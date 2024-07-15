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Вышли данные о безработице в Китае - 15.07.2024, ПРАЙМ
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Вышли данные о безработице в Китае
Вышли данные о безработице в Китае - 15.07.2024, ПРАЙМ
Вышли данные о безработице в Китае
Уровень зарегистрированной городской безработицы в Китае в первом полугодии 2024 года составил 5,1%, это на 0,2 процентных пункта ниже, чем за аналогичный... | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T06:06+0300
2024-07-15T06:06+0300
экономика
китай
безработица
снижение
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Уровень зарегистрированной городской безработицы в Китае в первом полугодии 2024 года составил 5,1%, это на 0,2 процентных пункта ниже, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные государственного статистического бюро КНР. "В первом полугодии (2024 года - ред.) уровень зарегистрированной безработицы в городах и поселках городского типа составил 5,1%, что на 0,2 процентных пункта ниже, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в докладе ведомства. Отдельно в июне уровень зарегистрированной безработицы в городах и поселках городского типа составил 5%, оставшись на уровне мая этого года, но при этом показатель оказался на 0,2 процентных пункта ниже в сравнении с июнем 2023 года. В статбюро отметили, что в среднем рабочее время сотрудников предприятий по всей стране в июне составило 48,6 часа в неделю. Власти Китая ожидают, что уровень безработицы к концу 2024 года в стране составит около 5,5%, при этом будут созданы около 12 миллионов новых рабочих мест.
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китай, безработица, снижение
Экономика, КИТАЙ, безработица, снижение
06:06 15.07.2024
 
Вышли данные о безработице в Китае

Статбюро КНР: безработице в Китае в первом полугодии 2024 года составила 5,1%

© Фото : Unsplash/zhang kaiyvПекин, Китай
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
© Фото : Unsplash/zhang kaiyv
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Уровень зарегистрированной городской безработицы в Китае в первом полугодии 2024 года составил 5,1%, это на 0,2 процентных пункта ниже, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные государственного статистического бюро КНР.
"В первом полугодии (2024 года - ред.) уровень зарегистрированной безработицы в городах и поселках городского типа составил 5,1%, что на 0,2 процентных пункта ниже, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в докладе ведомства.
Отдельно в июне уровень зарегистрированной безработицы в городах и поселках городского типа составил 5%, оставшись на уровне мая этого года, но при этом показатель оказался на 0,2 процентных пункта ниже в сравнении с июнем 2023 года.
В статбюро отметили, что в среднем рабочее время сотрудников предприятий по всей стране в июне составило 48,6 часа в неделю.
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Власти Китая ожидают, что уровень безработицы к концу 2024 года в стране составит около 5,5%, при этом будут созданы около 12 миллионов новых рабочих мест.
 
ЭкономикаКИТАЙбезработицаснижение
 
 
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