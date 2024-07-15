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Главный страх: министр финансов США заявила о риске дедолларизации
Главный страх: министр финансов США заявила о риске дедолларизации - 15.07.2024, ПРАЙМ
Главный страх: министр финансов США заявила о риске дедолларизации
Глава Минфина США Джанет Йеллен выразила серьезные опасения насчет роста риска дедолларизации, передает Asia Times. | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T09:52+0300
2024-07-15T09:52+0300
2024-07-15T09:52+0300
экономика
сша
джанет йеллен
дедолларизация
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Глава Минфина США Джанет Йеллен выразила серьезные опасения насчет роста риска дедолларизации, передает Asia Times."Йеллен перестала отрицать очевидное, но ее пребывание в должности запомнится как раз тем, что общемировая тенденция обратилась против американской валюты", — отмечается в материале.Ко всему прочему, в рамках регулярных слушаний в Конгрессе 9 июля Йеллен отметила, что "ее главный страх — дедолларизация". В издании заметили, что важными факторами являются государственный долг США, который приближается к отметке в 35 триллионов долларов, а также предвыборный цикл, который способен внести изменения в глобальную экономику.Кроме того, увеличивающиеся шансы на возвращение Трампа в Белый дом вызывают опасения в Азии, особенно в связи с его стратегией "Проект 2025", которая может привести к упразднению Федеральной резервной системы и возвращению золотому стандарту.Политика Белого дома Байдена и заморозка российских валютных резервов также привели к потере доверия к доллару среди глобальных инвесторов. Экономисты указывают на возможность юанизации, так как Китай продолжает развивать свою валютную систему и укреплять китайскую систему трансграничных межбанковских платежей CIPS.Однако некоторые аналитики считают, что доллар все еще остается доминирующей валютой, благодаря динамичной экономике США и геополитической неопределенности. Китайская валюта еще не созрела, но с каждым днем опасения по поводу дедолларизации становятся более реальными, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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сша, джанет йеллен, дедолларизация
Экономика, США, Джанет Йеллен, дедолларизация
Главный страх: министр финансов США заявила о риске дедолларизации
Asia Times: министр финансов США Йеллен заявила о росте риска дедолларизации
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ.
Глава Минфина США Джанет Йеллен выразила серьезные опасения насчет роста риска дедолларизации, передает
Asia Times.
"Йеллен перестала отрицать очевидное, но ее пребывание в должности запомнится как раз тем, что общемировая тенденция обратилась против американской валюты", — отмечается в материале.
Ко всему прочему, в рамках регулярных слушаний в Конгрессе 9 июля Йеллен отметила, что "ее главный страх — дедолларизация".
В издании заметили, что важными факторами являются государственный долг США, который приближается к отметке в 35 триллионов долларов, а также предвыборный цикл, который способен внести изменения в глобальную экономику.
Кроме того, увеличивающиеся шансы на возвращение Трампа в Белый дом вызывают опасения в Азии, особенно в связи с его стратегией "Проект 2025", которая может привести к упразднению Федеральной резервной системы и возвращению золотому стандарту.
Политика Белого дома Байдена и заморозка российских валютных резервов также привели к потере доверия к доллару среди глобальных инвесторов. Экономисты указывают на возможность юанизации, так как Китай продолжает развивать свою валютную систему и укреплять китайскую систему трансграничных межбанковских платежей CIPS.
Однако некоторые аналитики считают, что доллар все еще остается доминирующей валютой, благодаря динамичной экономике США и геополитической неопределенности. Китайская валюта еще не созрела, но с каждым днем опасения по поводу дедолларизации становятся более реальными, заключили в издании.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
Американский политик оценила процесс дедолларизация мировой экономики