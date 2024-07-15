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Россиян предупредили об ощутимом росте цен на бензин

Россиян предупредили об ощутимом росте цен на бензин - 15.07.2024, ПРАЙМ

Россиян предупредили об ощутимом росте цен на бензин

Цены на бензин в России будут продолжать расти до сентября, прибавив от 5% до 10% к уровню июля, рассказал изданию "Газета.ru" кандидат экономических наук,... | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T16:02+0300

2024-07-15T16:02+0300

2024-07-15T16:02+0300

энергетика

россия

бензин

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Цены на бензин в России будут продолжать расти до сентября, прибавив от 5% до 10% к уровню июля, рассказал изданию "Газета.ru" кандидат экономических наук, профессор кафедры рекламы университета "Синергия" Сергей Зайнуллин.Зайнулин отметил, что рост объясняется несколькими факторами, включая снятие запрета на экспорт топлива, удары по нефтеперерабатывающим заводам и увеличение спроса из-за сезонных факторов, таких как летний сбор урожая и отпуска.Однако, эксперт уверяет, что повышение цен будет ощутимым, но не критическим, и не приведет к падению спроса. Производство топлива в России находится на достаточном уровне, поэтому экономист исключает возможность дефицита.В 2023 году цены на топливо также опережали инфляцию, но правительство сдерживало рост, ограничивая экспорт и контролируя обоснованность повышения цен.

https://1prime.ru/20240715/novak-850111249.html

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россия, бензин