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Цена бензина Аи-95 на бирже превысила 71 тысячу рублей за тонну

Цена бензина Аи-95 на бирже превысила 71 тысячу рублей за тонну - 15.07.2024, ПРАЙМ

Цена бензина Аи-95 на бирже превысила 71 тысячу рублей за тонну

Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов понедельника продолжила рост, превысила 71 тысячу | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T14:24+0300

2024-07-15T14:24+0300

2024-07-15T14:25+0300

энергетика

бензин

спбмтсб

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов понедельника продолжила рост, превысила 71 тысячу рублей за тонну впервые с сентября, свидетельствуют данные торгов. Так, цена на бензин Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России за четверг выросла на 1,49% - до 71 085 рублей за тонну. В последний раз он стоил более 71 тысячи рублей за тонну 19 сентября прошлого года - до того, как правительство ввело запрет на экспорт топлива. Также подорожала марка Аи-92 - на 1,49%, до 55 597 рублей за тонну. Цены на бензин растут практически беспрерывно с начала лета. Стоимость Аи-92 с первого торгового дня июня по 15 июля выросли на 17,2%, на Аи-95 - на 31%. В то же время стоимость летнего дизельного топлива по итогам торговой сессии снизилась на 0,21% - до 59 327 рубля за тонну. Цена на сжиженные углеводородные газы (СУГи) в понедельник выросла на 0,49%, до 28 442 рублей за тонну, на мазут - на 0,64%, до 30 497 рублей. Тонна авиакеросина подешевела на 4,07% - до 76 850 рублей. На прошлой неделе Минэнерго сообщило РИА Новости, что плановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) ведутся согласно графику и не влияют на выполнение показателей по выпуску и поставкам топлива на внутренний рынок страны, запасы бензина составляют 1,96 миллиона тонн, дизельного топлива - 3,41 миллиона. Согласно сообщению, таких объемов достаточно для стабильного и бесперебойного обеспечения внутреннего рынка. Правительство РФ 28 июня продлило разрешение на экспорт бензина до августа. Ранее, 1 марта, кабмин на полгода вводил запрет на вывоз бензина за рубеж кроме стран ЕАЭС. Однако в конце мая запрет был приостановлен. В пятницу ФАС сообщила, что выступает за возврат к запрету на экспорт бензина с 1 августа. При этом вице-премьер РФ Александр Новак сообщил ранее в понедельник, что кабмин возобновит запрет на экспорт, если ситуация на рынке будет напряженная. По его словам, решение на август будет принято в конце июля.

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бензин, спбмтсб