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"Росэксимбанк" разместил выпуск облигаций с привязкой к ключевой ставке ЦБ

"Росэксимбанк" разместил выпуск облигаций с привязкой к ключевой ставке ЦБ - 15.07.2024, ПРАЙМ

"Росэксимбанк" разместил выпуск облигаций с привязкой к ключевой ставке ЦБ

"Росэксимбанк" (входит в группу РЭЦ, ВЭБ.РФ) успешно разместил выпуск облигаций серии 002Р-05 в рамках программы биржевых облигаций, в процессе формирования... | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T12:24+0300

2024-07-15T12:24+0300

2024-07-15T12:24+0300

россия

банк

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. "Росэксимбанк" (входит в группу РЭЦ, ВЭБ.РФ) успешно разместил выпуск облигаций серии 002Р-05 в рамках программы биржевых облигаций, в процессе формирования книги объем выпуска был увеличен с 10 до 15 миллиардов рублей, спред к ключевой ставке Банка России был снижен с 210 б.п. до 190 б.п. благодаря высокому спросу инвесторов, сообщает РЭЦ.Срок обращения облигаций составляет 10 лет, срок до оферты – три года. Сбор заявок состоялся 12 июля. Организаторами выступили ВБРР и Совкомбанк."17 июля запланировано начало обращения облигаций на Московской бирже. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №8", - говорится в сообщении.В начале июня этого года "Росэксимбанк" увеличил объем программы биржевых облигаций серии 002Р с 50 до 200 миллиардов рублей, а также дополнил условия выпуска бумаг возможностью размещения "зеленых", социальных, инфраструктурных облигаций, адаптационных облигаций, облигаций, связанных с целями устойчивого развития, облигаций климатического перехода.В настоящее время в обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций банка на 47 миллиардов рублей, выпуск классических бондов на 5 миллиардов рублей и биржевые облигации на 150 миллионов долларов с расчетами в рублях.Банку присвоены рейтинги агентства АКРА "AА(RU)" с прогнозом "позитивный" и "Эксперт РА" "ruAA" с прогнозом "стабильный".

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россия, банк