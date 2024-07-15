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"Якутия" запустила чартерные авиарейсы из Хабаровска в китайский Яньтай
"Якутия" запустила чартерные авиарейсы из Хабаровска в китайский Яньтай - 15.07.2024, ПРАЙМ
"Якутия" запустила чартерные авиарейсы из Хабаровска в китайский Яньтай
Авиакомпания "Якутия" запустила чартерные авиарейсы из Хабаровска в китайский Яньтай, сообщает аэропорт Хабаровска. | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T07:05+0300
2024-07-15T07:05+0300
2024-07-15T07:06+0300
экономика
авиакомпания "якутия"
китай
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МОСКВА, 15 июл – ПРАЙМ. Авиакомпания "Якутия" запустила чартерные авиарейсы из Хабаровска в китайский Яньтай, сообщает аэропорт Хабаровска. "Чартерный рейс в Яньтай вылетел из международного аэропорта Хабаровск. Автором полетной программы выступил туроператор "Манго-ДВ", перевозчик – авиакомпания "Якутия", - говорится в сообщении. Отмечается, что первым рейсом на курорты Желтого моря вылетели 100 пассажиров. Прямые рейсы на Шаньдунский полуостров продлятся до середины сентября. На маршруте летает Sukhoi Superjet 100. Вылет – каждую субботу, время в пути – 3 часа. Яньтай расположен на Шаньдунском полуострове в восточной части Китая, который выступает в Бохайский залив и Желтое море.
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авиакомпания "якутия", китай
Экономика, авиакомпания "Якутия", КИТАЙ
"Якутия" запустила чартерные авиарейсы из Хабаровска в китайский Яньтай
Аэропорт: "Якутия" запустила чартерные авиарейсы из Хабаровска в Яньтай (Китай)
МОСКВА, 15 июл – ПРАЙМ. Авиакомпания "Якутия" запустила чартерные авиарейсы из Хабаровска в китайский Яньтай, сообщает аэропорт Хабаровска.
"Чартерный рейс в Яньтай вылетел из международного аэропорта Хабаровск. Автором полетной программы выступил туроператор "Манго-ДВ", перевозчик – авиакомпания "Якутия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что первым рейсом на курорты Желтого моря вылетели 100 пассажиров.
Прямые рейсы на Шаньдунский полуостров продлятся до середины сентября. На маршруте летает Sukhoi Superjet 100. Вылет – каждую субботу, время в пути – 3 часа.
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Яньтай расположен на Шаньдунском полуострове в восточной части Китая, который выступает в Бохайский залив и Желтое море.