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ЦБ оценил объем сделок в рамках эксперимента исламского банкинга

ЦБ оценил объем сделок в рамках эксперимента исламского банкинга - 15.07.2024, ПРАЙМ

ЦБ оценил объем сделок в рамках эксперимента исламского банкинга

Объем сделок в рамках эксперимента по внедрению партнерского финансирования (исламского банкинга) за первый квартал достиг 2,6 миллиарда рублей, заявила... | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T15:35+0300

2024-07-15T15:35+0300

2024-07-15T15:35+0300

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Объем сделок в рамках эксперимента по внедрению партнерского финансирования (исламского банкинга) за первый квартал достиг 2,6 миллиарда рублей, заявила директор департамента стратегического развития финансового рынка ЦБ РФ Екатерина Лозгачева на Кавказском инвестиционном форуме. "Сейчас мы "подбиваем" итоги уже первого квартала 2024 года и тоже можем отметить, что объемы сделок партнерского финансирования растут: если на конец 2023 года у нас было 1,8 миллиарда сделок, как по привлечению, так и размещению, то сейчас уже по итогам первого квартала это уже 2,6 миллиарда рублей сделок, как по размещению средств, так и по привлечению средств, то есть мы видим позитивную динамику", - сказала Лозгачева. "И наиболее востребованные сделки в части размещения средств представляют собой куплю-продажу товаров и услуг на условиях рассрочки, а в части привлечения средств - это сделки в форме займов", - добавила она. Также она отметила, число участников эксперимента, которые входят в реестр, увеличивается и в настоящее время их уже больше 20. При этом она подчеркнула, что ЦБ рассчитывает на рост числа участников эксперимента. "Мы, естественно, в контакте находимся с организациями и обсуждаем причины, по которым они вступают или, наоборот, принимают решение об исключении (из реестра – ред.). Например, есть конкретный случай, то есть участник, который вышел (из эксперимента – ред.), но не вышел насовсем, он планирует несколько в иной форме войти. Такие примеры есть, и это нормально", - рассказала она. Кроме того, по ее словам, Банк России активно развивает международные контакты. "Заключили уже соглашение с Советом по исламским финансам, и у нас на подходе проработка соглашения с Организацией бухгалтерского учета исламских финансовых учреждений (Организация по бухгалтерскому учету и аудиту исламских финансовых учреждений, AAIOFI - ред.), ... институтом Исламского банка развития - и здесь коллеги очень открыто идут с нами на сотрудничество, взаимодействуют, оказывают консультации, потому что при выработке определенных правовых подходов, которые нам необходимо осуществить, мы, конечно, учитываем и международный опыт, и собственный опыт в России, чтобы максимально сбалансированно это сделать",- сообщила она. "Хотя сейчас конечно речь идет в первую очередь о консультациях, то есть о таком обмене опытом, уже сейчас многие коллеги из дружественных стран отмечают значимость перспектив инвестиций в Россию по мере того, как будут сформированы все необходимые правовые условия", - добавила Лозгачева.

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