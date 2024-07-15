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Москалькова назвала дискриминацией блокировку российских каналов на YouTube
Москалькова назвала дискриминацией блокировку российских каналов на YouTube - 15.07.2024, ПРАЙМ
Москалькова назвала дискриминацией блокировку российских каналов на YouTube
Блокировка более 80 российских каналов на YouTube является дискриминацией и "цифровой русофобией", такое мнение выразила уполномоченный по правам человека в... | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T16:40+0300
2024-07-15T16:40+0300
2024-07-15T16:57+0300
россия
татьяна москалькова
youtube
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Блокировка более 80 российских каналов на YouTube является дискриминацией и "цифровой русофобией", такое мнение выразила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова."Ограничение доступа к информации, особенно в такой массовой форме, - не что иное, как дискриминация и цифровая русофобия", — отметила она в своем Telegram-канале.Москалькова добавила, что санкции накладываются в массовой форме, что еще больше подчеркивает их дискриминационный характер. Она также отметила, что ограничения доступа к информации применяются к СМИ, писателям и художникам, которые высказываются в поддержку России и действий государственных органов.
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россия, татьяна москалькова, youtube
РОССИЯ, Татьяна Москалькова, YouTube
Москалькова назвала дискриминацией блокировку российских каналов на YouTube
Москалькова: блокировка YouTube-каналов из РФ — проявление двойных стандартов
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Блокировка более 80 российских каналов на YouTube является дискриминацией и "цифровой русофобией", такое мнение выразила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
"Ограничение доступа к информации, особенно в такой массовой форме, - не что иное, как дискриминация и цифровая русофобия", — отметила она в своем Telegram-канале.
Москалькова добавила, что санкции накладываются в массовой форме, что еще больше подчеркивает их дискриминационный характер. Она также отметила, что ограничения доступа к информации применяются к СМИ, писателям и художникам, которые высказываются в поддержку России и действий государственных органов.