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В Кремле оценили уровень обеспечения безопасности Путина - 15.07.2024, ПРАЙМ
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В Кремле оценили уровень обеспечения безопасности Путина
В Кремле оценили уровень обеспечения безопасности Путина - 15.07.2024, ПРАЙМ
В Кремле оценили уровень обеспечения безопасности Путина
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что безопасность главы российского государства поддерживается на должном высоком уровне. | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T12:21+0300
2024-07-15T12:25+0300
кремль
дмитрий песков
владимир путин
россия
безопасность
дональд трамп
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что безопасность главы российского государства поддерживается на должном высоком уровне."С учетом, конечно же, такой международной эскалации напряженности в целом", - отметил Песков, коммутируя нападение на Дональда Трампа в США. Тринадцатого июля Трамп выступал в Пенсильвании. Его речь прервала стрельба. Политик получил ранение в ухо, сообщалось об одном погибшем и двух раненых. Ранее заявлялась, что украинские спецслужбы безуспешно пытались совершить покушение на Путина.В России безопасность главы государства обеспечивает Федеральная служба охраны (ФСО). Служба обязана прогнозировать и выявлять угрозы безопасности объектов госохраны, обеспечивать в пределах своих полномочий спецсвязь, помогать в борьбе с терроризмом.
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кремль, дмитрий песков, владимир путин, россия, безопасность, дональд трамп
Кремль, Дмитрий Песков, Владимир Путин, РОССИЯ, безопасность, Дональд Трамп
12:21 15.07.2024 (обновлено: 12:25 15.07.2024)
 
В Кремле оценили уровень обеспечения безопасности Путина

Песков: безопасность Путина обеспечивается на должном уровне

© POOL | Перейти в медиабанкИнаугурация президента РФ Владимира Путина
Инаугурация президента РФ Владимира Путина
© POOL
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что безопасность главы российского государства поддерживается на должном высоком уровне.
"С учетом, конечно же, такой международной эскалации напряженности в целом", - отметил Песков, коммутируя нападение на Дональда Трампа в США.
Тринадцатого июля Трамп выступал в Пенсильвании. Его речь прервала стрельба. Политик получил ранение в ухо, сообщалось об одном погибшем и двух раненых. Ранее заявлялась, что украинские спецслужбы безуспешно пытались совершить покушение на Путина.
В России безопасность главы государства обеспечивает Федеральная служба охраны (ФСО). Служба обязана прогнозировать и выявлять угрозы безопасности объектов госохраны, обеспечивать в пределах своих полномочий спецсвязь, помогать в борьбе с терроризмом.
Экс-президент США Дональд Трамп. - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
Раскрыты неожиданные детали покушения на Трампа
10:16
 
КремльДмитрий ПесковВладимир ПутинРОССИЯбезопасностьДональд Трамп
 
 
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