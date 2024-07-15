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Страны БРИКС обсудят создание общей геологической платформы - 15.07.2024, ПРАЙМ
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Страны БРИКС обсудят создание общей геологической платформы
Страны БРИКС обсудят создание общей геологической платформы - 15.07.2024, ПРАЙМ
Страны БРИКС обсудят создание общей геологической платформы
Страны БРИКС в ходе трехдневного круглого стола геологических служб в Москве обсудят создание общей геологической платформы, сообщил глава Роснедр Евгений... | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T12:46+0300
2024-07-15T12:46+0300
россия
брикс
роснедра
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Страны БРИКС в ходе трехдневного круглого стола геологических служб в Москве обсудят создание общей геологической платформы, сообщил глава Роснедр Евгений Петров. "Мы обсудим возможность взаимодействия на регулярной основе и создание нового механизма - геологической платформы БРИКС", - сказал он в ходе открытия круглого стола "Перспективы сотрудничества стран БРИКС в области изучения, разработки и рационального использования минеральных ресурсов". Мероприятие проходит в Москве с 15 по 17 июля. Как отметил Петров, геологические службы стран собираются впервые. "Мы должны интенсифицировать добычу минеральных ресурсов для ускорения экономического развития. У нас есть общие проблемы: это и привлечение финансирования, и внедрение новых технологий, и подготовка персонала", - добавил он, подчеркнув, что в ходе мероприятия будет обсуждаться состояние промышленности стран БРИКС, а также возможность обмена опытом, знаниями и технологиями. Петров озвучил идею создания геологической платформы БРИКС в 2022 году. Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов поддержал эту инициативу. На встрече с главой геокомитета ЮАР Моса Маабузой в 2023 году он отмечал, что новый механизм позволит укрепить кооперацию геологических служб стран, обеспечит их обмен данными о запасах полезных ископаемых и технологиях добычи друг с другом.
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россия, брикс, роснедра
РОССИЯ, БРИКС, Роснедра
12:46 15.07.2024
 
Страны БРИКС обсудят создание общей геологической платформы

Роснедра: cтраны БРИКС в Москве обсудят создание общей геологической платформы

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСовещание министров иностранных дел стран БРИКС
Совещание министров иностранных дел стран БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Страны БРИКС в ходе трехдневного круглого стола геологических служб в Москве обсудят создание общей геологической платформы, сообщил глава Роснедр Евгений Петров.
"Мы обсудим возможность взаимодействия на регулярной основе и создание нового механизма - геологической платформы БРИКС", - сказал он в ходе открытия круглого стола "Перспективы сотрудничества стран БРИКС в области изучения, разработки и рационального использования минеральных ресурсов".
Мероприятие проходит в Москве с 15 по 17 июля. Как отметил Петров, геологические службы стран собираются впервые.
"Мы должны интенсифицировать добычу минеральных ресурсов для ускорения экономического развития. У нас есть общие проблемы: это и привлечение финансирования, и внедрение новых технологий, и подготовка персонала", - добавил он, подчеркнув, что в ходе мероприятия будет обсуждаться состояние промышленности стран БРИКС, а также возможность обмена опытом, знаниями и технологиями.
Петров озвучил идею создания геологической платформы БРИКС в 2022 году. Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов поддержал эту инициативу. На встрече с главой геокомитета ЮАР Моса Маабузой в 2023 году он отмечал, что новый механизм позволит укрепить кооперацию геологических служб стран, обеспечит их обмен данными о запасах полезных ископаемых и технологиях добычи друг с другом.
 
РОССИЯБРИКСРоснедра
 
 
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