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"Якутия" запустила чартерные авиарейсы из Хабаровска в китайский Яньтай

"Якутия" запустила чартерные авиарейсы из Хабаровска в китайский Яньтай - 15.07.2024, ПРАЙМ

"Якутия" запустила чартерные авиарейсы из Хабаровска в китайский Яньтай

Авиакомпания "Якутия" запустила чартерные авиарейсы из Хабаровска в китайский Яньтай, сообщает аэропорт Хабаровска. | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T07:05+0300

2024-07-15T07:05+0300

2024-07-15T07:06+0300

экономика

авиакомпания "якутия"

китай

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МОСКВА, 15 июл – ПРАЙМ. Авиакомпания "Якутия" запустила чартерные авиарейсы из Хабаровска в китайский Яньтай, сообщает аэропорт Хабаровска. "Чартерный рейс в Яньтай вылетел из международного аэропорта Хабаровск. Автором полетной программы выступил туроператор "Манго-ДВ", перевозчик – авиакомпания "Якутия", - говорится в сообщении. Отмечается, что первым рейсом на курорты Желтого моря вылетели 100 пассажиров. Прямые рейсы на Шаньдунский полуостров продлятся до середины сентября. На маршруте летает Sukhoi Superjet 100. Вылет – каждую субботу, время в пути – 3 часа. Яньтай расположен на Шаньдунском полуострове в восточной части Китая, который выступает в Бохайский залив и Желтое море.

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китай

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авиакомпания "якутия", китай