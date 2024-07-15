https://1prime.ru/20240715/blokirovka-850125109.html

Москалькова назвала дискриминацией блокировку российских каналов на YouTube

Москалькова назвала дискриминацией блокировку российских каналов на YouTube - 15.07.2024, ПРАЙМ

Москалькова назвала дискриминацией блокировку российских каналов на YouTube

Блокировка более 80 российских каналов на YouTube является дискриминацией и "цифровой русофобией", такое мнение выразила уполномоченный по правам человека в... | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T16:40+0300

2024-07-15T16:40+0300

2024-07-15T16:57+0300

россия

татьяна москалькова

youtube

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Блокировка более 80 российских каналов на YouTube является дискриминацией и "цифровой русофобией", такое мнение выразила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова."Ограничение доступа к информации, особенно в такой массовой форме, - не что иное, как дискриминация и цифровая русофобия", — отметила она в своем Telegram-канале.Москалькова добавила, что санкции накладываются в массовой форме, что еще больше подчеркивает их дискриминационный характер. Она также отметила, что ограничения доступа к информации применяются к СМИ, писателям и художникам, которые высказываются в поддержку России и действий государственных органов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, татьяна москалькова, youtube