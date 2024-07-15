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В Австрии отметили рост числа начатых банкротств

В Австрии отметили рост числа начатых банкротств - 15.07.2024, ПРАЙМ

В Австрии отметили рост числа начатых банкротств

Количество начатых процедур банкротств компаний в Австрии за первое полугодие выросло на 35% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года и достигло 2098... | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T15:36+0300

2024-07-15T15:36+0300

2024-07-15T15:36+0300

австрия

бизнес

банкротство

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ВЕНА, 15 июл - ПРАЙМ. Количество начатых процедур банкротств компаний в Австрии за первое полугодие выросло на 35% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года и достигло 2098 случаев, это самый высокий показатель за последние 15 лет, сообщила Альпийская ассоциация кредиторов (AKV Europa). Как отмечает объединение, австрийская экономика сейчас характеризуется промышленным спадом, небольшим снижением ВВП в первой половине года по сравнению с предыдущим годом и ростом безработицы. Несмотря на то, что инфляция начала замедляться, а Европейский центральный банк снизил процентные ставки, наблюдается "инфляционный шок" и сдержанность потребителей при покупке товаров на фоне страха потери работы. Также отмечается, что высокие процентные ставки привели строительную отрасль к кризису, количество выданных разрешений на строительство новых зданий упало до десятилетнего минимума. "Эти обстоятельства не только удерживают экономику Австрии в стагнации, но и привели к рекордному количеству банкротств компаний за последние 15 лет и росту (этого показателя - ред.) на 35,35% по сравнению с предыдущим годом", - говорится в релизе ассоциации. Уточняется, что за первое полугодие текущего года количество начатых процедур банкротств достигло 2098, тогда как за аналогичный период 2023 года этот показатель составлял 1550 случаев. Еще 1311 процедур уже завершены, это на 16,74% больше, чем за тот же период прошлого года, когда было рассмотрено 1123 случая банкротств. "Число открытых банкротств компаний не только на невероятные 35,35% выше, чем в предыдущем году, но и является рекордным показателем за последние 15 лет", - добавили представители объединения. В общей сложности по итогам текущего года ассоциация прогнозирует около 7 тысяч случаев неплатежеспособности компаний в стране. По данным AKV, темпы роста банкротств "вызывают тревогу во многих федеральных землях". "Число банкротств компаний, открытых в Форарльберге, увеличилось более чем вдвое, в Верхней Австрии темп роста составляет +60,81%, в Бургенланде +60,78% и в Вене +43,02%. Во всех федеральных землях наблюдается рост числа заявлений о банкротстве компании", - поясняется в сообщении. Уточняется, что большая часть обязательств в первом полугодии пришлась на банкротства, связанные с основателем Signa Рене Бенко, его фондом и компаниями Signa. Однако на сегодняшний день признана лишь часть требований. О банкротстве Signa Holding стало известно в ноябре прошлого года, его называют крупнейшим в истории Австрии. Процедура банкротства в отношении активов основателя тирольской Signa Рене Бенко была открыта в конце апреля. По данным австрийской газеты Kurier, 30 кредиторов предъявили требования на общую сумму около 2 миллиардов евро.

https://1prime.ru/20240703/bankrotstvo-849724535.html

австрия

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австрия, бизнес, банкротство