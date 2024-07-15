https://1prime.ru/20240715/boliviya-850133222.html
В Боливии обнаружили "мегаместорождение" газа
В Боливии обнаружили "мегаместорождение" газа - 15.07.2024, ПРАЙМ
В Боливии обнаружили "мегаместорождение" газа
Боливия обнаружила "мегаместорождение" газа с резервами свыше 48 миллиардов кубометров, сообщил президент страны Луис Арсе. | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T21:35+0300
2024-07-15T21:35+0300
2024-07-15T21:35+0300
энергетика
боливия
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газ
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БУЭНОС-АЙРЕС, 15 июл - ПРАЙМ. Боливия обнаружила "мегаместорождение" газа с резервами свыше 48 миллиардов кубометров, сообщил президент страны Луис Арсе. "Мы обнаружили мегаместорождение на севере (департамента) Ла-Пас... Подтверждены резервы в 1,7 триллионов кубических футов (48,1 миллиарда кубометров - ред.) газа, это самое важное открытие с 2005 года", - написал он в соцсети X. Речь идет о месторождении Mayaya Centro X1, разведка на нем началась 25 ноября 2022 года.
https://1prime.ru/20240715/knaysl-850127532.html
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боливия, месторождение, газ
Энергетика, БОЛИВИЯ, месторождение, Газ
В Боливии обнаружили "мегаместорождение" газа
Президент Боливии: в стране нашли месторождение газа объемом свыше 48 млрд кубов
БУЭНОС-АЙРЕС, 15 июл - ПРАЙМ. Боливия обнаружила "мегаместорождение" газа с резервами свыше 48 миллиардов кубометров, сообщил президент страны Луис Арсе.
"Мы обнаружили мегаместорождение на севере (департамента) Ла-Пас... Подтверждены резервы в 1,7 триллионов кубических футов (48,1 миллиарда кубометров - ред.) газа, это самое важное открытие с 2005 года", - написал он в соцсети X.
Речь идет о месторождении Mayaya Centro X1, разведка на нем началась 25 ноября 2022 года.
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