https://1prime.ru/20240715/bezopasnost--850107885.html

В Кремле оценили уровень обеспечения безопасности Путина

В Кремле оценили уровень обеспечения безопасности Путина - 15.07.2024, ПРАЙМ

В Кремле оценили уровень обеспечения безопасности Путина

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что безопасность главы российского государства поддерживается на должном высоком уровне. | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T12:21+0300

2024-07-15T12:21+0300

2024-07-15T12:25+0300

кремль

дмитрий песков

владимир путин

россия

безопасность

дональд трамп

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что безопасность главы российского государства поддерживается на должном высоком уровне."С учетом, конечно же, такой международной эскалации напряженности в целом", - отметил Песков, коммутируя нападение на Дональда Трампа в США. Тринадцатого июля Трамп выступал в Пенсильвании. Его речь прервала стрельба. Политик получил ранение в ухо, сообщалось об одном погибшем и двух раненых. Ранее заявлялась, что украинские спецслужбы безуспешно пытались совершить покушение на Путина.В России безопасность главы государства обеспечивает Федеральная служба охраны (ФСО). Служба обязана прогнозировать и выявлять угрозы безопасности объектов госохраны, обеспечивать в пределах своих полномочий спецсвязь, помогать в борьбе с терроризмом.

https://1prime.ru/20240715/tramp-850102220.html

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кремль, дмитрий песков, владимир путин, россия, безопасность, дональд трамп