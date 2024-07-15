https://1prime.ru/20240715/bezopasnost--850107885.html
В Кремле оценили уровень обеспечения безопасности Путина
В Кремле оценили уровень обеспечения безопасности Путина - 15.07.2024, ПРАЙМ
В Кремле оценили уровень обеспечения безопасности Путина
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что безопасность главы российского государства поддерживается на должном высоком уровне. | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T12:21+0300
2024-07-15T12:21+0300
2024-07-15T12:25+0300
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безопасность
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что безопасность главы российского государства поддерживается на должном высоком уровне."С учетом, конечно же, такой международной эскалации напряженности в целом", - отметил Песков, коммутируя нападение на Дональда Трампа в США. Тринадцатого июля Трамп выступал в Пенсильвании. Его речь прервала стрельба. Политик получил ранение в ухо, сообщалось об одном погибшем и двух раненых. Ранее заявлялась, что украинские спецслужбы безуспешно пытались совершить покушение на Путина.В России безопасность главы государства обеспечивает Федеральная служба охраны (ФСО). Служба обязана прогнозировать и выявлять угрозы безопасности объектов госохраны, обеспечивать в пределах своих полномочий спецсвязь, помогать в борьбе с терроризмом.
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кремль, дмитрий песков, владимир путин, россия, безопасность, дональд трамп
Кремль, Дмитрий Песков, Владимир Путин, РОССИЯ, безопасность, Дональд Трамп
В Кремле оценили уровень обеспечения безопасности Путина
Песков: безопасность Путина обеспечивается на должном уровне
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что безопасность главы российского государства поддерживается на должном высоком уровне.
"С учетом, конечно же, такой международной эскалации напряженности в целом", - отметил Песков, коммутируя нападение на Дональда Трампа в США.
Тринадцатого июля Трамп выступал в Пенсильвании. Его речь прервала стрельба. Политик получил ранение в ухо, сообщалось об одном погибшем и двух раненых. Ранее заявлялась, что украинские спецслужбы безуспешно пытались совершить покушение на Путина.
В России безопасность главы государства обеспечивает Федеральная служба охраны
(ФСО). Служба обязана прогнозировать и выявлять угрозы безопасности объектов госохраны, обеспечивать в пределах своих полномочий спецсвязь, помогать в борьбе с терроризмом.
Раскрыты неожиданные детали покушения на Трампа