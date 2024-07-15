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ЦБ не исключил продление эксперимента исламского банкинга

ЦБ не исключил продление эксперимента исламского банкинга - 15.07.2024, ПРАЙМ

ЦБ не исключил продление эксперимента исламского банкинга

Продление в РФ эксперимента исламского банкинга после сентября 2025 года возможно в качестве переходного периода для выработки всех правовых условий к запуску... | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T16:06+0300

2024-07-15T16:06+0300

2024-07-15T16:06+0300

экономика

россия

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ГРОЗНЫЙ, 15 июл - ПРАЙМ. Продление в РФ эксперимента исламского банкинга после сентября 2025 года возможно в качестве переходного периода для выработки всех правовых условий к запуску постоянно действующего режима, заявила директор департамента стратегического развития финансового рынка ЦБ Екатерина Лозгачева на Кавказском инвестиционном форуме. Двухлетний эксперимент по внедрению исламского банкинга стартовал 1 сентября прошлого года в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане. Партнерское финансирование подразумевает ведение банковской деятельности в соответствии с нормами ислама. В такой финансовой модели не выдаются классические займы под проценты и используются другие формы (рассрочка, лизинг, долевое финансирование). "Если говорить о продолжении (эксперимента исламского банкинга – ред.) после сентября 2025 года, на наш взгляд, может быть определенное продление эксперимента, но только не как эксперимента, а как перехода к постоянно действующему режиму", - сказала она, отвечая на вопрос директора высшей школы финансов Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Константина Ордова о возможных перспективах продления эксперимента исламского банкинга. При этом она пояснила, что такой период может понадобиться для выработки необходимых правовых условий для исламского банкинга. "Почему нужен, возможно, дополнительный период после сентября 2025 года, ну, как раз, чтобы все необходимые правовые условия были выработаны, законодательство принято, был введен уже постоянно действующий реестр, участники могли дополнительно подготовиться к этому. Поэтому мы, скорее, видим здесь вариант переходного периода к постоянно действующему режиму. Но, опять же, это надо нам всем вместе обсудить, в какой форме это лучше сделать. Мы готовы", - заключила она. При этом Лозгачева отметила, что некоторые элементы возможно "дополнительно донастроить" в рамках имеющегося периода до сентября 2025 года, в ЦБ поступают предложения о тех или иных уточнениях формата эксперимента. "Если соответствующие договоренности мы достигнем, и наши законодатели совместно с Министерством финансов будут готовы те или иные изменения внести в существующий закон об эксперименте, мы, конечно, готовы будем в осеннюю сессию Государственной думы этот вопрос отработать", - добавила она. РИА Новости является генеральным информационным партнером Кавказского инвестиционного форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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