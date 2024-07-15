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ВТБ впервые внедрит российскую систему резервного копирования

ВТБ впервые внедрит российскую систему резервного копирования - 15.07.2024, ПРАЙМ

ВТБ впервые внедрит российскую систему резервного копирования

ВТБ внедряет отечественную систему сохранения данных в собственные IТ-системы, ее доля в банке к третьему кварталу текущего года может составить не менее 80%,... | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T13:28+0300

2024-07-15T13:28+0300

2024-07-15T13:28+0300

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. ВТБ внедряет отечественную систему сохранения данных в собственные IТ-системы, ее доля в банке к третьему кварталу текущего года может составить не менее 80%, сообщает пресс-служба кредитной организации. "Банк ВТБ впервые внедряет российскую систему резервного копирования (СРК), которая в дальнейшем должна заменить применяемые в банке зарубежные решения… Ожидается, что к третьему кварталу 2024 года доля российского ПО СРК в банке составит не менее 80%", - говорится в сообщении. Такие системы, как уточняет пресс-служба, являются одними из ключевых в IТ-инфраструктуре любого банка и используются во всех основных элементах, включая пользовательские приложения, гарантируют сохранность информации и непрерывность работы IТ-систем. "В рамках комплексного перехода на российские ИТ-системы в ВТБ идет миграция на систему резервного копирования ... RuBackup от одного из крупнейших отечественных вендоров - "Группы Астра". Этот проект стал продолжением плана поэтапного импортозамещения ИТ-инфраструктуры банка: значительная часть его серверной архитектуры уже работает под ОС Astra Linux", - указывается в сообщении. Заместитель руководителя технологического блока - старший вице-президент ВТБ Сергей Безбогов, слова которого приводит пресс-служба, отметил, что в течение года банк провел масштабное исследование имеющихся на рынке систем резервного копирования, проанализировав некоторое количество решений, а также выполнил комплексное тестирование RuBackup. "До последнего времени в ВТБ использовались две зарубежные СРК - Veeam Backup System и NetBackup. Первая уже выведена из эксплуатации банком. В дальнейшем мы намерены постепенно вывести из эксплуатации и NetBackup – по мере разворачивания RuBackup", - отмечает Безбогов. Генеральный директор "Группы Астра" Илья Сивцев, которого цитирует пресс-служба банка, подчеркнул, что угроза потери данных очень актуальна в настоящее время: многие зарубежные вендоры ограничили российским пользователям поддержку и доступ к обновлениям, при этом спектр вредоносного ПО растет и без оперативных исправлений появляются серьезные риски. По его мнению, в таких условиях особое значение приобретает роль систем резервного копирования и аварийного восстановления данных. "Даже в случае успешной кибератаки или аварии правильно настроенная СРК позволяет быстро вернуть к работе ИТ-систему и восстановить информацию. Лучший выход в сложившейся ситуации - использование российских технологий", - подчеркнул он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, втб, банк