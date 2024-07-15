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Названы крупнейшие российские банки по объему активов на 1 июня

Названы крупнейшие российские банки по объему активов на 1 июня - 15.07.2024, ПРАЙМ

Названы крупнейшие российские банки по объему активов на 1 июня

Российский банковский сектор в мае 2024 года характеризовался рекордными для текущего года темпами прироста активов. Объем активов за месяц вырос на 2,2%, и май | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T14:00+0300

2024-07-15T14:00+0300

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банки

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Российский банковский сектор в мае 2024 года характеризовался рекордными для текущего года темпами прироста активов. Объем активов за месяц вырос на 2,2%, и май стал третьим подряд с приростом активов более 1,5% в месяц. Таким образом, банковский сектор почти в каждом месяце 2024 года характеризовался достаточно высокими темпами прироста активов, что в целом несколько удивительно учитывая ужесточения условий кредитования и высокие процентные ставки в экономике. Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что в июне темпы прироста активов будут также достаточно высокие за счет большого количества льготных программ. При этом уже с июля динамика активов может начать замедляться из-за дальнейшего ужесточения условий кредитования, окончания льготной ипотеки и изменений условий семейной ипотеки.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеНа скользящем 12 месячном отрезке прирост активов замедлился даже несмотря на сильный результат мая, что стало следствием исчерпания эффекта высокой базы 2023 года. Так, с 1 июня 2023 года по 1 июня 2024 года прирост активов составил 21,8%, что немного меньше чем месяцем ранее. При этом локальный максимум последних месяцев был в декабре 2023 года +24,1%. Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что на скользящем 12 месячном отрезке темпы прироста активов в ближайшие месяцы опустятся ниже 20%.В пассивной части у банков в мае отмечался очень большой прирост средств физических лиц и сильное сокращение средств юридических лиц. Объем средств физических лиц за месяц вырос на 2,6%. Для сравнения, прирост депозитов физических лиц в мае является лучшим результатом с мая 2021 года за исключением декабрьских результатов. В целом же за последние 12 месяцев прирост депозитов, по состоянию на 1 июня, составил рекордные 26,6%, чего не наблюдалось с 2010 года. В свою очередь объем средств юридических лиц в мае в реальном выражении снизился на 2,2%, а последний раз большее снижение наблюдалось в апреле 2019 года.Для оценки ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, аналитики РИА Рейтинг по заказу АЭИ ПРАЙМ провели анализ и подготовили рейтинг крупнейших банков России по объему активов на 1 июня 2024 года. В рейтинге представлены данные по 349 кредитным организациям России, имеющим лицензии на 15 июля 2024 года и по которым опубликована отчетность согласно форме №101 на сайте Центробанка РФ. Методика рейтинга предусматривает агрегирование данных оборотных ведомостей.Согласно результатам исследования, с апреля 2024 года нетто-активы в номинальном выражении выросли у 209 кредитных организаций или у 59,9% банков из рейтинга. Эксперты РИА рейтинг ожидают, что доля банков с приростом активов, скорее всего, продолжит расти в ближайшие месяцы и по итогам года может превысить 65%.Крупнейший банка Центральной и Восточной Европы – Сбербанк характеризовался наибольшим приростом активов в абсолютном выражении с начала апреля. Так, прирост нетто-активов у Сбербанка за последние два месяца составил 1,8 триллиона рублей. Вторым по объему прироста активов стал Банк ВТБ – +1,1 триллиона рублей. Замыкает первую тройку по максимальному приросту АЛЬФА-БАНК, с приростом активов в 754 миллиарда рублей. На четвертом и пятом местах расположились НКО НКЦ и Россельхозбанк, активы которых с начала апреля выросли на 600 и 450 миллиардов рублей соответственно. В целом же первая пятерка банков по абсолютному увеличению активов обеспечила 4,8 триллиона рублей прироста активов с начала апреля, что соответствует 82% суммарного прироста активов за последние два месяца всего банковского сектора.Наибольший относительный прирост нетто-активов среди ста крупнейших кредитных организаций в марте был у Яндекс Банка. У этого банка активы за два месяца выросли на 59%, что позволило ему войти в ТОП-100 крупнейших банков России. Вторым по темпам прироста в текущем рейтинге стал НРБанк, объем активов у которого вырос на 57%. Третьим по темпам прироста стал Москоммерцбанк, а прирост его активов составил +47%. Стоит отметить, что еще у трех крупных банков Чайна Констракшн Банка, Дойче Банка и МБ Банка прирост активов был в диапазоне 22-30%.В свою очередь сильное снижение нетто-активов среди ста крупнейших банков с начала апреля 2024 года продемонстрировал Модульбанк, активы которого за два месяца уменьшились на 18%. Вторым по темпам снижения активов стал АйСиБиСи Банк, сокращение активов которого с апреля составило 13%. Третьим по темпам снижения активов стал Авто Финанс Банк со снижением активов на 13%.Рейтинг банков по объему активов на 1 июня 2024 года в PDF-формате >>

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