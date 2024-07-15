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Страны БРИКС обсудят создание общей геологической платформы

Страны БРИКС обсудят создание общей геологической платформы - 15.07.2024, ПРАЙМ

Страны БРИКС обсудят создание общей геологической платформы

Страны БРИКС в ходе трехдневного круглого стола геологических служб в Москве обсудят создание общей геологической платформы, сообщил глава Роснедр Евгений... | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T12:46+0300

2024-07-15T12:46+0300

2024-07-15T12:46+0300

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Страны БРИКС в ходе трехдневного круглого стола геологических служб в Москве обсудят создание общей геологической платформы, сообщил глава Роснедр Евгений Петров. "Мы обсудим возможность взаимодействия на регулярной основе и создание нового механизма - геологической платформы БРИКС", - сказал он в ходе открытия круглого стола "Перспективы сотрудничества стран БРИКС в области изучения, разработки и рационального использования минеральных ресурсов". Мероприятие проходит в Москве с 15 по 17 июля. Как отметил Петров, геологические службы стран собираются впервые. "Мы должны интенсифицировать добычу минеральных ресурсов для ускорения экономического развития. У нас есть общие проблемы: это и привлечение финансирования, и внедрение новых технологий, и подготовка персонала", - добавил он, подчеркнув, что в ходе мероприятия будет обсуждаться состояние промышленности стран БРИКС, а также возможность обмена опытом, знаниями и технологиями. Петров озвучил идею создания геологической платформы БРИКС в 2022 году. Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов поддержал эту инициативу. На встрече с главой геокомитета ЮАР Моса Маабузой в 2023 году он отмечал, что новый механизм позволит укрепить кооперацию геологических служб стран, обеспечит их обмен данными о запасах полезных ископаемых и технологиях добычи друг с другом.

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россия, брикс, роснедра