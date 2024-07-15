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В Боливии обнаружили "мегаместорождение" газа - 15.07.2024, ПРАЙМ
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В Боливии обнаружили "мегаместорождение" газа
В Боливии обнаружили "мегаместорождение" газа - 15.07.2024, ПРАЙМ
В Боливии обнаружили "мегаместорождение" газа
Боливия обнаружила "мегаместорождение" газа с резервами свыше 48 миллиардов кубометров, сообщил президент страны Луис Арсе. | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T21:35+0300
2024-07-15T21:35+0300
энергетика
боливия
месторождение
газ
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БУЭНОС-АЙРЕС, 15 июл - ПРАЙМ. Боливия обнаружила "мегаместорождение" газа с резервами свыше 48 миллиардов кубометров, сообщил президент страны Луис Арсе. "Мы обнаружили мегаместорождение на севере (департамента) Ла-Пас... Подтверждены резервы в 1,7 триллионов кубических футов (48,1 миллиарда кубометров - ред.) газа, это самое важное открытие с 2005 года", - написал он в соцсети X. Речь идет о месторождении Mayaya Centro X1, разведка на нем началась 25 ноября 2022 года.
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боливия, месторождение, газ
Энергетика, БОЛИВИЯ, месторождение, Газ
21:35 15.07.2024
 
В Боливии обнаружили "мегаместорождение" газа

Президент Боливии: в стране нашли месторождение газа объемом свыше 48 млрд кубов

© flickr.com / Rusty DarbonneФлаг Боливии
Флаг Боливии - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
© flickr.com / Rusty Darbonne
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БУЭНОС-АЙРЕС, 15 июл - ПРАЙМ. Боливия обнаружила "мегаместорождение" газа с резервами свыше 48 миллиардов кубометров, сообщил президент страны Луис Арсе.
"Мы обнаружили мегаместорождение на севере (департамента) Ла-Пас... Подтверждены резервы в 1,7 триллионов кубических футов (48,1 миллиарда кубометров - ред.) газа, это самое важное открытие с 2005 года", - написал он в соцсети X.
Речь идет о месторождении Mayaya Centro X1, разведка на нем началась 25 ноября 2022 года.
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ЭнергетикаБОЛИВИЯместорождениеГаз
 
 
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