на Шаньдунском полуострове в восточной части Китая, который выступает в Бохайский залив и Желтое море.
 
Экономикаавиакомпания "Якутия"КИТАЙ
 
 
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