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На Кубани возбудили второе дело из-за лесного пожара под Новороссийском
На Кубани возбудили второе дело из-за лесного пожара под Новороссийском - 15.07.2024, ПРАЙМ
На Кубани возбудили второе дело из-за лесного пожара под Новороссийском
Следственные органы Краснодарского края сообщили в понедельник о возбуждении по статье о халатности второго уголовного дела по факту лесного пожара под... | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T18:53+0300
2024-07-15T18:53+0300
2024-07-15T18:53+0300
происшествия
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пожар
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КРАСНОДАР, 15 июл – ПРАЙМ. Следственные органы Краснодарского края сообщили в понедельник о возбуждении по статье о халатности второго уголовного дела по факту лесного пожара под Новороссийском. "Следственным отделом по городу Новороссийску СК России по Краснодарскому краю в связи с пожаром в урочище Сухая Щель в Новороссийске возбуждено уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ)", — сказано в сообщении СУ СК. Предварительно, возгорание в Абраусском участковом лесничестве в Новороссийском лесничестве произошло "в результате ненадлежащего исполнения должностными лицами администрации муниципалитета обязанностей по обеспечению пожарной безопасности". В результате пожара также были повреждены строения, расположенные на нескольких базах отдыха, отметили в ведомстве. В воскресенье в МЧС России сообщили о возгорании лесного массива и травы в районе хутора Дюрсо. Огонь перекинулся на территорию базы отдыха "Голубая волна", его потушили, но лес продолжил гореть, пожар распространился на 62 гектарах. В Новороссийске ввели режим ЧС. Вечером в воскресенье лесной пожар перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик", "Фрегат", людей заблаговременно эвакуировали. Возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение-повреждение лесных насаждений". В понедельник губернатор сообщил о локализации пожара.
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краснодарский край, пожар, новороссийск, абрау-дюрсо
Происшествия, Краснодарский край, пожар, НОВОРОССИЙСК, Абрау-Дюрсо
На Кубани возбудили второе дело из-за лесного пожара под Новороссийском
На Кубани возбудили дело о халатности из-за лесного пожара под Новороссийском
КРАСНОДАР, 15 июл – ПРАЙМ. Следственные органы Краснодарского края сообщили в понедельник о возбуждении по статье о халатности второго уголовного дела по факту лесного пожара под Новороссийском.
"Следственным отделом по городу Новороссийску СК России по Краснодарскому краю в связи с пожаром в урочище Сухая Щель в Новороссийске возбуждено уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ)", — сказано в сообщении СУ СК.
Предварительно, возгорание в Абраусском участковом лесничестве в Новороссийском лесничестве произошло "в результате ненадлежащего исполнения должностными лицами администрации муниципалитета обязанностей по обеспечению пожарной безопасности". В результате пожара также были повреждены строения, расположенные на нескольких базах отдыха, отметили в ведомстве.
В воскресенье в МЧС России сообщили о возгорании лесного массива и травы в районе хутора Дюрсо. Огонь перекинулся на территорию базы отдыха "Голубая волна", его потушили, но лес продолжил гореть, пожар распространился на 62 гектарах. В Новороссийске ввели режим ЧС. Вечером в воскресенье лесной пожар перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик", "Фрегат", людей заблаговременно эвакуировали. Возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение-повреждение лесных насаждений". В понедельник губернатор сообщил о локализации пожара.
Названа причина возникновения пожара в районе Дюрсо под Новороссийском