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Российские девелоперы за полгода увеличили объем вывода жилья на рынок

Российские девелоперы за полгода увеличили объем вывода жилья на рынок - 15.07.2024, ПРАЙМ

Российские девелоперы за полгода увеличили объем вывода жилья на рынок

Российские девелоперы жилья в январе-июне 2024 года вывели на рынок более 2,8 тысячи многоквартирных домов, что на 23% больше, чем за аналогичный период... | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T17:36+0300

2024-07-15T17:36+0300

2024-07-15T17:36+0300

экономика

россия

девелоперы

первичное жилье

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Российские девелоперы жилья в январе-июне 2024 года вывели на рынок более 2,8 тысячи многоквартирных домов, что на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года, подсчитали аналитики портала "ЕРЗ.РФ". "С начала года на рынок выведено 2846 объектов (на 22,8% больше, чем за аналогичный период 2023 года) или 485,1 тысячи квартир совокупной площадью 23,74 миллиона квадратных метров", - говорится в сообщении. В июне, по данным ЕРЗ, на российский рынок выведено 575 многоквартирных домов (на 34% больше, чем в июне прошлого года) или 86,1 тысячи квартир совокупной площадью 4,21 миллиона "квадратов". "В среднем с начала 2024 года на рынок ежедневно выводилось 2 665 квартир, что на 1% меньше, чем в 2023 году. При сохранении таких же темпов всего за год на рынок будет выведено 975 тысяч квартир", - прогнозируют аналитики портала.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, девелоперы, первичное жилье