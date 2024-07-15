Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Главный страх: министр финансов США заявила о риске дедолларизации - 15.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240715/dedollarizatsiya-850101479.html
Главный страх: министр финансов США заявила о риске дедолларизации
Главный страх: министр финансов США заявила о риске дедолларизации - 15.07.2024, ПРАЙМ
Главный страх: министр финансов США заявила о риске дедолларизации
Глава Минфина США Джанет Йеллен выразила серьезные опасения насчет роста риска дедолларизации, передает Asia Times. | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T09:52+0300
2024-07-15T09:52+0300
экономика
сша
джанет йеллен
дедолларизация
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/02/841460202_0:167:3344:2048_1920x0_80_0_0_7a81f5179249ba139b63fec103cbb1b4.jpg
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Глава Минфина США Джанет Йеллен выразила серьезные опасения насчет роста риска дедолларизации, передает Asia Times."Йеллен перестала отрицать очевидное, но ее пребывание в должности запомнится как раз тем, что общемировая тенденция обратилась против американской валюты", — отмечается в материале.Ко всему прочему, в рамках регулярных слушаний в Конгрессе 9 июля Йеллен отметила, что "ее главный страх — дедолларизация". В издании заметили, что важными факторами являются государственный долг США, который приближается к отметке в 35 триллионов долларов, а также предвыборный цикл, который способен внести изменения в глобальную экономику.Кроме того, увеличивающиеся шансы на возвращение Трампа в Белый дом вызывают опасения в Азии, особенно в связи с его стратегией "Проект 2025", которая может привести к упразднению Федеральной резервной системы и возвращению золотому стандарту.Политика Белого дома Байдена и заморозка российских валютных резервов также привели к потере доверия к доллару среди глобальных инвесторов. Экономисты указывают на возможность юанизации, так как Китай продолжает развивать свою валютную систему и укреплять китайскую систему трансграничных межбанковских платежей CIPS.Однако некоторые аналитики считают, что доллар все еще остается доминирующей валютой, благодаря динамичной экономике США и геополитической неопределенности. Китайская валюта еще не созрела, но с каждым днем опасения по поводу дедолларизации становятся более реальными, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240626/dedollarizatsiya-849494402.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/02/841460202_613:0:3344:2048_1920x0_80_0_0_ef9930c47bf130290220a51ef69c8371.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, джанет йеллен, дедолларизация
Экономика, США, Джанет Йеллен, дедолларизация
09:52 15.07.2024
 
Главный страх: министр финансов США заявила о риске дедолларизации

Asia Times: министр финансов США Йеллен заявила о росте риска дедолларизации

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДоллары США, график
Доллары США, график - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Глава Минфина США Джанет Йеллен выразила серьезные опасения насчет роста риска дедолларизации, передает Asia Times.
"Йеллен перестала отрицать очевидное, но ее пребывание в должности запомнится как раз тем, что общемировая тенденция обратилась против американской валюты", — отмечается в материале.
Ко всему прочему, в рамках регулярных слушаний в Конгрессе 9 июля Йеллен отметила, что "ее главный страх — дедолларизация".
В издании заметили, что важными факторами являются государственный долг США, который приближается к отметке в 35 триллионов долларов, а также предвыборный цикл, который способен внести изменения в глобальную экономику.
Кроме того, увеличивающиеся шансы на возвращение Трампа в Белый дом вызывают опасения в Азии, особенно в связи с его стратегией "Проект 2025", которая может привести к упразднению Федеральной резервной системы и возвращению золотому стандарту.
Политика Белого дома Байдена и заморозка российских валютных резервов также привели к потере доверия к доллару среди глобальных инвесторов. Экономисты указывают на возможность юанизации, так как Китай продолжает развивать свою валютную систему и укреплять китайскую систему трансграничных межбанковских платежей CIPS.
Однако некоторые аналитики считают, что доллар все еще остается доминирующей валютой, благодаря динамичной экономике США и геополитической неопределенности. Китайская валюта еще не созрела, но с каждым днем опасения по поводу дедолларизации становятся более реальными, заключили в издании.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
Американский политик оценила процесс дедолларизация мировой экономики
26 июня, 07:40
 
ЭкономикаСШАДжанет Йеллендедолларизация
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала